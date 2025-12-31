Xuất khẩu hoặc bị loại: Xe điện Trung Quốc ồ ạt đẩy hàng ra toàn cầu

Dư thừa công suất làm trầm trọng thêm tình trạng bán phá giá – xuất khẩu tháng 11 tăng 87% so với cùng kỳ; CEO hãng xe Xpeng dự đoán tương lai chỉ còn 7 hãng xe trụ lại.

“Trong 10 năm tới sẽ chỉ còn 7 hãng xe lớn sống sót”

Theo Bloomberg, dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 11, xuất khẩu xe điện của Trung Quốc tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Mexico tăng vọt 2.367%, đạt 19.344 xe, cao nhất thế giới.

CEO General Motors, bà Mary Barra, từng cảnh báo rằng tình trạng dư thừa công suất và nhu cầu tiêu dùng suy yếu tại Trung Quốc buộc các hãng xe, xét trên góc độ kinh doanh, phải xuất khẩu một lượng lớn xe điện sang các thị trường khác.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, châu Á là khu vực xuất khẩu xe điện lớn nhất, tăng 71% lên 116.061 xe; tiếp theo là châu Âu, tăng 63% lên 42.927 xe; Mỹ Latinh tăng 283% lên 35.182 xe. Riêng xuất khẩu xe điện sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 39%, đạt 25.792 xe.

Bà Mary Barra nói với Business Insider rằng số lượng nhà sản xuất xe điện tại Trung Quốc quá nhiều, dẫn tới dư thừa công suất, thị trường bão hòa nghiêm trọng, và cuộc chiến giá ngày càng khốc liệt. “Họ buộc phải suy nghĩ xem đâu là mô hình kinh doanh bền vững, bởi tình trạng hiện nay là không thể duy trì lâu dài”, bà nói.

Chủ tịch Xpeng Hà Tiểu Bằng cho rằng 10 năm tới Trung Quốc sẽ chỉ còn 7 hãng xe lớn tồn tại". Ảnh: Getty.



CEO Xpeng, ông Hà Tiểu Bằng (He Xiaopeng), cũng cho biết vào tháng trước rằng dư thừa công suất sẽ đẩy nhanh quá trình thanh lọc ngành ô tô Trung Quốc. “Cá nhân tôi cho rằng, trong 10 năm tới, Trung Quốc chỉ còn khoảng 7 hãng xe lớn có thể sống sót”, ông nói.

Doanh số năm tới lần đầu tiên giảm trong gần 6 năm

Theo South China Morning Post, nhu cầu trong nước suy yếu cùng với việc giảm bớt hỗ trợ của chính phủ khiến khoảng 50 doanh nghiệp xe điện Trung Quốc đang thua lỗ phải đối mặt với áp lực thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa nhà máy trong năm tới. Các nhà phân tích dự đoán doanh số xe điện Trung Quốc sẽ giảm trong năm tới, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Một chủ doanh nghiệp họ Tiền, kinh doanh bảng mạch in ô tô tại Chiết Giang, cho biết: “Đối với phần lớn các nhà lắp ráp xe điện chưa có lợi nhuận, kết quả kinh doanh năm tới sẽ mang tính sống còn”.

Ngân hàng Đức Deutsche Bank dự báo rằng lượng xe điện giao tại Trung Quốc năm tới sẽ giảm 5%, trong khi JPMorgan dự đoán mức giảm khoảng từ 3% đến 5%. Báo cáo nhấn mạnh rằng tình trạng dư thừa sản xuất trong ba năm qua đã dẫn đến nhiều vòng chiến tranh giá khốc liệt.

Tháng 6 năm ngoái, ông Diêu Hiểu Đông, Tổng thư ký Liên minh chuỗi ngành xe năng lượng mới khu vực Tam giác Trường Giang, phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Trung Quốc rằng các hãng xe điện Trung Quốc “không bán ra nước ngoài thì sẽ bị loại”, thể hiện quyết tâm tấn công thị trường quốc tế.

Báo cáo gần đây của Deutsche Bank cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng doanh số xe du lịch Trung Quốc ở thị trường nước ngoài năm tới vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, khoảng 13%, với tổng lượng bán đạt 750.000 xe”.

Xe điện hạng sang Yangwang U9 Track Edition của BYD đã lập kỷ lục tốc độ cao nhất thế giới đối với xe thuần điện, đạt 472,41 km/h. Ảnh: EET.



BYD với bước phát triển mới mạnh mẽ

Theo các tin của truyền thông nước ngoài ngày 27/12, tính đến cuối năm nay, cục diện thị trường xe điện toàn cầu đã nghiêng rõ rệt về phía các nhà sản xuất Trung Quốc. Các hãng xe điện Trung Quốc hiện chiếm tới 43% thị phần doanh số xe điện toàn cầu; trong 10 mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới, có 8 mẫu đến từ Trung Quốc.

Báo cáo chỉ ra rằng, các hãng xe Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ nhờ lợi thế “chu kỳ đổi mới nhanh, tích hợp theo chiều dọc và quan niệm coi ô tô là một sản phẩm số”. So với chu kỳ phát triển xe mới 4–6 năm của các hãng phương Tây, các hãng xe Trung Quốc chỉ cần 18–24 tháng để hoàn tất quá trình phát triển và đưa một mẫu xe mới ra thị trường, qua đó thể hiện năng lực cạnh tranh vượt trội.

Các hãng xe Trung Quốc kiên trì mô hình tích hợp dọc, tự chủ từ pin, động cơ đến chip, nhờ đó giảm chi phí, hạn chế phụ thuộc vào nhà cung ứng bên ngoài, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

BYD hiện là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, với mức độ tự chủ toàn diện từ pin, động cơ đến chip. Trong đó, pin “lưỡi dao” (Blade Battery) mang tính biểu tượng là một trong những lợi thế cốt lõi của hãng.

BYD dự kiến ra mắt Seal 08 và Sealion 08 (Hải Báo 08 và Hải Sư 08) vào quý I/2026, áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Mỹ học đại dương 2.0” thế hệ mới, nhằm tấn công vào phân khúc xe cao cấp.

Trong năm 2025, BYD triển khai năng lực sản xuất ở nước ngoài tại Hungary và Brazil, vừa tránh thuế nhập khẩu, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương đang tăng nhanh. Đồng thời, hãng tiến vào thị trường xe sang thông qua thương hiệu cao cấp Yangwang (Ngưỡng Vọng), đối đầu trực diện với các hãng xe sang truyền thống.

Vào ngày 8/8/2025, mẫu siêu xe Yangwang U9 Track Edition mới nhất của BYD đã lập kỷ lục tốc độ cao nhất thế giới đối với xe thuần điện, đạt 472,41 km/h trên đường thử Papenburg của ATP Automotive Testing (Đức), qua đó trở thành chiếc xe điện nhanh nhất thế giới.

Theo Creaders, EET