Xe sang nhiên liệu cũ tại Trung Quốc rớt giá mạnh, Porsche giá chỉ khoảng 530 triệu đồng

Thị trường xe sang cũ tại Trung Quốc chứng kiến giảm giá chưa từng có, phần lớn do sự trỗi dậy của xe năng lượng mới và thay đổi xu hướng tiêu dùng.

Thị trường ô tô cũ Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh đối với các mẫu xe sang sử dụng động cơ đốt trong. Đáng chú ý, một mẫu Porsche Macan đời cũ hiện chỉ được rao bán với giá khoảng 150.000 nhân dân tệ (khoảng 530 triệu đồng), giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe sang cũ rớt giá chưa từng thấy

Theo các trang tin Wallstreetcn và Jintou, bảng giá tại chợ ô tô Lục Hải ở thành phố Thanh Đảo cho thấy nhiều mẫu xe hạng sang đã qua sử dụng đang mất giá rất nhanh.

Trong đó, một chiếc Bentley Flying Spur có tuổi đời khoảng 8 năm hiện chỉ được rao bán với giá 268.000 NDT (khoảng 950 triệu đồng), tương đương chưa tới 1/10 giá bán ban đầu khi còn mới.

Mẫu siêu xe Porsche Macan phiên bản tiêu chuẩn cũng chỉ còn khoảng 150.000 NDT, trong khi chiếc Volkswagen Touareg từng có giá niêm yết gần 900.000 NDT lúc mới, nay trên thị trường xe cũ chỉ còn khoảng 68.000 NDT (khoảng 240 triệu đồng).

Không chỉ Porsche hay Volkswagen, nhiều mẫu SUV hạng sang cỡ trung và cỡ lớn của Mercedes-Benz, Land Rover và các thương hiệu khác cũng đồng loạt giảm giá sâu. Giá giao dịch hiện đã tiệm cận với nhiều mẫu xe gia đình cỡ nhỏ phổ thông.

Theo báo cáo, hiện tượng này không chỉ diễn ra tại Thanh Đảo. Giữa tháng 6, thị trường xe sang chạy xăng đã qua sử dụng ở Thượng Hải cũng ghi nhận một đợt giảm giá mạnh. Phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các mẫu xe có giá từ 300.000 đến 1 triệu NDT, khi phải cạnh tranh quyết liệt với làn sóng phát triển của xe năng lượng mới.

Chiếc Bentley Flying Spur có tuổi đời khoảng 8 năm chỉ được rao bán với giá 268.000 NDT (khoảng 950 triệu đồng), chưa tới 1/10 giá bán ban đầu khi còn mới. Ảnh: Ifeng.

"Huyền thoại giữ giá" của các mẫu xe sang chạy xăng đang dần sụp đổ

Theo các báo cáo thường niên về tỷ lệ giữ giá của Hiệp hội lưu thông ô tô Trung Quốc, tỷ lệ giữ giá sau 3 năm của Porsche đã giảm từ 92% năm 2022 xuống còn 67% vào năm 2025, tức mất hơn 25 điểm phần trăm chỉ trong ba năm.

Số liệu năm ngoái cũng cho thấy ba thương hiệu xe sang Đức gồm Mercedes-Benz, BMW và Audi hiện chỉ còn tỷ lệ giữ giá sau 3 năm dao động trong khoảng 50-60%, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước, phản ánh sức ép ngày càng lớn từ sự bùng nổ của thị trường xe điện tại Trung Quốc.

Theo trang Wallstreetcn, các đại lý ô tô cho biết phân khúc xe sang trị giá hàng triệu nhân dân tệ đang chịu tác động nặng nề nhất từ sự trỗi dậy của các thương hiệu xe năng lượng mới. Trong khi đó, những mẫu xe sang đã sử dụng nhiều năm còn gặp khó khăn hơn do chi phí bảo dưỡng, sửa chữa quá cao, khiến khả năng mua bán, sang nhượng giảm mạnh.

Hiện nay, gần 80% các doanh nghiệp kinh doanh xe cũ đang thua lỗ ở mảng xe sang chạy xăng. Để hạn chế rủi ro, nhiều đại lý đã từ chối thu mua các mẫu xe dung tích lớn, ít người mua hoặc chỉ chấp nhận mua với mức giá rất thấp.

Chợ xe chạy xăng cũ: Rất ít người hỏi mua dù giá rất rẻ. Ảnh: Zaobao.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ quá trình xe năng lượng mới phát triển với tốc độ bùng nổ tại Trung Quốc. Tháng 5/2026, tỷ lệ thâm nhập của xe du lịch sử dụng năng lượng mới trên thị trường bán lẻ đã đạt 62,9%, trong khi xe chạy xăng hoàn toàn biến mất khỏi Top 10 mẫu xe bán chạy nhất.

Các thương hiệu xe điện cao cấp nội địa như Aito (Wenjie), Li Auto, Nio và Zeekr đang từng bước thay thế vị thế thống trị lâu năm của các hãng xe sang Đức nhờ lợi thế về buồng lái thông minh, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và khả năng cập nhật phần mềm liên tục.

Năm 2025, tổng doanh số của ba thương hiệu xe sang Đức gồm Mercedes-Benz, BMW và Audi tại Trung Quốc giảm gần 260.000 xe so với năm trước, xuống mức thấp nhất kể từ khoảng năm 2017. Riêng Porsche ghi nhận lượng xe bàn giao chỉ còn một nửa so với giai đoạn đỉnh cao, trong khi mạng lưới đại lý cũng tiếp tục bị thu hẹp.

Trong bối cảnh giá xe mới liên tục giảm và giá trị thương hiệu bị bào mòn, nhiều hãng xe sang nước ngoài cũng phải tái cơ cấu hoạt động tại Trung Quốc. Tháng 6/2026, Mercedes-Benz Trung Quốc thông báo cắt giảm hơn một phần ba nhân sự, còn BMW đã ba năm liên tiếp hạ dự báo lợi nhuận.

Để thích ứng với thị trường, không ít doanh nghiệp kinh doanh xe cũ đã chuyển hướng sang xuất khẩu xe năng lượng mới ra nước ngoài, nhằm bù đắp cho nhu cầu ngày càng suy yếu đối với các mẫu xe sang chạy xăng tại thị trường Trung Quốc.

Theo Ctee, Zaobao