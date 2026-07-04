"Pháp sư" nổi tiếng cũng không thể cứu Ghana khỏi thua Colombia, dừng bước ở World Cup

Pháp sư Ghana tự tin dùng nghi lễ huyền bí giúp đội nhà, nhưng kết quả trận đấu vòng 1/16 đội World Cup 2026 vẫn nghiêng về Colombia, tài năng cầu thủ và chiến thuật mới là chìa khóa thắng lợi.

Ở trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026, đội tuyển Ghana đã nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ "pháp sư" nổi tiếng Nana Kwaku Bonsam, người trực tiếp có mặt trên khán đài và tuyên bố sẽ "làm phép" để giúp đội nhà giành chiến thắng. Thực tế, ông đã thi triển nhiều động tác và lời niệm chú đầy huyền bí trước sự chăm chú theo dõi của nhiều người hâm mộ Ghana với hy vọng Bonsam sẽ điều khiển được thế lực siêu nhiên tác động đến các cầu thủ Colombia để đội nhà tiến vào vòng 1/8.

Trước trận đấu, vị pháp sư tự xưng là "người sở hữu sức mạnh tâm linh lớn nhất" đã mạnh miệng tuyên bố sẽ thực hiện nghi lễ ngay trên khán đài để "yểm bùa" đội trưởng Colombia, James Rodriguez, nhằm khiến ngôi sao này không thể thi đấu đúng phong độ.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Diễn biến trận đấu hoàn toàn bất lợi cho Ghana. Ngay từ phút 14, tiền vệ Arias của Colombia đã dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số. Dù Ghana sau đó dồn lên tấn công và nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu, họ vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Suốt thời gian còn lại, đội đại diện châu Phi luôn thi đấu lép vế trước đối thủ, không thể ghi bàn và đành chấp nhận chia tay giải đấu ngay từ vòng 1/16, bất chấp sự "phù trợ" của vị pháp sư nổi tiếng này.

"Pháp sư" và màn đấu phép thuật ngoài sân cỏ

Nana Kwaku Bonsam là vị "pháp sư" nổi tiếng của Ghana, từ lâu được biết đến với những tuyên bố có thể sử dụng các nghi lễ huyền bí để tác động đến kết quả các trận bóng đá. Trước cuộc đối đầu với Colombia, ông công khai khẳng định sẽ thực hiện các nghi thức nhằm giúp đội tuyển Ghana giành chiến thắng, thậm chí còn liên tục đưa ra những phát ngôn đầy tự tin trên mạng xã hội.

Theo truyền thông, việc "phù thủy" Ghana từng tuyên bố đã "yểm bùa" thành công tiền đạo Harry Kane ở vòng bảng, khiến chân sút người Anh liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trong trận gặp Ghana, đã khiến người hâm mộ Colombia không dám chủ quan.

Trước cuộc đối đầu ở vòng 1/16 World Cup, nhiều CĐV Colombia đã mời các thầy cúng (shaman) đến thực hiện nghi lễ cầu may trên đồi Monserrate – một địa điểm linh thiêng, nơi hành hương nổi tiếng tại thủ đô Bogota nơi quê nhà– để cầu nguyện, mong nhận được sự phù hộ của Chúa và hóa giải thứ mà họ gọi là "tà thuật" hay "bùa chú" của vị pháp sư đến từ Ghana.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã cho thấy chiến thắng vẫn được quyết định bởi chiến thuật, đẳng cấp và màn trình diễn trên sân. Colombia giành chiến thắng 1-0 để đoạt vé vào vòng 1/8, còn những câu chuyện về "phép thuật" hay "lời nguyền" chỉ dừng lại ở chuyện bên lề của World Cup mà thôi.

Video ghi lại cảnh "pháp sư" nổi tiếng Nana Kwaku Bonsam làm phép trên khán đài trong trận Ghana đấu Colombia. Nguồn: Ifeng.

Không chỉ dự đoán các trận đấu của đội tuyển Ghana, trước đó vị pháp sư này còn mạnh miệng khẳng định "ngựa ô" Cape Verde sẽ loại đương kim vô địch Argentina ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Argentina đã phải rất vất vả mới đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở để giành vé đi tiếp, khiến lời tiên đoán của vị pháp sư Ghana cũng trở thành một "cú việt vị" đáng nhớ.

Theo Sohu