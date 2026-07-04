4 điểm nhấn sau vòng 32 đội World Cup 2026 và trận chung kết sớm ở vòng 16 đội

Vòng 32 đội World Cup 2026 khép lại với hàng loạt bất ngờ khi Đức và Hà Lan sớm dừng bước, trong khi các ứng viên đều trải qua những trận đấu đầy khó khăn. Tâm điểm vòng 16 đội sẽ là chung kết sớm giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Hàng loạt ứng viên vô địch bất ngờ "ngã ngựa"

Điểm nhấn lớn nhất của vòng 32 đội chính là sự ra đi của hai "ông lớn" châu Âu là Đức và Hà Lan.

Các cầu thủ Đức trong trận thua trước Paraguay ở vòng 32 bằng loạt sút luân lưu. Ảnh: Getty Images.

Đức kiểm soát phần lớn thế trận trước Paraguay nhưng không thể kết liễu đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức. Sau khi hòa 1-1, "Die Mannschaft" gục ngã 3-4 trên chấm luân lưu, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của giải đấu.

Trong khi đó, Hà Lan còn cay đắng hơn. Đội bóng của HLV Ronald Koeman dẫn trước Ma Rốc tới phút bù giờ thứ hai nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa, trước khi thất bại ở loạt sút luân lưu.

Các cầu thủ Hà Lan thất vọng sau thất bại trước Ma Rốc ở vòng 32 đội. Ảnh: Getty Images.

Việc 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch bị loại ngay từ vòng 32 đội cho thấy World Cup 2026 đang khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Với thể thức 48 đội, khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng được thu hẹp và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.

Bộ ba chủ nhà phô diễn sức mạnh

Nếu châu Âu mất đi hai "đại gia" thì ba nước đồng chủ nhà lại có một vòng đấu đầy ấn tượng.

Canada mở màn bằng chiến thắng tối thiểu trước Nam Phi để lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội trên sân nhà. Mexico cũng thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm khi đánh bại Ecuador 2-0. Không chỉ giành vé đi tiếp, El Tri còn kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Azteca.

Ba đội chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ đều vượt qua vòng 32 đội để tiếp tục giấc mơ chinh phục World Cup 2026.

Mỹ cũng không chịu kém cạnh khi vượt qua Bosnia và Herzegovina 2-0 bằng lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có ba quốc gia đồng chủ nhà, và cũng lần đầu tiên cả ba cùng vượt qua vòng loại trực tiếp đầu tiên. Lợi thế sân nhà đang trở thành "vũ khí" thực sự của Mexico, Mỹ và Canada.

Không có trận đấu dễ dàng

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, nhiều người có thể cho rằng các ứng viên hàng đầu vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

Gabriel Martinelli của Brazil ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Michael Regan/FIFA/Getty Images

Brazil bị Nhật Bản dẫn trước và chỉ có thể ngược dòng thắng 2-1 nhờ bản lĩnh của dàn sao Nam Mỹ.

Argentina trải qua 120 phút nghẹt thở trước Cape Verde. Nhà đương kim vô địch hai lần bị gỡ hòa và chỉ giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ nhờ một tình huống phản lưới của đối phương.

Trong thời gian bù giờ, trung vệ Cristian Romero của Argentina đánh đầu buộc Cape Verde phải phản lưới nhà. Ảnh: Sam Navarro/IMAGN IMAGES/Reuters.

Tuyển Anh thậm chí còn "chết hụt" trước CHDC Congo. Đại diện châu Phi mở tỷ số từ rất sớm và khiến Tam sư bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Chỉ khi Harry Kane tỏa sáng với cú đúp trong 15 phút cuối, đội bóng của Thomas Tuchel mới tránh được cú sốc.

Bồ Đào Nha cũng phải rất vất vả mới vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 trong trận đấu căng thẳng đến những phút cuối.

Những kết quả này cho thấy World Cup 2026 không còn tồn tại khái niệm "đối thủ dễ chịu". Các đội bóng bị đánh giá thấp hơn đang thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, khiến mọi trận đấu loại trực tiếp đều có thể xuất hiện bất ngờ.

Messi và Ronaldo tiếp tục viết lịch sử, cuộc đua Chiếc giày vàng nóng lên

Ở tuổi 39 và 41, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn là những tâm điểm đáng chú ý của World Cup.

Bàn thắng vào lưới Cape Verde giúp Messi lập thêm một cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 7 bàn ở hai kỳ World Cup khác nhau, đồng thời vượt qua Kylian Mbappe để dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng.

Pha xử lý bóng kỹ thuật và cú dứt điểm xuất sắc của Lionel Messi giúp Argentina sớm vươn lên dẫn trước Cape Verde. Ảnh: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images.

Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục chứng minh tuổi tác chỉ là con số. Pha lập công vào lưới Croatia giúp siêu sao người Bồ Đào Nha nâng thành tích lên 3 bàn tại giải, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha sau khi ghi bàn vào lưới Croatia ở Toronto hôm thứ Năm. Ảnh: FIFA qua Getty Images.

Đặc biệt, ngôi sao 41 tuổi đã chấm dứt "cái dớp" chưa từng ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Cột mốc này có thể trở thành cú hích tinh thần để Ronaldo tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn nhất là chức vô địch thế giới.

Danh sách 10 chân sút dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng World Cup 2026. Ảnh chụp màn hình LiveScore.

Tuy nhiên, cuộc đua Chiếc giày vàng không chỉ là màn so tài giữa hai huyền thoại. Mbappe đã có 6 bàn thắng, trong khi Harry Kane và Erling Haaland đều bám sát với 5 pha lập công, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn trong phần còn lại của giải đấu.

"Chung kết sớm" ở vòng 16 đội

Vòng 16 đội World Cup 2026 đã lộ diện những cặp đấu rực lửa, mang đến hàng loạt màn đối đầu đáng chờ đợi giữa các ứng viên vô địch.

Ở nhánh đấu đầu tiên, tâm điểm đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đây không chỉ là trận derby bán đảo Iberia mà còn là màn tái hiện trận chung kết UEFA Nations League 2025, nơi Ronaldo và các đồng đội đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch.

Tâm điểm vùng 16 sẽ đổ dồn vào cuộc chung kết sớm giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: X/Fabrizio Romano

Tây Ban Nha bước vào vòng 16 đội với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, bản lĩnh của Bồ Đào Nha sau chiến thắng đầy khó khăn trước Croatia chắc chắn là lời cảnh báo dành cho thầy trò Luis de la Fuente.

Ở các cặp đấu khác, tuyển Pháp của Kylian Mbappe được đánh giá cao hơn nhưng không thể chủ quan trước hiện tượng Paraguay. Trong khi đó, hai đội chủ nhà Mỹ và Canada hứa hẹn gặp nhiều thử thách trước Bỉ và Ma Rốc.

Nhìn sang nhánh đấu còn lại, sức nóng cũng không hề kém cạnh với cuộc thư hùng giữa Brazil và Na Uy. Trong lịch sử, "Vũ công Samba" chưa từng đánh bại đại diện Bắc Âu sau 4 lần chạm trán. Trận đấu này cũng là màn so tài đáng chú ý giữa Erling Haaland và dàn sao Brazil.

Bất lợi không nhỏ cho Anh là họ phải thi đấu với Mexico trên sân vận động có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Ảnh: Yahoo.

Ngay sau đó, đồng chủ nhà Mexico sẽ đối đầu tuyển Anh, đội bóng đang sở hữu hàng công thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Harry Kane. Bất lợi không nhỏ cho Tam sư là họ phải thi đấu trên sân vận động có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.

Cặp đấu cuối cùng chứng kiến nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi chạm trán Ai Cập. Nếu Mohamed Salah tỏa sáng, đây hoàn toàn có thể trở thành màn đối đầu cá nhân đáng chú ý nhất vòng 16 đội.

Sau những bất ngờ liên tiếp ở vòng 32 đội, World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Khi khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng được thu hẹp, vòng 16 đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những trận cầu đỉnh cao và cả những cú sốc mới cho người hâm mộ.

Nhánh đấu và lịch thi đấu vòng 16 đội theo giờ Việt Nam:

Ảnh chụp màn hình LiveScore.