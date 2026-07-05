Công nghệ giúp hộ kinh doanh Việt Nam “lột xác” thành doanh nghiệp

Từ những cuốn sổ ghi tay, hóa đơn giấy đến phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử và AI, hàng triệu hộ kinh doanh đang từng bước minh bạch hóa dữ liệu, chuẩn hóa vận hành và mở đường chuyển sang mô hình doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Chuyển đổi công nghệ trở thành xu hướng tất yếu

Hộ kinh doanh là một lực lượng đặc thù trong nền kinh tế Việt Nam, hiện diện ở hầu hết lĩnh vực, từ bán lẻ, dịch vụ ăn uống, sản xuất nhỏ đến kinh doanh trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Khu vực này không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn duy trì dòng chảy hàng hóa, dịch vụ hằng ngày.

Tuy nhiên, đằng sau sự năng động đó là một thực tế kéo dài: phần lớn hộ kinh doanh vẫn vận hành dựa trên kinh nghiệm, ghi chép thủ công, thanh toán tiền mặt và quản lý doanh thu rời rạc. Với cách làm này, chủ hộ có thể nắm được tình hình bán hàng nhưng khó xác định chính xác chi phí, lợi nhuận, dòng tiền hay nghĩa vụ thuế.

Phần mềm quản lý giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, tồn kho và giao dịch theo thời gian thực, giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công.

Anh Lê Thanh Tùng, chủ một cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội, cho biết điều khiến anh lo lắng khi chính sách thuế thay đổi không phải là mức thuế phải nộp, mà là nguy cơ sai số liệu.

“Trước đây ghi chép thủ công, đến lúc tổng hợp doanh thu rất mất thời gian, lại dễ nhầm lẫn. Khi yêu cầu minh bạch cao hơn, nếu không thay đổi cách quản lý thì rất rủi ro”, anh Tùng chia sẻ.

Sự thay đổi chính sách, cùng với việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm từ 2026, đang tạo áp lực buộc các hộ kinh doanh quy mô lớn phải vận hành minh bạch hơn. Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ không còn là lựa chọn, mà trở thành xu hướng tất yếu.

Công nghệ giúp chuẩn hóa vận hành

Thay vì vận hành rời rạc, các phần mềm quản lý hiện nay cho phép hộ kinh doanh tích hợp toàn bộ quy trình từ đơn hàng, tồn kho, doanh thu đến hóa đơn điện tử và sổ sách kế toán trên cùng một hệ thống.

Cửa hàng tạp hóa của anh Lê Thanh Tùng đã ứng dụng phần mềm quản lý giúp hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.

Trước đây, anh Tùng phải ghi chép riêng từng kênh bán hàng: bán tại cửa hàng, đơn qua mạng xã hội, tiền mặt, chuyển khoản. Cuối ngày, anh mất nhiều thời gian đối chiếu, còn cuối tháng phải cộng lại từng khoản để tính lãi và kê khai.

Sau khi chuyển sang dùng phần mềm quản lý, toàn bộ dữ liệu được tự động ghi nhận. Doanh thu được phân loại theo từng kênh, tồn kho cập nhật theo thời gian thực, hóa đơn có thể phát hành ngay khi khách yêu cầu.

“Cái khác lớn nhất là tôi biết rõ mình đang bán gì, lãi thật bao nhiêu. Trước đây chỉ ước lượng, giờ có số liệu cụ thể để quyết định nhập hàng hoặc cắt giảm sản phẩm”, anh Tùng nói.

Quá trình chuyển đổi ban đầu không đơn giản. Anh mất khoảng 2 tuần để chuẩn hóa dữ liệu hàng hóa, đào tạo nhân viên và thiết lập quy trình mới. Nhưng sau giai đoạn đầu, hiệu quả thấy rõ: giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và đặc biệt là có dữ liệu tin cậy.

Công nghệ thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp

Câu chuyện không chỉ diễn ra ở các cửa hàng truyền thống. Với các hộ kinh doanh online, thách thức còn lớn hơn khi hoạt động trên nhiều nền tảng cùng lúc.

Chị Nguyễn Hoa, chủ shop bán đồ trang trí nội thất ở Hà Nội, chia sẻ ban đầu quản lý đơn hàng bằng Excel khi mỗi ngày chỉ vài chục đơn. Nhưng khi mở rộng sang nhiều nền tảng, việc quản lý thủ công trở nên quá tải.

Đơn hàng từ các kênh khác nhau không được đồng bộ, dẫn đến tình trạng giao nhầm, bán vượt tồn kho hoặc bỏ sót đơn. Việc đối soát dòng tiền, phí sàn và lợi nhuận thực tế cũng trở nên khó khăn.

Sau khi sử dụng phần mềm quản lý đa kênh, toàn bộ đơn hàng được gom về một hệ thống. Tồn kho cập nhật tự động, doanh thu được tổng hợp theo từng kênh, giúp việc vận hành trở nên trơn tru hơn.

“Trước đây nghĩ kê khai là việc cuối tháng, nhưng thực ra nó phụ thuộc vào cách ghi nhận từng đơn hàng. Khi dữ liệu được chuẩn hóa từ đầu, việc tổng hợp rất nhẹ”, chị Hoa chia sẻ.

Theo các chuyên gia, đây là thay đổi mang tính bản chất: thay vì ghi chép để đối phó, hộ kinh doanh bắt đầu xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản trị.

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê cho rằng khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp nằm ở khả năng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Tổng giám đốc Sapo cho rằng nhiều hộ kinh doanh thường tập trung vào câu hỏi “làm sao kê khai đúng”, nhưng thực chất kê khai chỉ là bước cuối cùng của chuỗi vận hành.

“Nếu đơn hàng, doanh thu và chi phí được ghi nhận đầy đủ từ đầu, việc tổng hợp và kê khai sẽ trở nên rất đơn giản”, bà Khuê nói với VietTimes.

Theo bà Khuê, công nghệ đang thu hẹp khoảng cách giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Một cửa hàng nhỏ nhưng có hệ thống dữ liệu đầy đủ, hóa đơn điện tử và báo cáo tài chính cơ bản thì về bản chất đã vận hành như doanh nghiệp. Khác biệt không còn nằm ở quy mô, mà ở khả năng quản trị.

Khi nào hộ kinh doanh nên chuyển đổi thành doanh nghiệp?

Trao đổi với VietTimes, TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế, cho biết khi hoạt động kinh doanh phát triển đến một quy mô nhất định, việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp là xu hướng phù hợp để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

TS Đinh Trọng Thịnh khuyến cáo việc chuyển đổi không nên được nhìn nhận như một mục tiêu bắt buộc đối với mọi hộ kinh doanh.

TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng mô hình doanh nghiệp giúp việc quản lý tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ thuế được thực hiện chuyên nghiệp hơn. Các khoản doanh thu, chi phí đầu vào - đầu ra được theo dõi đầy đủ, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.

Quy mô kinh doanh ngày càng lớn, yêu cầu từ đối tác và khách hàng về hóa đơn, chứng từ, tính minh bạch trong giao dịch tăng lên là những động lực để các hộ kinh doanh cân nhắc chuyển sang mô hình doanh nghiệp TS Đinh Trọng Thịnh

“Khi quy mô kinh doanh ngày càng lớn, yêu cầu từ đối tác và khách hàng về hóa đơn, chứng từ, tính minh bạch trong giao dịch cũng tăng lên. Đây là một trong những động lực khiến nhiều hộ kinh doanh cân nhắc chuyển sang mô hình doanh nghiệp”, ông Thịnh nói.

Theo các chuyên gia, lợi ích của việc chuyển đổi không chỉ nằm ở tuân thủ quản lý. Khi trở thành doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dễ tiếp cận vốn tín dụng, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tham gia các chương trình hỗ trợ.

Khi doanh thu, hóa đơn và dòng tiền được số hóa, hộ kinh doanh không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu về thuế mà còn hình thành nền tảng quản trị rõ ràng, giúp họ dễ tiếp cận vốn tín dụng, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tham gia các chương trình hỗ trợ, làm việc với đối tác và mở rộng hoạt động thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, TS Đinh Trọng Thịnh cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi không nên được nhìn nhận như một mục tiêu bắt buộc đối với mọi hộ kinh doanh. Một hộ kinh doanh chỉ nên cân nhắc trở thành doanh nghiệp khi hoạt động đã đạt đến quy mô nhất định, có lực lượng lao động ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên và xuất hiện nhu cầu mở rộng thị trường hoặc nâng cao năng lực quản trị.

TS Đinh Trọng Thịnh đưa khuyến cáo các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật. Đồng thời, đánh giá nhu cầu thị trường, năng lực quản trị, khả năng mở rộng hoạt động và lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển. Việc chuyển đổi chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi doanh nghiệp có đủ điều kiện để vận hành ổn định và phát triển bền vững trong dài hạn.