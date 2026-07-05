Bão số 1 kéo theo mưa gió lớn đổ bộ đất liền, gây thiệt hại nhiều nơi ở Quảng Ninh

Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm 4 và rạng sáng 5/7, các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 (Quảng Ninh) xuất hiện mưa rất to kèm gió mạnh cấp 9-10, gây ngập cục bộ và thiệt hại về tài sản.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão

Ngày 5/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 (bão Maysak), nhiều khu vực tại Quảng Ninh và vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh.

Cụ thể, tại đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô gió cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông gió cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái gió cấp 9, giật cấp 12; Quảng Hà gió cấp 8, giật cấp 9.

Hồi 7h, tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Hồi 7 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão số 01 trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo dự báo, đến 19h cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn được duy trì đối với Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô), cùng khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; đồng thời đe dọa lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển.

Trên đất liền, khu vực ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Gió lớn có nguy cơ làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Đối với mưa, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trong ngày 5/7 có mưa to với lượng phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão suy yếu.

Các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, vùng sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng sản; khu vực miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 1 cắt tỉa cây xanh bị gãy đổ. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Bão số 1 gây thiệt hại ở Quảng Ninh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 1, trong đêm 4 và rạng sáng 5/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 xảy ra mưa rất to kèm gió mạnh cấp 9-10, gây ngập cục bộ và thiệt hại về tài sản. Ngay sau khi mưa, gió giảm, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông, ổn định đời sống nhân dân.

Tại phường Móng Cái 1, mưa lớn kéo dài kết hợp gió mạnh làm nhiều khu vực bị ngập; khoảng 800 cây xanh bị gãy, đổ, nhiều biển quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng, nhiều tuyến phố mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6, mưa lớn kết hợp triều cường khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu bị cô lập. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tiếp cận, hỗ trợ và di dời các hộ đến nơi an toàn.

Tại phường Móng Cái 2, thống kê ban đầu cho thấy có trên 50 cây xanh bị gãy, đổ, khoảng 10 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến của bão số 1, các phường khu vực Móng Cái đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đến khoảng 5h sáng 5/7, mưa và gió trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước, cây xanh gãy đổ cản trở giao thông, công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai.

Đến sáng 5/7, các phường khu vực Móng Cái chưa ghi nhận thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường còn ngập sâu, khu vực có cây xanh nghiêng đổ hoặc nơi hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn để bảo đảm an toàn.