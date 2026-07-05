Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa trên khu trục hạm 5.000 tấn thứ hai

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kiểm tra hệ thống vũ khí tàu Kang Kon, thúc đẩy nâng cao năng lực chiến đấu của hải quân trong kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn.

Ngày 5/7, hãng thông tấn KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát vụ phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược cùng các cuộc đánh giá hệ thống chống hạm, chống ngầm và phòng không trên tàu khu trục Kang Kon - được đặt theo tên vị tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu trong Chiến tranh Triều Tiên.

Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành hôm thứ Sáu 3/7 trong khuôn khổ chương trình đánh giá năng lực tác chiến của chiến hạm mới đóng.

Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra khả năng phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, hệ thống hỏa lực tích hợp, pháo hạm, pháo tự động và các thiết bị tác chiến điện tử.

Trước khi theo dõi vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược và các bài thử khác, ông Kim Jong-un đã nghe báo cáo về chương trình đánh giá vũ khí của con tàu.

Tàu Kang Kun phóng thử tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA/Yonhap.

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá cao những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực phát triển vũ khí, đồng thời kêu gọi tiếp tục tăng cường năng lực răn đe chiến lược và sức mạnh tác chiến của quân đội.

Ông cũng chỉ thị các cơ quan liên quan hoàn tất toàn bộ quá trình thử nghiệm tàu Kang Kon trong vòng hai tháng để chính thức đưa vào biên chế cho Hải quân Triều Tiên.

Cuối tháng trước, Triều Tiên đã đưa vào hoạt động tàu khu trục 5.000 tấn Choe Hyon, đồng thời công bố kế hoạch triển khai Kang Kon, chiếc thứ hai cùng lớp, trong chương trình hiện đại hóa hải quân quy mô lớn.

Ông Kim Jong-un trước đó yêu cầu lớp trong 5 năm tới, mỗi năm đóng hai tàu khu trục cùng, đồng thời lên kế hoạch phát triển các chiến hạm cỡ 10.000 tấn.

Đáng chú ý, tàu Kang Kon từng gặp sự cố nghiêm trọng khi bị lật nghiêng một phần trong lễ hạ thủy hồi năm ngoái, trước khi được sửa chữa và hoàn thiện.

Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tục nhấn mạnh ưu tiên hiện đại hóa lực lượng hải quân nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng mà ông Kim từng cho là "mắt xích yếu nhất" trong các quân chủng của quân đội nước này.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên ngày càng coi trọng việc tăng cường sức mạnh hải quân nhằm khắc phục điểm yếu lâu nay của lực lượng vũ trang. Hiện Hải quân Hàn Quốc sở hữu hơn 10 chiến hạm có lượng giãn nước trên 5.000 tấn, trong khi Hải quân Triều Tiên mới chỉ có hai tàu cùng cỡ.

Theo thông cáo của hãng thông tấn nhà nước KCNA, lớp tàu này được Triều Tiên xếp vào loại tàu khu trục đa năng với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm tàu Kang Kun. Ảnh: KCNA.

Công năng, trang bị của tàu

Dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, con tàu dài khoảng 140–145 m, rộng 16 m.

Hỏa lực bao gồm: Một pháo hạm cỡ 127mm ở mũi tàu; hệ thống radar mảng pha quét điện tử (AESA) gắn cố định trên thượng tầng.

Một hệ thống phòng không tầm gần Pantsir-ME; hai hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần AK-630 cỡ 30 mm; 74 ống phóng thẳng đứng (VLS) với nhiều kích cỡ khác nhau, gồm: 32 ống cỡ nhỏ; 12 ống cỡ trung; 20 ống cỡ lớn; 10 ống cỡ rất lớn. Các ống phóng lớn nhiều khả năng dùng để phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị bốn bệ phóng xoay, mỗi bệ có bốn ống phóng, có thể sử dụng để bắn tên lửa tầm ngắn, vũ khí chống ngầm hoặc đạn lảng vảng (loitering munitions).

Ở khu vực giữa thân tàu còn có khoang chứa nhiều khả năng dành cho tên lửa chống hạm. Tàu Kang Kon còn có thể mang một trực thăng.

Theo Zaobao