Bất đồng nội bộ: Nhà Trắng bác đề xuất cắt giảm mạnh quân đồn trú tại châu Âu của Lầu Năm Góc

Kế hoạch giảm quân đồn trú tại châu Âu của Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth bị ngăn cản, làm nổi bật bất đồng trong chính quyền về chiến lược quốc phòng.

Theo các nguồn thạo tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vốn dự định công bố kế hoạch cắt giảm thêm lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu tại cuộc họp của NATO hồi tháng trước, nhưng đã bị các quan chức cấp cao Nhà Trắng bác bỏ.

Đề xuất không được Nhà Trắng thông qua, ông Hegseth phải đổi giọng

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels hồi tháng 6, ông Hegseth vốn định thông báo rằng Mỹ sẽ tiếp tục thu hẹp hiện diện quân sự ở châu Âu, với quy mô lớn hơn cả kế hoạch trước đó, bao gồm việc hủy triển khai một lữ đoàn thiết giáp tới Ba Lan và rút một lữ đoàn bộ binh khỏi Romania.

Tuy nhiên, sau khi đề xuất được trình lên Nhà Trắng để Quyền Cố vấn An ninh Quốc gia, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các quan chức cấp cao xem xét, kế hoạch này đã không được thông qua.

Kết quả là, thay vào đó, tại cuộc họp ở Brussels, ông Hegseth chỉ tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện việc bố trí lực lượng tại châu Âu, quá trình có thể kéo dài tới sáu tháng.

Theo The Wall Street Journal, diễn biến này cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về tốc độ và quy mô cắt giảm quân đội Mỹ tại châu Âu.

Ông Hegseth tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp với các đồng minh NATO không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng hoặc không ủng hộ lập trường của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, đề xuất cắt giảm mạnh quân số cùng những phát biểu cứng rắn của ông Hegseth vẫn khiến nhiều nước thành viên NATO và cả các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, trong đó có không ít nghị sĩ Cộng hòa kỳ cựu, lo ngại.

Theo họ, việc thu hẹp hiện diện quân sự quá nhanh có thể gây tổn hại lâu dài, thậm chí là không thể đảo ngược đối với liên minh NATO, đồng thời tạo thêm ưu thế chiến lược cho Nga.

Khi được The Wall Street Journal đề nghị bình luận, Nhà Trắng đã chuyển câu hỏi sang Bộ Chiến tranh. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết, Bộ trưởng Hegseth luôn bảo đảm các phát biểu của mình phù hợp với mục tiêu và chương trình nghị sự của Tổng thống, đồng thời không muốn làm hạn chế dư địa đưa ra quyết định của ông Trump.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8/7 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Trump. Dự kiến, vấn đề bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu và mức chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên sẽ là những chủ đề trọng tâm của hội nghị.

Ông Hegseth “đi quá nhanh”, ngay cả ông Trump cũng phải "đạp phanh"

Kế hoạch cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu do Lầu Năm Góc thúc đẩy gần đây đã làm dấy lên lo ngại trong cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Vì vậy, các nghị sĩ đã bổ sung một điều khoản vào dự thảo luật chi tiêu quốc phòng, quy định rằng “Mỹ không được phép giảm số quân đồn trú tại châu Âu xuống dưới 76.000 người, trừ khi Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân hoàn tất đánh giá rủi ro, đồng thời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phải chính thức xác nhận việc cắt giảm là an toàn”.

Giữa ông Hegseth và Tổng thống Trump xuất hiện bất đồng trong vấn đề quan hệ với đồng minh châu Âu. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO hồi tháng 6, Văn phòng của ông Hegseth đã điện đàm với các nghị sĩ Mỹ, khiến những lo ngại này càng gia tăng. Trong cuộc trao đổi, Hegseth chỉ cho biết ông đang chuẩn bị tiến hành một cuộc rà soát toàn diện về việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu.

Ngay sau đó, tại lễ khai mạc hội nghị NATO, Hegseth chính thức công bố kế hoạch rà soát này và nhấn mạnh: "Đừng hiểu nhầm, đây sẽ là một cuộc rà soát thực sự. Mục tiêu của nó là bảo đảm NATO nhanh chóng và không thể đảo ngược quá trình để châu Âu tự gánh vác phần lớn trách nhiệm bảo vệ chính mình".

Ông Hegseth cùng Thứ trưởng phụ trách chính sách Elbridge Colby từ lâu đã là những người tích cực thúc đẩy việc thu hẹp sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Cuộc xung đột với Iran gần đây càng được hai ông xem là cơ hội để Mỹ đánh giá lại các cam kết quân sự ở lục địa này.

Trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ để triển khai máy bay ném bom tầm xa, trong khi Tây Ban Nha từ chối hỗ trợ các cơ sở quân sự cho chiến dịch. Cùng thời điểm, sau khi Thủ tướng Đức chỉ trích chính sách của chính quyền Trump đối với Iran, Tổng thống Trump tiếp tục công kích các đồng minh châu Âu và thậm chí dọa rút quân khỏi Đức.

Hồi tháng 5, ông Hegseth cũng bất ngờ hủy kế hoạch luân phiên triển khai một lữ đoàn thiết giáp từ căn cứ Fort Hood tới Ba Lan trong thời hạn 9 tháng. Quyết định này vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, đồng thời khiến chính phủ Ba Lan bất bình vì không hề được tham vấn trước.

Đáng chú ý, ngay cả Tổng thống Trump cũng đã trực tiếp gọi điện cho Hegseth để hỏi vì sao lại đối xử như vậy với một đồng minh quan trọng. Không lâu sau, ông Trump đã quyết định đảo ngược tình thế khi tuyên bố sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan.

Theo Zaobao, Upmedia