CT Group đưa công nghệ UAV Make in Vietnam sang Mỹ

CT Group dự kiến vận hành nhà máy sản xuất UAV tại Mỹ vào quý IV/2026. Đến nay, tập đoàn đã làm chủ gần 88% các công nghệ cốt lõi và phát triển UAV phục vụ 16 lĩnh vực, với sự tham gia của hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia.

Tối 4/7, CT Group cho biết sẽ đưa nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại Mỹ vào vận hành trong quý IV/2026. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất UAV của doanh nghiệp sau khi hình thành hệ thống nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

CT UAV (thành viên của CT Group) đã nghiên cứu, phát triển và sản xuất thành công UAV phục vụ toàn diện 16 lĩnh vực, gồm hậu cần, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, nông - lâm - ngư nghiệp, an ninh, tín chỉ carbon, quảng cáo, chở người và nhiều lĩnh vực chuyên biệt khác phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hiện CT UAV vận hành 5 nhà máy sản xuất tại TP. HCM và 22 phòng nghiên cứu (lab) tại Việt Nam, Mỹ, Pháp, Israel và Đài Loan (Trung Quốc). Các cơ sở này nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều cấu kiện quan trọng của UAV như khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ và pin theo tiêu chuẩn hàng không vũ trụ.

Doanh nghiệp cho biết đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình khoảng 87,5% đối với các nhóm công nghệ cốt lõi như khí động học, điều khiển bay, vật liệu composite, pin năng lượng cao, động cơ điện, vi mạch điện tử viễn thông, AI nhận diện - điều khiển thông minh và truyền thông bảo mật.

Về nguồn nhân lực, CT Group hiện có hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Đài Loan và Trung Quốc, đồng thời đặt mục tiêu nâng quy mô đội ngũ lên 9.000 người trong năm 2027

Các phát minh và sáng chế mới của CT UAV tập trung vào các công nghệ thuộc tầng sâu của ngành UAV hiện đại như UAV bầy đàn, UAV siêu cân bằng, UAV tàng hình quản lý năng lượng pin bằng AI và UAV robot.

CT UAV đang đề xuất đầu tư nhà máy pin mật độ cao 71 ha, khu pin Hydrogen 75 ha và khu liên hợp công nghệ UAV rộng 400 ha tại Tây Ninh.