Mẹ đơn thân vác thép mỗi ngày nuôi con gái vào đại học top đầu khiến cư dân mạng rơi nước mắt

Người mẹ đơn thân Trung Quốc bỏ học từ lớp 1, nhiều năm vác thép ở công trường để nuôi con gái đỗ kỳ thi gaokao (cao khảo) top đầu tỉnh, khiến cộng đồng mạng xúc động.

Niềm vui vỡ òa đến với người mẹ đơn thân ở Trung Quốc khi con gái bà đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học quốc gia, trong khi chính bà vẫn tiếp tục làm việc nặng nhọc tại công trường để nuôi con.

Zou Pinzhi, một người mẹ 48 tuổi từng bỏ học từ lớp Một tiểu học, đã bật khóc ôm chầm lấy con gái Liu Fang khi hai mẹ con cùng nhìn thấy kết quả vừa được công bố của kỳ thi “gaokao” (cao khảo) – kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt nhất Trung Quốc.

Kết quả của Liu bị “che điểm”, một cơ chế được nhiều tỉnh thành áp dụng nhằm hạn chế sự chú ý quá mức của truyền thông đối với các thủ khoa. Những thí sinh thuộc diện này thường sẽ được các trường đại học hàng đầu chủ động tuyển chọn.

Ngay sau khoảnh khắc xúc động đó, Zou xin nghỉ một ngày để xem kết quả của con gái. Nhưng sáng hôm sau, lúc 6 giờ, bà đã trở lại công trường, tiếp tục công việc quen thuộc: vác những ống thép nặng trĩu trên vai.

Zou, quê ở vùng nông thôn nghèo khó, lớn lên trong một gia đình không đủ điều kiện cho con cái đi học. Bà buộc phải nghỉ học sau khi hoàn thành lớp Một, rồi sớm gánh vác việc chăm sóc em trai và làm việc đồng áng. Sau khi ly hôn khi Liu mới hai tuổi, bà một mình nuôi hai con.

Bà Zou từng làm công việc dọn dẹp và phụ tá cho cửa hàng hoa trước khi dành cả thập kỷ qua làm công việc khuân vác ống thép tại các công trường xây dựng. Ảnh: SCMP.

Không có kỹ năng nghề nghiệp ổn định, Zou từng làm giúp việc, sau đó làm nhân viên bán hoa, trước khi chuyển sang công việc nặng nhọc nhất: khuân vác ống thép tại các công trường xây dựng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên trong suốt hơn 10 năm qua.

Mỗi ngày, bà có thể vác cùng lúc hai ống thép dài 6 mét, mỗi ống nặng khoảng 20 kg, làm việc liên tục hơn 8 tiếng đồng hồ.

Nhờ sự hy sinh đó, bà đã có thể cho con gái út theo học một trường trung học danh tiếng tại Thành Đô, và giờ đây con gái lớn của bà đang tiến gần tới một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

“Tôi không thể gục ngã, nếu không sẽ không còn ai kiếm tiền nuôi các con,” bà Zou từng nói.

Liu Fang là một cô bé chăm chỉ và sâu sắc. Em từng hứa với mẹ rằng trong khi mẹ làm việc ở công trường, em sẽ học tập thật nghiêm túc để không phụ lòng mẹ.

Em từng đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vào bậc trung học phổ thông, giành suất vào một trường top đầu cùng học bổng, trợ cấp hàng tháng 800 nhân dân tệ (khoảng 120 USD) và chế độ nội trú miễn phí.

Khi mẹ đề nghị mua điện thoại mới trong thời gian học cấp ba, Liu đã từ chối.

Bà Zou, người đã bỏ học sau khi học xong lớp Một vì gia đình không đủ khả năng chi trả học phí, đã xúc động khi biết con gái lớn của mình sẽ vào học tại một trường đại học hàng đầu. Ảnh: SCMP.

Xuất thân từ vùng núi nghèo, bà Zou luôn mong các con “đi xa hơn và không bao giờ phải quay lại núi rừng”. Tuy vậy, bà cũng không muốn áp đặt ước mơ của mình lên con cái.

Có lần bà nghe được Liu nói với em gái rằng em “không muốn làm mẹ thất vọng”. Nhưng người em lại đáp: “Mẹ muốn chúng ta học giỏi để có quyền tự chọn cuộc đời mình, chứ không áp đặt ước mơ lên chúng ta.”

Trong một lần Liu thất vọng vì kết quả kiểm tra, Zou đã an ủi con: “Đừng lo, con vẫn là người đạt điểm cao nhất trong nhà mình.”

Liu cho biết điểm “gaokao” lần này là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của em. Zou cũng tiết lộ rằng Đại học Thanh Hoa đã chủ động liên hệ với gia đình.

Dự định trong kỳ nghỉ hè, Liu sẽ làm thêm để phụ giúp gia đình. Em muốn học ngành kế toán vì yêu thích toán học, đồng thời mơ ước được đến thăm Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

“Mẹ và con gái là liên minh mạnh nhất,” một cư dân mạng bình luận.

“Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bà Zou, khi bà có những cô con gái tuyệt vời,” một người khác viết.

Theo SCMP