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Xăng sinh học E10 chiếm hơn 96% lượng xăng tiêu thụ sau một tháng triển khai

Chánh Trung
Chánh Trung

Sau một tháng được triển khai trên toàn quốc, xăng sinh học E10 đã đạt sản lượng tiêu thụ khoảng 924 triệu lít, chiếm hơn 96% tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ.

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Bán xăng sinh học E10 tại cây xăng của PVOIL. Ảnh: PVOIL.

Ngày 2/7 thông tin từ Bộ Công Thuơng cho biết tính đến ngày 28/6/2026, tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng sinh học E10 đạt 924 triệu lít và xăng E5 đạt 56 triệu lít. Như vậy, xăng sinh học E10 chiếm hơn 96% tổng sản lượng tiêu thụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đều đã kinh doanh xăng sinh học E10. Hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và PVOIL, cùng 24 thương nhân đầu mối đang cung ứng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối vẫn duy trì việc cung ứng xăng E5 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo số liệu thống kê trong tháng 6, tổng lượng Ethanol được sản xuất trong nước và nhập khẩu để phục vụ pha chế đạt khoảng 103.000 m³, đáp ứng phù hợp với nhu cầu pha chế cho hơn 1 triệu m³ xăng.

Hiện nay, Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất Ethanol đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 18.000 m³ mỗi tháng. Dự kiến đến cuối tháng 7, Nhà máy cồn Đắk Nông sẽ đi vào hoạt động, bổ sung thêm khoảng 5.000-6.000 m³ mỗi tháng, nâng tổng công suất sản xuất Ethanol trong nước lên trên 20.000 m³ mỗi tháng.

Như vậy, nguồn cung trong nước có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu Ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học.

Hiện nay hai nhà máy lọc dầu là Nghi Sơn và Dung Quất đang cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng nền phục vụ pha chế xăng sinh học.

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