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Tân phó tổng giám đốc VIB là ai?

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Trước khi trở thành Phó tổng giám đốc VIB, ông Trần Hữu Thuận nắm nhiều vị trí Giám đốc trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, kiêm Chủ tịch Ủy ban tín dụng VIB.

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Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) vừa bổ nhiệm ông Trần Hữu Thuận giữ chức Phó tổng giám đốc VIB kể từ ngày 1/7.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, ông Thuận đảm nhiệm vị trí Giám đốc trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính. Đồng thời, ông còn là Chủ tịch uỷ ban tín dụng VIB.

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Ông Trần Hữu Thuận. Ảnh: VIB.

Theo thông tin công bố, Phó tổng giám đốc VIB tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Washington State University và Cử nhân Thống kê Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TPHCM.

Trước khi gia nhập VIB, ông Thuận đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại HSBC Việt Nam và Ngân hàng Indovina.

Gia nhập VIB từ tháng 5/2012, ông Thuận đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, quản trị rủi ro và quản trị tín dụng như: Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp (KHDN) kiêm Giám đốc trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng KHDN; Phó giám đốc khối quản trị rủi ro kiêm Giám đốc trung tâm quản lý rủi ro tín dụng KHDN; Chủ tịch ủy ban tín dụng, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc KHDN miền Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại ban điều hành của VIB bao gồm Tổng giám đốc Hàn Ngọc Vũ và 5 Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng.

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Nguồn: VIB.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, VIB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.039 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng cho vay khách hàng tính đến ngày 31/3 là 2,94%, cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (2,97%).

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này trong quý I tăng 16% so với cùng kỳ lên 2.241 tỷ đồng.

Trong năm 2026, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng (tăng 27%); tổng tài sản đạt 637.826 tỷ đồng (tăng 15%); dư nợ tín dụng 439.273 tỷ đồng (tăng 15%); huy động vốn 15.968 tỷ đồng (tăng 26%). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Đồng thời, VIB dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 9% vốn điều lệ, tương đương hơn 3.000 tỷ đồng.

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