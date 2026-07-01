Ai đứng sau GS25 Việt Nam – chuỗi cửa hàng tiện lợi vừa gây xôn xao vì sự cố vệ sinh?

Doanh thu chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 liên tục tăng mạnh kể từ khi về Việt Nam nhưng chưa năm nào có lãi. Bất chấp điều này, doanh nghiệp tiếp tục gia tăng số lượng cửa hàng, tăng quy mô hoạt động.

Mới đây, trên nền tảng Threads, một tài khoản đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh tượng bên trong khu chế biến của một cửa hàng mang thương hiệu GS25. Theo nội dung bài đăng, sự việc được ghi nhận vào khoảng 3 giờ sáng tại một chi nhánh nằm trên đường Dịch Vọng Hậu (Hà Nội).

Trong đoạn video, một con chuột bất ngờ xuất hiện và liên tục di chuyển qua nhiều vị trí trong khu vực nấu ăn. Điều khiến nhiều người không khỏi lo ngại là con vật này còn trèo lên khay đựng thực phẩm cũng như các dụng cụ dùng để chế biến món ăn.

Trong sáng 30/6, fanpage chính thức của GS25 đã đăng tải thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng GS25 Duy Tân (phường Cầu Giấy, Hà Nội) kể từ ngày 29/06/2026. Lý do đưa ra là “để tiến hành kiểm tra và rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành”.

Thông báo tạm ngừng hoạt động Cửa hàng GS25 Duy Tân được đăng tải trên fanpage chính thức GS25 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Ai đứng sau GS25 Việt Nam?

Theo tìm hiểu, GS Retail là một trong những công ty con chủ chốt thuộc Tập đoàn GS Holdings, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc.

GS Retail cũng là đơn vị khai sinh ra chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25. Bên cạnh GS25, họ còn sở hữu chuỗi siêu thị GS The Fresh, các cửa hàng tiện lợi GS Fresh Mall chuyên về thực phẩm tươi sống, và cả các kênh mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc.

Năm 2018, GS25 ra mắt tại thị trường Việt Nam, đánh dấu cho việc liên doanh thành công giữa tập đoàn GS Retail Hàn Quốc và Tập đoàn Sơn Kim.

Pháp nhân vận hành kinh doanh GS25 tại Việt Nam là Công ty TNHH GS Retail Việt Nam, đặt trụ sở chính tại Bến Cát, Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là ông Choi Gum Sung, sinh năm 1975, chức vụ Tổng Giám đốc.

Tính đến tháng 6/2019, công ty có vốn điều lệ 60,26 tỷ đồng nhưng chi tiết về cổ đông không được công bố chi tiết.

Thời điểm cuối năm 2022, theo tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank), GS Retail Việt Nam có 70% vốn góp của CVS Holdings - một công ty con của Sơn Kim Retail và 30% vốn góp của GS Retail Hàn Quốc.

Nói thêm, Sơn Kim Group là tập đoàn đa ngành lâu đời, nổi tiếng tại Việt Nam với các mảng kinh doanh chính là bất động sản, bán lẻ, thời trang, truyền thông và giải trí.

Còn GS25, từ năm 2019, chuỗi cửa hàng tiện lợi này đã chính thức khai thác nhượng quyền với 3 hình thức: nhượng quyền đầu tư mở một cửa hàng riêng lẻ; nhượng quyền đầu tư mở chuỗi cửa hàng; nhượng quyền cùng đầu tư với chủ sở hữu thương hiệu.

Cuối năm 2021, GS25 Việt Nam khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên, thể hiện tham vọng bao phủ thị trường.

Với chiến lược nhượng quyền thương hiệu, thương hiệu đang từng bước thực hiện hóa mục tiêu của mình - là trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi hàng đầu Việt Nam với hơn 2.000 cửa hàng sau 10 năm hoạt động.

Một cửa hàng GS25. Ảnh: GS25.

Tháng 6/2023, Sơn Kim Retail và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố ký kết hợp đồng đầu tư nhằm đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng GS25 tại Việt Nam. Theo thoả thuận, nguồn vốn 460 tỷ đồng được sử dụng để phát triển hoạt động kinh doanh của chuỗi GS25 tại Việt Nam.

Thời điểm đó, đại diện Sơn Kim cho biết đây là một trong những cột mốc quan trọng trong kế hoạch thu hút thêm nhiều khoản đầu tư lớn vào Sơn Kim Retail, nhằm chuẩn bị cho sự phát triển của ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam trong những năm tới.

Doanh thu tăng đều đặn nhưng chưa năm nào có lãi, vào 'tầm ngắm' thanh tra Thuế

GS25 đã tạo ra các điểm khác biệt với nhiều cửa hàng tiện lợi khác như việc xây dựng bán thêm trải nghiệm ăn uống tiện lợi theo phong cách Hàn Quốc, bao gồm bố trí khu vực ngồi lại, bán mì ly, cơm nắm, tokbokki, gà rán, bánh ngọt, đồ uống pha chế và các món ăn nhanh.

Song thách thức lớn nhất của GS25 vẫn là sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mạnh như Circle K, 7-Eleven, Ministop… và chi phí hoạt động cao dẫn đến thua lỗ lớn.

Theo báo cáo thường niên của GS Retail, doanh thu của GS Retail Việt Nam tăng trưởng đều đặn, đạt hơn 1.990 tỷ đồng năm 2022, tăng 29% so với năm 2023. Trong 5 năm từ 2019 - 2024, doanh thu của GS Retail Việt Nam tăng gần 6 lần. Tuy nhiên, lợi nhuận của GS Retail tại thị trường Việt Nam luôn ở mức âm.

Khoản lỗ của GS Retail tăng dần từ hơn 35 tỷ đồng năm 2018 lên gần 176 tỷ đồng năm 2021. Đến giai đoạn 2022-2023, số lỗ của GS Retail Việt Nam giảm dần. Tuy nhiên, đến năm 2024, doanh nghiệp này lại báo lỗ gần 125 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước đó.

Dù liên tục thua lỗ, song GS25 vẫn không ngừng mở rộng, ban đầu từ TP HCM, sau đó đến Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Website doanh nghiệp cho biết đã vượt mốc 400 cửa hàng trên khắp Việt Nam sau chặng đường 8 năm.

Có thể thấy doanh thu GS25 tăng mạnh nhưng thua lỗ kéo dài. Bất chấp điều này, doanh nghiệp tiếp tục gia tăng số lượng cửa hàng, tăng quy mô. Câu chuyện của GS25 Việt Nam không quá bất thường nếu nhìn dưới góc độ chiến lược thị trường.

Nhưng dưới con mắt của Thanh tra Thuế, điều này cần được xem xét.

Tháng 4/2026, Cục Thuế đã công bố 302 doanh nghiệp vào “tầm ngắm”, thuộc diện thanh tra thuế do có dấu hiệu rủi ro, bao gồm các đơn vị kê khai thua lỗ liên tục hoặc lợi nhuận thấp bất thường, trong đó có Công ty TNHH GS25 Việt Nam - đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ GS25.