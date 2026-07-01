Tăng thời hạn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu

Chính phủ quyết định kéo dài miễn thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu đến hết ngày 30/9.

Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng.

Trước đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất trên. Theo Bộ, việc gia hạn nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Đối với ngành hàng không, việc tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi thuế với nhiên liệu bay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí khai thác cho các hãng trong bối cảnh giá dầu thế giới còn biến động.

Về giá nhiên liệu trong nước, kể từ 0h ngày 1/7, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.426 đồng lên 20.785 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95-III đồng thêm 1.287 đồng/lít lên 21.203 đồng.

Trong khi đó, dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành trước.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 300 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel và mazut 800 đồng.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.