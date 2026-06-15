Bộ Công Thương: Hầu hết xe xăng tại Việt Nam tương thích xăng E10

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), hầu hết các dòng xe xăng đang lưu hành tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5 và E10 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Nhân viên bơm xăng E10 vào xe khách hàng tại cây xăng của PVOIL. Ảnh: PVOIL.

Ngày 15/6, Bộ Công Thương cho biết Cục Công nghiệp đã phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở khoa học, kỹ thuật phục vụ quản lý và hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học.

Cơ quan này đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát và công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5 và E10, kèm theo thông tin về đời xe, loại động cơ và các lưu ý kỹ thuật trong vận hành, bảo dưỡng.

Theo Cục Công nghiệp, đến 14h ngày 11/6, cục đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn như Toyota Việt Nam (Toyota, Lexus), Mitsubishi Motors Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes-Benz, Maybach, Smart), Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam (Skoda), Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai), Daehan Motors (Tera), Ô tô Chiến Thắng (Kenbo) và TCIE Việt Nam (TQ).

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy phần lớn các dòng xe xăng đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E5 và E10 an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật tại QCVN 01:2022/BKHCN và Hiến chương Nhiên liệu toàn cầu (WWFC).

Song song với công tác rà soát phương tiện, Cục Công nghiệp đã hoàn thành xây dựng bộ tài liệu và tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật kèm hình ảnh minh họa đối với các nhóm phương tiện cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học, bao gồm xe quá cũ, xe sử dụng bộ chế hòa khí, phương tiện lâu không bảo dưỡng, thiết bị nông nghiệp, máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy bơm nước, máy phát điện, tàu thuyền nhỏ và các động cơ xăng chuyên dụng. Đây là cơ sở quan trọng nhằm giảm thiểu các rủi ro kỹ thuật và hỗ trợ người dân sử dụng nhiên liệu sinh học đúng cách.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện khung kỹ thuật phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học trong trung và dài hạn, ngày 11/6/2026 Cục Công nghiệp đã ban hành Công văn số 277/CN-CNCT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đồng thời đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng tỷ lệ etanol trong xăng trong tương lai. Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, khí thải, tiêu hao nhiên liệu, độ bền vận hành và việc ghi nhận thông tin tương thích E5/E10 trong hồ sơ chứng nhận kiểu loại cũng như sổ tay hướng dẫn sử dụng phương tiện.