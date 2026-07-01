5 ngân hàng trả lương CEO cao nhất: Techcombank dẫn đầu, theo sau là Vietbank, OCB, ACB, MSB

Tổng giám đốc Techcombank nhận lương gần 28 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 1,5 lần thù lao Vietbank và OCB chi trả cho vị trí này.

Dữ liệu VietTimes cho thấy trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) chi gần 27,6 tỷ đồng trả thù lao cho Tổng giám đốc Jens Lottner, cao hơn mức 25,7 vào năm 2024.

Mức lương của ông Jens Lottner gấp 6 lần Chủ tịch Hồ Hùng Anh (gần 4,5 tỷ đồng) và cao nhất trong dàn lãnh đạo của ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, Techcombank có hơn 12.700 nhân sự tính đến cuối năm 2025. Năm ngoái, nhà băng này bỏ ra hơn 7.100 tỷ đồng để lo chi phí cho nhân viên, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Từ đó tính ra thu nhập bình quân nhân viên Techcombank là 48 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) xếp ở vị trí á quân về độ chịu chi lương thưởng cho tổng giám đốc. Năm ngoái, bà Trần Tuấn Anh nhận hơn 17,3 tỷ đồng, cao hơn hẳn mức 10,2 tỷ đồng vào năm 2024.

Tháng 2/2026, bà Trần Tuấn Anh từ nhiệm vị trí trên và ông Lê Thanh Quý Ngọc đảm nhiệm chức danh quyền tổng giám đốc từ đó đến nay.

Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã: OCB), nhà băng bỏ ra hơn 17,3 tỷ đồng trả thù lao cho ông Phạm Hồng Hải. Năm trước đó (2024), vị lãnh đạo chỉ nhận về gần 10,5 tỷ đồng.

Đầu tháng 5, ông Hải từ nhiệm và rời OCB. Điểm đến tiếp theo của ông là Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) với vị trí phó tổng giám đốc.

Trong năm 2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Mã: MSB) đều chi hơn 11 tỷ đồng để trả lương, thưởng cho vị trí tổng giám đốc.

Theo đó, Tổng giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh nhận hơn 11,3 tỷ đồng tiền lương vào năm ngoái, thấp hơn mức 11,5 tỷ đồng vào năm 2024. Còn Tổng giám đốc ACB Từ Tiền Phát nhận thù lao gần 11,8 tỷ đồng, tăng so với mức 11,5 tỷ đồng vào năm trước đó.

Từ đây có thể thấy, các ngân hàng ngoài quốc doanh chi trả lương, thưởng khá mạnh tay để thu hút nhân tài. Trong khi đó, mức thù lao ở nhóm Big4 (trừ Agribank) lại khiêm tốn hơn, ví dụ như vị trí tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) chỉ nhận hơn 2,6 tỷ đồng vào năm ngoái. Người ngồi “ghế nóng” hiện là ông Lê Quang Vinh, ông được bổ nhiệm vào vị trí này kể từ tháng 3/2025.

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung – tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) nhận về hơn 2,5 tỷ đồng thù lao trong năm ngoái. Con số này đã cải thiện hơn nhiều so với năm 2024 (hơn 1,9 tỷ đồng).

Trong khi đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã: BID) chi hơn 2,8 tỷ đồng trả thù lao cho ông Lê Ngọc Lâm.

Mới đây, HĐQT BIDV bầu ông Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Hoàng Việt Hùng sẽ giữ chức tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 1/7.