Doanh nghiệp nước sạch gắn liền tên tuổi Shark Liên nợ "khủng", lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng

Tại cuối 2025, tổng nợ phải trả của công ty gắn với tên tuổi Shark Liên đã nhảy vọt lên mức 6.646 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Con số này gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu, cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao.

Aqua One - gắn liền với tên tuổi của Shark Liên, là cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống - chủ đầu tư nhà máy nước cùng tên tại Hà Nội.

CTCP Nước Aqua One được biết đến là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái nước sạch do doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) sáng lập cuối năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án khai thác, xử lý và cung cấp nước thông qua các công ty con.

Trước đây, vào tháng 3/2016, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là sản xuất giường, tủ, bàn ghế; đồng thời tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông khi đó gồm: bà Đỗ Thị Kim Liên nắm 50%, Nguyễn Thị Thu Hương nắm 40%, Đinh Thị Linh Chi và Võ Song Bình mỗi người nắm 5%. Ông Võ Song Bình giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Cập nhật đến tháng 3/2026, doanh nghiệp đã chuyển ngành nghề chính từ sản xuất giường, tủ, bàn ghế sang khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Cùng thời điểm, vốn điều lệ được nâng từ 2.000 tỷ đồng lên 2.310 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật hiện là ông Lê Minh Chí, Tổng giám đốc.

Theo thông tin giới thiệu trên website aquaone.vn, Aqua One hoạt động theo mô hình tập đoàn với 8 công ty thành viên, gồm: CTCP Cấp thoát nước Phú Yên; Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai; CTCP Nước mặt Sông Đuống; CTCP Kinh doanh nước sạch số 1 Aqua One; CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Aqua One; CTCP Kinh doanh nước sạch số 3 Aqua One; CTCP Nước Aqua One Long An; và CTCP Cấp thoát nước Phú Yên.

Những năm qua, doanh nghiệp cùng các công ty thành viên tham gia đầu tư nhiều dự án cấp nước quy mô lớn tại Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận... Trong đó nổi bật là dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống - một trong những nhà máy nước sạch có quy mô lớn tại khu vực phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng.

Theo báo cáo tài chính gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Nước Aqua One báo lãi sau thuế gần 164 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 78% so với kỳ báo cáo trước. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế gần 950 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Nhờ kết quả cải thiện năm vừa rồi, các hệ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) cũng được cải thiện đáng kể, lần lượt nâng lên mức 1,97% và 9,72%.

Dù vậy tính đến hết năm qua, tổng nợ phải trả của công ty gắn với tên tuổi Shark Liên đã nhảy vọt lên mức 6.646 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Con số này gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu, tức hệ số D/E bằng 4 lần.

Tổng nợ phải trả của Aqua One đã nhảy vọt lên mức 6.646 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Nguồn: HNX.

Trong đó, công ty chủ yếu đi vay từ các tổ chức tài chính. Tổng dư nợ vay ngân hàng tại cuối năm 2025 chiếm phần lớn với hơn 4.476 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có dư nợ vay từ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước 1.193 tỷ đồng, và cả hai nguồn vay này đều tăng mạnh trong năm qua.

Mặc dù hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh vẫn duy trì ở mức an toàn trên lý thuyết, song áp lực chi phí lãi vay và nghĩa vụ trả nợ gốc sẽ là thử thách dòng tiền rất lớn cho ban lãnh đạo.

Báo cáo kiểm toán 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC thực hiện đã có nêu ý kiến ngoại trừ, song không được Aqua One công bố trong tài liệu gửi lên HNX. Nguồn: HNX.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã quyết định đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Aqua One.

Mặc dù bản công bố cho HNX không nêu cụ thể chi tiết phần ý kiến ngoại trừ, song điều này cho thấy báo cáo hay tình hình tài chính của công ty có thể tồn tại những điểm nghẽn về dòng tiền, tài sản hoặc nghĩa vụ nợ tiềm ẩn chưa được làm rõ.