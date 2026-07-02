Giá vàng SJC hôm nay tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 1/7.

Sáng 2/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 1/7.

Tập đoàn DOJI cũng niêm yết vàng SJC bán lẻ ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng SJC tại TP.HCM và Hà Nội cùng được ghi nhận ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 144,3-148,5 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện phổ biến là 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI và PNJ.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng 1/7.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, vàng nhẫn trơn 999.9 cũng được giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn được giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhích tăng quanh mốc 4.035 USD/ounce

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 2/7 giao dịch quanh mức 4.035,7 USD/ounce, tăng khoảng 5,93 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank khoảng 26.466 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 128,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 2/7 vẫn giữ trên vùng 4.000 USD/ounce trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, diễn biến đồng USD và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Giá vàng thế giới tiếp tục dao động quanh vùng trên 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 2/7. Ảnh: Reuters.

Áp lực đối với kim loại quý vẫn đến từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động kinh tế và địa chính trị.

Ở một diễn biến khác, thị trường tiếp tục chờ đợi các tín hiệu mới từ báo cáo việc làm, chỉ số sản xuất và các phát biểu của quan chức Fed để đánh giá rõ hơn lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Đây sẽ là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến xu hướng giá vàng thế giới, qua đó ảnh hưởng đến giá vàng trong nước.

Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục biến động theo giá thế giới, tỷ giá USD/VND và cung - cầu nội địa. Với mức chênh lệch mua - bán còn ở mức cao, người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch ngắn hạn, đặc biệt trong các phiên giá biến động mạnh.