Một cá nhân mượn 8 tài khoản thao túng cổ phiếu Tập đoàn Đạt Phương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu DPG của CTCP Tập đoàn Đạt Phương.

Cụ thể, UBCKNN xử phạt ông Đặng Văn Vinh (Hà Nội) 1,6 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Đồng thời, ông bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn 21 tháng.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 2/5 – 2/7/2024, ông Vinh sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG qua đó thao túng thị trường chứng khoán.

“Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Đặng Văn Vinh cho thấy không có khoản thu trái pháp luật”, UBCKNN nêu.

Song, ngoài bị phạt tiền, ông Vinh còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7. Bên cạnh đó, ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm.

Cùng liên quan đến vụ việc, UBCKNN xử phạt hành chính 6 cá nhân và tổ chức khác vì hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến thao túng cổ phiếu DPG, gồm: ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh, CTCP Vintrust, Công ty TNHH TrustValue, CTCP Đầu tư VAT Việt Nam và CTCP Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng.

Các cá nhân, tổ chức này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng và bị cấm giao dịch trong 2 năm kể từ ngày 1/7. Đối với ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN cũng cho biết kết quả kiểm tra chưa xác định được khoản lợi bất hợp pháp mà các cá nhân, tổ chức trên có được từ hành vi vi phạm.