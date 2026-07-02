PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

Theo đó, khách hàng chuyển tiền quốc tế đi bằng đồng EUR tại PVcomBank không chỉ được hưởng tỷ giá cạnh tranh, giúp tối ưu chi phí mua ngoại tệ, mà còn được miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí. Đặc biệt, với mức phí Ngân hàng nước ngoài/Ngân hàng đại lý chỉ 30 EUR, PVcomBank đảm bảo người thụ hưởng nhận đủ 100% số tiền chuyển.

Tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm chuyển tiền bằng EUR

Đối với nhiều khách hàng, mỗi khoản tiền chuyển đi quốc tế không chỉ đơn thuần là một giao dịch tài chính. Đó có thể là khoản học phí gửi cho con trên hành trình du học, chi phí hoàn tất hồ sơ định cư, khoản hỗ trợ người thân nơi xa hoặc các khoản thanh toán cần hoàn tất đúng thời hạn. Vì vậy, một giải pháp chuyển tiền nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm chi phí luôn là yếu tố được khách hàng ưu tiên khi lựa chọn ngân hàng đồng hành.

Nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán quốc tế thuận tiện và hiệu quả hơn, PVcomBank đã tăng cường hợp tác với nhiều định chế tài chính uy tín trên thế giới. Trong đó, thông qua việc kết nối trực tiếp với các ngân hàng hàng đầu tại châu Âu, PVcomBank mang đến cho khách hàng dịch vụ chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR nhanh hơn, thuận tiện hơn và tối ưu chi phí hơn, đồng thời gia tăng khả năng kết nối thanh toán rộng khắp trên toàn thế giới.

Nhờ lợi thế này, các giao dịch chuyển tiền quốc tế bằng EUR tại PVcomBank được xử lý nhanh chóng, người nhận có thể nhận được tiền trong vòng 24 giờ. Đây là yếu tố quan trọng đối với các giao dịch cần tính kịp thời như thanh toán học phí, sinh hoạt phí, chi phí hồ sơ định cư, hỗ trợ người thân, khám chữa bệnh hoặc các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ về chương trình ưu đãi áp dụng với đồng EUR, Ngân hàng cho biết: “Với chương trình ưu đãi chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR, PVcomBank mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp thanh toán quốc tế hiệu quả hơn, từ tỷ giá, chi phí đến tốc độ xử lý giao dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính uy tín, hoàn thiện chất lượng dịch vụ để đồng hành cùng khách hàng trong các nhu cầu học tập, định cư, chăm sóc người thân, kinh doanh và kết nối tài chính toàn cầu”.

Đa dạng ưu đãi cho nhu cầu chuyển tiền quốc tế

Bên cạnh ưu đãi dành cho giao dịch bằng đồng EUR, PVcomBank cũng triển khai nhiều chính sách hấp dẫn khác cho khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền quốc tế. Khi giao dịch trên Ngân hàng số PVConnect, khách hàng được miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí cho mọi giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng ưu đãi phí Ngân hàng nước ngoài/Ngân hàng đại lý với đồng AUD và GBP là 30 USD, đồng CAD là 20 CAD.

Với khách hàng giao dịch tại quầy, PVcomBank áp dụng chính sách miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí cho giao dịch chuyển tiền đi quốc tế đầu tiên của khách hàng mới. Các khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên được hưởng ưu đãi trong ngày vàng Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần; khách hàng thông thường được hưởng ưu đãi trong ngày vàng Thứ Năm hàng tuần. Riêng với giao dịch bằng đồng CAD, PVcomBank cũng áp dụng ưu đãi phí Ngân hàng nước ngoài/Ngân hàng đại lý là 20 CAD, giúp khách hàng có thêm lựa chọn tiết kiệm khi phát sinh nhu cầu chuyển tiền tới các thị trường phù hợp.

Với ưu đãi dành cho giao dịch chuyển tiền quốc tế bằng EUR cùng các chính sách hỗ trợ linh hoạt trên kênh số và tại quầy, PVcomBank tiếp tục mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn chuyển tiền an toàn, thuận tiện và tiết kiệm. Dù phục vụ mục đích học tập, định cư, khám chữa bệnh, kinh doanh hay các nhu cầu tài chính hợp pháp khác, khách hàng đều có thể chủ động hơn trong từng giao dịch quốc tế.