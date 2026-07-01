Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận tấn công mô phỏng nhằm vào tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Nguồn tin Trung Quốc cho biết Nhật Bản đã tiến hành mô phỏng tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh trong thời gian theo dõi hoạt động trên Tây Thái Bình Dương, làm gia tăng căng thẳng quân sự giữa hai nước.

Trong đợt triển khai kéo dài 40 ngày gần đây của tàu sân bay Liêu Ninh tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) và Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) không chỉ theo dõi sát nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc mà còn tiến hành các cuộc diễn tập mô phỏng tấn công có chủ đích, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Dù một số cơ quan truyền thông Nhật Bản trước đó cũng đưa tin các tàu chiến và tiêm kích nước này đã thực hiện các bài diễn tập mô phỏng nhằm vào biên đội tàu sân bay Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó phủ nhận thông tin này, cho rằng những hoạt động như vậy không diễn ra.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, lực lượng Nhật Bản còn áp dụng phương thức bám sát ở khoảng cách rất gần trong suốt quá trình theo dõi nhóm tàu Liêu Ninh – điều được cho là khác biệt đáng kể so với các hoạt động giám sát trước đây.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc với các máy bay chiến đấu J-15 trên boong. Ảnh: MW.

Liêu Ninh hoạt động liên tục tại Tây Thái Bình Dương

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh rời cảng ngày 19/5 để thực hiện nhiệm vụ tại Tây Thái Bình Dương. Trong hơn một tháng, biên đội này cũng tiến hành các cuộc diễn tập tại Biển Đông cùng một số khu vực khác không được công bố.

Ngoài các cuộc diễn tập mô phỏng tấn công mà Trung Quốc cáo buộc phía Nhật thực hiện, truyền thông Trung Quốc còn cho biết tàu chiến và máy bay Nhật Bản nhiều lần áp sát, gây sức ép đối với nhóm tác chiến của Liêu Ninh.

Đáng chú ý, tàu khu trục JS Asahi của Nhật Bản – được triển khai để theo dõi nhóm tàu sân bay Trung Quốc – được cho là đã có cuộc chạm trán với khinh hạm Luohe thuộc lớp Type 054B của Hải quân Trung Quốc trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đến giữa tháng 6, tàu sân bay Liêu Ninh đã trở về căn cứ sau khi hoàn tất đợt huấn luyện tác chiến xa bờ. Trước đó, các cuộc diễn tập cho thấy con tàu có khả năng triển khai liên tục các phi vụ của tiêm kích hạm J-15 ở khu vực gần các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản.

Tàu khu trục JS Asahi của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Ảnh: MW.

Căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản tiếp tục gia tăng

Những cáo buộc mới xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục leo thang.

Theo bài viết, căng thẳng gia tăng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11/2025 tuyên bố nước này có thể can thiệp quân sự nếu xảy ra xung đột trên eo biển Đài Loan.

Để đáp trả, tàu sân bay Liêu Ninh được cho là đã đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Tháng 12/2025, trong một diễn biến được nhiều nhà quan sát xem là chưa từng có, các tiêm kích hạm J-15B cất cánh từ tàu Liêu Ninh được cho là đã khóa radar vào các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản khi hai bên hoạt động trên vùng biển quốc tế phía đông nam đảo Okinawa.

Một số hãng truyền thông Đài Loan khi đó đưa tin giới lãnh đạo quân sự Nhật Bản "bị sốc" trước kết quả các cuộc chạm trán, khi các tiêm kích F-15 do Mỹ cung cấp bị đánh giá lép vế đáng kể trước thế hệ máy bay mới hơn của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu J-15B (trên) và máy bay tấn công điện tử J-15D. Ảnh: MW.

J-15B và J-15D nâng đáng kể sức mạnh tàu sân bay Liêu Ninh

Việc Trung Quốc chính thức đưa vào biên chế tiêm kích hạm J-15B thế hệ "4+" cùng máy bay tác chiến điện tử J-15D từ cuối năm 2024 được đánh giá đã làm thay đổi đáng kể năng lực tác chiến của không đoàn trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Phiên bản J-15 nguyên bản vốn đã là một trong những tiêm kích hạm có kích thước lớn và hỏa lực mạnh, nhưng hệ thống điện tử được phát triển từ hơn một thập kỷ trước.

Trong khi đó, J-15B được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), buồng lái hiện đại, máy tính nhiệm vụ mạnh hơn và hệ thống liên kết dữ liệu mới. Những cải tiến này giúp máy bay tăng đáng kể khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu, chống chế áp điện tử, đồng thời chia sẻ dữ liệu mục tiêu với các máy bay và tàu chiến khác theo thời gian thực.

Song song với đó, J-15D được tích hợp các pod tác chiến điện tử chuyên dụng, cảm biến tình báo điện tử cùng hệ thống nhiệm vụ đặc biệt, cho phép hộ tống các biên đội tấn công, gây nhiễu radar đối phương và chế áp hệ thống phòng không.

Theo đánh giá trong bài viết, sự kết hợp giữa J-15B và J-15D giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của không đoàn tàu sân bay, đồng thời mở rộng năng lực tấn công vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt hơn so với trước đây.

Theo MW