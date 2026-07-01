Một nhà thầu sân bay Long Thành tạm đình chỉ chủ tịch HĐQT

Hancorp - một trong 10 thành viên của liên danh Vietur thực hiện gói thầu xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá khoảng 35.000 tỷ đồng - vừa tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp, mã: HAN) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự. Cụ thể, Nghị quyết HĐQT HAN ký ngày 29/6 đã thông qua việc tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện.

Thời hạn tạm đình chỉ cho đến khi có quyết định khác thay thế. Hancorp không nêu lý do về việc đình chỉ này.

Đồng thời, HĐQT cũng quyết định giao ông Nguyễn Minh Cương tạm thời phụ trách HĐQT, ký các văn bản, quyết định thay mặt HĐQT với chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Cùng ngày 29/6, Hancorp cũng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý - sinh năm 1975, giữ chức vụ tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, thời hạn giữ chức vụ không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Ông Đậu Văn Diện sinh năm 1968, trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông gia nhập Tổng công ty Xây dựng Hà Nội từ 2014. Ông trở thành chủ tịch HĐQT Hancorp vào tháng 3/2021.

Hancorp là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982. Năm 2014, Hancorp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Sau đó 2 năm, cổ phiếu HAN của Hancorp đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Hiện tại, công ty này hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thi công xây lắp, đầu tư, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Hancorp cũng là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur tham gia gói thầu 35.000 tỷ đồng để thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.