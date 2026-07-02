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Phú Long bắt tay Keppel khởi công dự án 109 căn nhà phố thương mại

Lệ Chi
Lệ Chi

Sau dự án Celesta tại TP.HCM, Phú Long và Keppel tiếp tục mở rộng hợp tác ra thị trường Hà Nội khi khởi công Estiva Charm - dự án đầu tiên trong phân khu Estiva thuộc khu đô thị Mailand Hanoi City.

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Estiva Charm - dự án đầu tiên trong phân khu Estiva thuộc khu đô thị Mailand Hanoi City.
Estiva Charm - dự án đầu tiên trong phân khu Estiva thuộc khu đô thị Mailand Hanoi City.

Ngày 2/7, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long và Keppel tổ chức lễ khởi công dự án Estiva Charm tại khu đô thị Mailand Hanoi City nằm phía Tây Hà Nội. Đây là dự án đầu tiên hai doanh nghiệp hợp tác phát triển tại Hà Nội, sau dự án Celesta ở TP.HCM.

Estiva là một phân khu có quy mô hơn 14 ha trong tổng thể Mailand Hanoi City. Trong đó, Estiva Charm là dự án thành phần đầu tiên được triển khai trên quỹ đất 2,86 ha.

Dự án Estiva Charm cung cấp 109 căn nhà phố thương mại hai mặt tiền, hướng đến nhu cầu ở kết hợp kinh doanh. Chủ đầu tư cho biết dự án được quy hoạch với hơn 20 tiện ích nội khu như clubhouse, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, khu vui chơi trẻ em... đồng thời sử dụng hệ thống hạ tầng và tiện ích đã hình thành của Mailand Hanoi City.

Theo doanh nghiệp, dự án có sự tham gia của các đơn vị tư vấn gồm Land Sculptor, BYG và Ong & Ong trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng việc triển khai Quy hoạch Thủ đô đòi hỏi sự tham gia của các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội. Ông đánh giá các dự án được quy hoạch, đầu tư theo định hướng bền vững sẽ góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị của Hà Nội.

Mailand Hanoi City là khu đô thị do Phú Long phát triển, có quy mô gần 300 ha tại phía Tây Hà Nội.

Phú Long được thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản với danh mục dự án gồm Dragon City, Dragon Village, SwanBay - Saigon Riverside City, Mailand Hanoi City, Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn và L'Alyana Senses World Phú Quốc.

Trong khi đó, Keppel là tập đoàn có trụ sở tại Singapore, hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài sản, hạ tầng và bất động sản tại hơn 20 quốc gia.

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Từ khóa:

#Phú Long #Tập đoàn Keppel #Estiva Charm #Mailand Hanoi City

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