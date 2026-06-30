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Vingroup, Taseco, BIM Group... đồng loạt đầu tư vào Lai Châu

Lệ Chi
Lệ Chi

Lai Châu thu hút nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Taseco, BIM Group, Vietravel… với 19 biên bản ghi nhớ trị giá hơn 172.000 tỷ đồng, cùng 19 dự án được chấp thuận đầu tư tổng vốn hơn 27.700 tỷ đồng.

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Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Ảnh: VGP
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Ảnh: VGP

Ngày 30/6, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án của 18 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh trao 19 biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư (MOU) có tổng vốn dự kiến trên 172.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và du lịch.

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn lớn đã chính thức bày tỏ ý định đầu tư quy mô lớn vào địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, BIM Group đề xuất hai dự án điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Lai Châu với tổng vốn dự kiến hơn 50.122 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VinEnergo - đơn vị thành viên của Vingroup trong lĩnh vực năng lượng - ký biên bản ghi nhớ phát triển các dự án điện mặt trời tại Phong Thổ, Nậm Tăm và Nậm Cuổi với tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng.

Cùng quy mô đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, Taseco Group cũng ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu các dự án điện mặt trời tại các xã mới của tỉnh. Động thái này đánh dấu bước mở rộng chiến lược của Taseco sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, bổ sung một trụ cột mới bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi như bất động sản và dịch vụ phi hàng không.

Ngoài 3 "ông lớn" trên, nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lai Châu như TTA Việt Nam, Thủy điện tích năng Tây Bắc, KBA, Điện mặt trời An Nhiên, Năng lượng Nậm Hàng...

Ở lĩnh vực du lịch, Vietravel ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh, trong khi Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) ký kết hợp tác chiến lược phát triển du lịch. Tập đoàn Đại Dương Thái Thụy cũng đề xuất đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn 5 sao tại xã Mường Than.

Trước đó, trong danh mục các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, VinEnergo cũng là doanh nghiệp nổi bật khi được trao quyết định triển khai hai dự án nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2 với tổng vốn hơn 10.647 tỷ đồng.

Theo tỉnh Lai Châu, việc hàng loạt doanh nghiệp lớn cam kết nghiên cứu và triển khai dự án cho thấy sức hút ngày càng tăng của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn trong giai đoạn tới.

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Từ khóa:

#Vingroup #Taseco #BIM #Lai Châu

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