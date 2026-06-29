Ông lớn nào dẫn đầu Top 10 công ty uy tín ngành công nghệ năm 2026?

Top 10 Công ty Uy tín ngành Công nghệ 2026 ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong tái thiết mô hình vận hành, làm chủ AI và kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Một số sản phẩm UAV của Viettel. Ảnh: Viettel.

Ngày 29/6/2026, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Công nghệ năm 2026.

Theo đó, 3 công ty dẫn đầu theo thứ tự lần lượt là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Công ty cổ phần FPT và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Tiếp theo sau là những cái tên như MobiFone, CMC Corp, Elcom, Hanel, CMC Telecom, VNTT và TPcoms.

AI buộc công ty công nghệ, viễn thông phải tái thiết toàn diện

Theo Vietnam Report kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang buộc ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông (CNTT-VT) thực hiện một cuộc tái thiết toàn diện về cả mô hình vận hành lẫn tư duy cạnh tranh.

Suốt nhiều thập kỷ qua, trục xương sống tạo nên lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp CNTT-VT nói chung ở nhóm các nước đang phát triển chủ yếu dựa vào quy mô nhân công kỹ thuật dồi dào và khả năng tối ưu hóa chi phí.

Tuy nhiên, mô hình outsourcing (gia công) phần mềm truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị suy giảm vị thế nghiêm trọng, khi các hệ thống AI tạo sinh và các giải pháp low-code/no-code có khả năng tự động hóa chu kỳ lập trình, chuẩn hóa nhiều khâu viết mã, kiểm thử, và xử lý dữ liệu với tốc độ vượt trội.

Top 10 Công ty Công nghệ thông tin - Viễn thông uy tín năm 2026. Ảnh: Vietnam Report.

Luật chơi trên thị trường công nghệ đã thay đổi, buộc các doanh nghiệp phải dịch chuyển lên các tầng giá trị cao hơn, tăng trưởng tập trung nhiều hơn vào các mảng có hàm lượng công nghệ cao. AI vừa là sức ép làm suy giảm biên lợi nhuận của dịch vụ gia công cấp thấp, nhưng đồng thời cũng là đòn bẩy để các doanh nghiệp bứt phá và xóa mờ khoảng cách với các đối thủ đi trước.

Đối với Việt Nam, đây là cơ hội lịch sử để toàn ngành tiến lên những nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Sự dịch chuyển của lợi thế cạnh tranh trực tiếp định hình lại chiến lược hành động của các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường.

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, có tới 77,8% số doanh nghiệp lựa chọn “Tái định hình sản phẩm và quy trình vận hành trên nền tảng AI” là chiến lược ưu tiên hàng đầu.

Nhu cầu của thị trường về các giải pháp công nghệ thông minh, có khả năng học hỏi từ dữ liệu, cá nhân hóa tương tác, tự động đề xuất và phản hồi theo thời gian thực buộc doanh nghiệp phải đi xa hơn việc tích hợp AI vào sản phẩm hiện hữu.

Với doanh nghiệp Việt Nam, lợi thế cạnh tranh nằm ở khả năng bản địa hóa AI thành các giải pháp phù hợp với ngôn ngữ, đặc thù dữ liệu, quy trình kinh doanh và khung pháp lý trong nước.

Trong khi đó, ở quy trình vận hành, các trợ lý AI như ChatGPT, Claude, Kiro, GitHub Copilot,… tạo ra bước nhảy lớn về hiệu suất. Cuộc đua AI cũng kéo theo nhu cầu lớn về lưu trữ, xử lý và bảo vệ dữ liệu, khiến hạ tầng tính toán trở thành nền móng chiến lược của ngành CNTT-VT, Vietnam Report cho biết.

Doanh nghiệp viễn thông vì thế đang dịch chuyển từ vai trò cung cấp kết nối sang cung cấp hạ tầng số, với các trụ cột tăng trưởng mới như data center, cloud và dịch vụ số doanh nghiệp.

Theo báo cáo ICT Sector Update 2026, tổng công suất data center tại Việt Nam có thể đạt 364 MW, tăng khoảng 68% và dự báo đến năm 2035, hạ tầng AI data center có thể đạt khoảng 25 tỷ USD.

72,2% doanh nghiệp ưu tiên tăng cường R&D

Tinh thần tự chủ công nghệ cũng được thể hiện với 72,2% doanh nghiệp ưu tiên tăng cường R&D, phát triển sản phẩm “Make in Vietnam”. Chiến lược này có cơ sở thực thi khi Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bao phủ các lĩnh vực then chốt như công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, AI và tài sản số.

Việc hình thành một hành lang pháp lý riêng cho công nghiệp công nghệ số tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn vào R&D, công nghệ lõi, dữ liệu, nền tảng và sản phẩm có khả năng mở rộng.

Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2026. Ảnh: Vietnam Report

Vietnam Report cho biết trong một chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu ngày càng khắt khe về tính bảo mật và quyền kiểm soát hệ thống, năng lực tự nghiên cứu, làm chủ sản phẩm lõi và biến tri thức công nghệ thành giá trị thương mại là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp Việt tự định đoạt vị thế của mình.

Tham vọng của các doanh nghiệp CNTT-VT Việt Nam không dừng ở thị trường nội địa, mà hướng tới khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có thể đóng gói, nhân rộng và thương mại hóa trên nhiều thị trường.

Xu hướng này được phản ánh qua việc 55,6% doanh nghiệp xác định “mở rộng thị trường quốc tế và đa dạng hóa nguồn doanh thu” là một trong những ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới.

Đồng thời, mô hình kinh doanh lẫn năng lực nhân sự cũng là những trọng tâm then chốt mà các doanh nghiệp tập trung cải thiện. Đổi mới mô hình kinh doanh hướng tới phát triển sản phẩm, giải pháp chuyên sâu theo ngành dọc và các dịch vụ “as-a-Service” có khả năng tạo doanh thu lặp lại.

Trong khi đó, chất lượng nhân lực là nền tảng bảo đảm doanh nghiệp đủ năng lực làm chủ dữ liệu, AI, cloud, an ninh mạng và tư duy sản phẩm để hiện thực hóa mô hình cạnh tranh mới.