Chủ công trình 'nữ thần khai phóng' và vòng xoáy kiện cáo kéo dài gần 1 thập kỷ

Tập đoàn Tân Tạo - chủ công trình "nữ thần khai phóng" - từng là doanh nghiệp đi đầu về phát triển khu công nghiệp. Cổ phiếu của doanh nghiệp này có lúc nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất thị trường chứng khoán.

Những ngày qua, dư luận và mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một công trình kiến trúc có quy mô lớn, được giới thiệu là tượng “Nữ thần Khai phóng” nằm trong khuôn viên dự án E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Sự việc bắt nguồn từ việc người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh cận cảnh về bức tượng được gọi là "Nữ thần Khai phóng".

Công trình nhanh chóng thu hút một lượng tương tác lớn cùng hàng loạt bình luận trái chiều. Đa số ý kiến từ người xem đều nhận định bức tượng này có quá nhiều nét tương đồng, mô phỏng lại hình dáng của biểu tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng tại Mỹ.

Tượng “Nữ thần Khai phóng” nằm trong khuôn viên dự án E.City Tân Đức, tỉnh Long An (cũ), Tây Ninh (mới).

Sau đó, một làn sóng tranh luận gay gắt đã nổ ra xung quanh tính biểu tượng, yếu tố thẩm mỹ cũng như mức độ phù hợp văn hóa của công trình này đối với địa phương.

Trước những diễn biến trên không gian mạng, UBND xã Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), tỉnh Tây Ninh (mới) đã thành lập một tổ công tác để kiểm tra thực địa công trình nằm trong dự án E.City Tân Đức. Dự án này do Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư và trực tiếp xây dựng.

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan và UBND xã Đức Hòa thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình đầu tư xây dựng cũng như các vấn đề liên quan việc bố trí công trình tượng cảnh quan trong khu đô thị.

Tân Tạo - doanh nghiệp nổi bật về bất động sản khu công nghiệp

Đối với nhà đầu tư lâu năm trên sàn chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Tân Tạo không phải là cái tên xa lạ. Doanh nghiệp này có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA).

ITA từng là một trong những cổ phiếu nổi bật của nhóm bất động sản khu công nghiệp. Gắn với sự phát triển của Khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM) và Khu công nghiệp Tân Đức (Long An). Có thời điểm, ITA nằm trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao trên sàn HoSE, thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân.

Sự phát triển của doanh nghiệp cũng gắn liền với tên tuổi bà Đặng Thị Hoàng Yến, một trong những nữ doanh nhân nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Long An từ năm 2011, rồi bị bãi miễn năm 2012.

Bà Yến - sau này tuyên bố đổi tên thành Maya Dangelas - là chị ruột của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC).

Hai chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến - ông Đặng Thành Tâm

Theo giới thiệu, bà Maya Dangelas tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế TP.HCM, có bằng thạc sĩ về chiến lược tại Hoa Kỳ, tiến sĩ về quản trị lãnh đạo trong giáo dục đại học (Leadership in Higher Education).

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Maya Dangelas công tác tại cơ quan nhà nước 13 năm. Năm 1993, bà quyết định tạo dựng con đường đi cho riêng mình khi thành lập Công ty TNHH Hoàng Yến, tiền thân của Tập đoàn Tân Tạo ngày nay.

Sau nhiều năm, Tân Tạo dần tạo được chỗ đứng cho mình, trở thành một trong các doanh nghiệp phát triển hạ tầng và khu công nghiệp lớn ở khu vực miền Nam nói riêng, cũng như ở Việt Nam nói chung.

Trong đó, Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo do Tân Tạo làm chủ đầu tư và quản lý là một trong những dự án KCN đầu tiên tại TP HCM. Tọa lạc tại quận Bình Tân, gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A và đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, KCN Tân Tạo đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp, với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD. Các doanh nghiệp tại đây đã đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của TP. HCM và tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động.

KCN Tân Tạo được thành lập vào năm 1996, do Tân Tạo làm chủ đầu tư và quản lý.. Ảnh: Tân Tạo.

Những lùm xùm pháp lý

Sau thời kỳ tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận, Tân Tạo dần đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, pháp lý, công bố thông tin và hiệu quả kinh doanh. Đáng chú ý nhất là vụ bị đề nghị mở thủ tục phá sản kéo dài gần một thập kỉ.

Mâu thuẫn này bắt đầu từ cuối năm 2017 khi Công ty Quốc Linh nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo liên quan đến tranh chấp nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các hợp đồng mua bán giữa hai bên, với lý do Tân Tạo còn nợ tổng cộng 21,3 tỷ đồng (gốc và lãi) từ hai hợp đồng mua và bơm cát ký năm 2009

Trên cơ sở đơn yêu cầu này, ngày 25/1/2018, TAND TP HCM đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo.

Sau nhiều năm xử lý hồ sơ, ngày 30/9/2025, tòa án quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Tân Tạo. Không đồng thuận với quyết định này, Công ty Quốc Linh tiếp tục gửi đơn đề nghị xem xét lại theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến mới nhất, TAND TP.HCM giữ nguyên quyết định đình chỉ thủ tục phá sản với Tân Tạo, đồng thời bác đơn đề nghị xem xét lại của Công ty Quốc Linh ngày 21/11/2025.

Cơ quan pháp luật xác định tổng tài sản của Tân Tạo ước tính lên tới 12.145 tỷ đồng, gấp nhiều lần tổng nợ không có bảo đảm hiện chỉ ở mức 94,36 tỷ đồng (chiếm 0,77%). Do đó, việc tiếp tục thủ tục phá sản được đánh giá là không bảo đảm quyền lợi cho các chủ nợ và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Ngoài dính tới vụ kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tân Tạo còn rơi vào lùm xùm kiện cáo liên quan đến việc cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.

Ngày 4/2/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 938 triệu cổ phiếu ITA do Tân Tạo vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, đặc biệt là không công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong giai đoạn 2023 - 2024.

Sau khi chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ ngày 13/2/2025, cổ phiếu ITA tiếp tục bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đình chỉ giao dịch do vi phạm tương tự.

Tân Tạo cho biết đã nhiều lần giải trình chi tiết về các lý do bất khả kháng dẫn đến chậm trễ trong việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng những lý do này chưa đủ cơ sở thuyết phục.

Ngoài ra, việc UBCKNN đình chỉ tư cách của 4 kiểm toán viên từng ký báo cáo tài chính các năm 2021, 2022 và bán niên 2023 bị Tân Tạo cho là "bất thường" và "không minh bạch", khiến các công ty kiểm toán khác e ngại hợp tác với doanh nghiệp.

Tân Tạo cho biết kể từ khi HOSE và UBCKNN ban hành các quyết định cảnh báo, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch, huỷ niêm yết bắt buộc cổ phiếu ITA, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Cụ thể là ngân hàng không cho vay vốn, nhiều nhà đầu tư đã ngừng đàm phán mua bán, thuê đất đai, nhà xưởng, thiệt hại rất lớn đến các cổ đông, nhà đầu tư và Công ty Tân Tạo.

Do đó, Tân Tạo đang khởi kiện vụ việc này ra Toà án Quốc tế và buộc các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của Công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phán quyết của Toà án Quốc tế.

Theo cập nhật mới nhất, cổ phiếu ITA vẫn đang trong diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26/9/2024 do tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán. Tức là cổ phiếu gần như "bất động" khi nhà đầu tư không thể mua bán thông qua hệ thống giao dịch tập trung.

Cổ phiếu này hiện đang dừng ở 2.300 đồng/cp. Thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh gần 20.000 đồng/cp từng thiết lập vào đầu năm 2022.

Cổ phiếu ITA dừng ở 2.300 đồng/cp, gần như "bất động" khi nhà đầu tư không thể mua bán thông qua hệ thống giao dịch tập trung UPCoM.

Tuy vậy, việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch không đồng nghĩa với việc Tân Tạo dừng hoạt động.

Trong năm 2026, doanh nghiệp vẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu và thu nhập khác hơn 761 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 230 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kết quả thực hiện năm trước.

Theo kế hoạch, nguồn thu vẫn chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Đức và phát triển các dự án thuộc E.City Tân Đức.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng thừa nhận việc hoàn thành kế hoạch phụ thuộc lớn vào quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và các điều kiện cần thiết để hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án trong hệ sinh thái, cho thấy định hướng tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là bất động sản khu công nghiệp và khu đô thị vẫn không thay đổi.