Một hãng hàng không Việt lỗ lũy kế gần 10.700 tỷ đồng, đối diện nguy cơ bị các chủ nợ khởi kiện

Theo báo cáo của công ty mẹ, nợ phải trả quá hạn của Pacific Airlines dự kiến lên tới 4.528 tỷ đồng tại cuối năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ bị các chủ tàu và chủ nợ khởi kiện hoặc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ.

Nợ phải trả quá hạn của Pacific Airlines dự kiến lên tới 4.528 tỷ đồng, tiềm ẩn nguy cơ bị các chủ tàu và chủ nợ khởi kiện hoặc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ, kéo theo những rủi ro pháp lý và nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Trong tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - Mã: HVN) cho biết công ty thành viên là CTCP Hàng không Pacific Airlines dù chưa công bố báo cáo năm 2025 nhưng được dự báo tiếp tục ghi nhận thua lỗ.

Vietnam Airlines cho biết các đơn vị có vốn góp của tổng công ty nhìn chung vẫn duy trì vốn chủ sở hữu dương và khả năng thanh toán trong tầm kiểm soát, ngoại trừ Pacific Airlines. Vietnam Airlines cho biết hiện đang xây dựng phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Pacific Airlines.

Được thành lập năm 1991, Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi cơ cấu sở hữu và mô hình hoạt động, doanh nghiệp liên tục đối mặt với khó khăn tài chính và tình trạng thua lỗ kéo dài.

Ảnh minh họa: Pacific Airlines.

Trên báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2025, Vietnam Airlines đã trích lập dự phòng 100% giá trị khoản đầu tư vào hãng hàng không Pacific Airlines này, tương ứng 633 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội, trong năm 2025, Pacific Airlines tiếp tục hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác khai thác chuyến bay với Vietnam Airlines.

Doanh thu ước đạt hơn 453 tỷ đồng trong khi chi phí lên tới khoảng 1.018 tỷ đồng, trong đó chi phí liên quan đến vận tải hàng không khoảng 417 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu là chi phí lãi phạt chậm trả và tiền thuê tàu bay.

Tại ngày 31/12/2025, Pacific Airlines ước lỗ trước thuế 565 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 10.676 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của hãng âm 6.604 tỷ đồng, trong khi hệ số thanh toán nợ đến hạn chỉ đạt 0,2 lần.

Nợ phải trả quá hạn của Pacific Airlines dự kiến lên tới 4.528 tỷ đồng, tiềm ẩn nguy cơ bị các chủ tàu và chủ nợ khởi kiện hoặc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ, kéo theo những rủi ro pháp lý và nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Ngoài khoản đầu tư trực tiếp, một số đơn vị trong hệ sinh thái Vietnam Airlines cũng đang ghi nhận các khoản phải thu tồn đọng liên quan đến Pacific Airlines.

Trong đó, nợ quá hạn của hãng hàng không này tại CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex (SKYPEC) lên tới 829 tỷ đồng. Các đơn vị khác như VAECO, VIAGS và VACS cũng phát sinh các khoản công nợ phải thu liên quan.

Tính đến cuối năm 2025, Vietnam Airlines sở hữu 98,84% vốn điều lệ của Pacific Airlines với tổng vốn góp thực tế hơn 3.522 tỷ đồng.