Vượt LPBank và Viettel Post, một doanh nghiệp F&B giảm gần 4.000 nhân sự

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và đồ uống (F&B) sở hữu chuỗi GoGi House, Manwah… dẫn đầu về quy mô tinh giản lao động năm 2025, trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế cùng cắt giảm nhân sự.

Theo dữ liệu của VietTimes, làn sóng cắt giảm nhân sự trong năm 2025 diễn ra ở nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Nếu chia theo nhóm ngành, ngân hàng là lĩnh vực có quy mô thu hẹp nhân sự đông đảo nhất trong Top 10.

Tuy nhiên, nếu xét về số lượng lao động bị cắt giảm, nhóm bán lẻ – dịch vụ tiêu dùng (Golden Gate, PNJ) lại dẫn đầu, điều này phản ánh áp lực ngày càng lớn trong việc tối ưu chi phí vận hành ở các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động.

Quay trở lại về bảng xếp hạng, ở vị trí “quán quân” là CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) khi giảm tới 3.788 lao động chỉ trong một năm, đưa quy mô nhân sự từ 17.923 người cuối năm 2024 xuống còn 14.135 người vào cuối năm 2025.

Xét trong giai đoạn 2020 – 2025, lượng nhân viên Golden Gate đang ở mức thấp nhất. Vào cuối năm 2022, nhân sự ở doanh nghiệp F&B này còn tiến gần mốc 20.000 người.

Nhìn sâu vào hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần Golden Gate tiến gần mốc 7.700 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế chỉ đạt 214 tỷ đồng trong năm 2025. Nguyên nhân nằm ở cấu trúc chi phí khổng lồ. Chi phí bán hàng năm ngoái xấp xỉ 3.850 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tiêu tốn gần 600 tỷ đồng và gần 90 tỷ đồng cho chi phí lãi vay.

Như vậy, hơn 4.500 tỷ đồng được “đốt” vào chi phí hoạt động, điều này phản ánh áp lực đặc thù của ngành ẩm thực chuỗi khi mặt bằng ngày càng đắt đỏ, chi phí vận hành cao và cuộc đua giữ khách thêm phần khốc liệt. Và đây cũng có thể là nguyên nhân khiến Golden Gate buộc phải cắt giảm nhân sự để có thể đi tiếp.

Ở vị trí á quân là Viettel Post khi giảm tới 2.032 nhân viên. Tính đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp “họ” Viettel có hơn 15.555 người, trong khi cuối năm 2024 gần 17.600 người.

Nhóm ngân hàng là lĩnh vực xuất hiện nhiều đại diện nhất trong Top 10 gồm LPBank, VIB, Sacombank và Vietcombank. Tính chung 4 ngân hàng này đã cắt giảm gần 5.200 nhân sự trong năm 2025.

LPBank khi giảm gần 1.600 nhân viên trong một năm. Cuối năm 2025, ngân hàng này có gần 9.600 nhân sự, trong khi số đầu năm là hơn 11.111 nhân viên. VIB, Sacombank cắt giảm hơn 1.200 nhân sự trong năm ngoái. Lượng nhân viên Vietcombank cũng giảm mạnh trong năm 2025, khoảng 850 người.

Đáng chú ý, xu hướng này vẫn chưa dừng lại trong năm 2026. Trong quý đầu năm, 27 ngân hàng niêm yết cắt giảm hơn 3.000 lao động, trong đó Sacombank là nhà băng có quy mô thu hẹp nhân sự lớn nhất (giảm hơn 2.700 người), đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của ngân hàng trong thời gian qua.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP HCM ra Phú Thọ. Nhà băng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Ở khu vực sản xuất, Hòa Phát và Vinatex giảm tổng cộng hơn 2.400 lao động. Điều này cho thấy xu hướng tự động hóa, số hóa và trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào vận hành. Những lao động ở các vị trí vận hành truyền thống có xu hướng giảm để giảm thiểu chi phí hoạt động nhằm tối ưu lợi nhuận.

Tương tự, ở lĩnh vực bán lẻ có PNJ và Vincom Retail là 2 doanh nghiệp có quy mô cắt giảm nhân sự lớn vào năm ngoái. Song, hoạt động kinh doanh của các công ty vẫn được duy trì, thậm chí là lợi nhuận đều tăng lên.