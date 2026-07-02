Nuen Moto: Vốn tăng hơn 600 lần, ra mắt xe cao cấp và dấu hỏi về tiến độ giao xe

Startup Nuen Moto gây chú ý khi ra mắt mô tô điện N1-S và tăng vốn nhanh với sự góp mặt của nhà đầu tư ngoại, song tiến độ triển khai sản phẩm thực tế vẫn đặt ra không ít câu hỏi.

Tháng 9/2024, startup Việt Nam Nuen Moto gây chú ý trong cộng đồng người chơi xe phân khối lớn khi giới thiệu mẫu mô tô điện hiệu năng cao N1-S. Sản phẩm mang dáng dấp của một chiếc scrambler hiện đại với ngôn ngữ thiết kế retro-futurism, kết hợp các mảng khối tối giản, hệ khung exo-skeleton lộ thiên cùng nhiều chi tiết được hoàn thiện ở mức cao.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, N1-S được trang bị động cơ điện công suất cực đại 24 kW, tương đương 32 mã lực, mô-men xoắn 190 Nm, cho phép đạt tốc độ tối đa 130 km/h – mức hiệu năng đưa mẫu xe này vào nhóm mô tô điện cao cấp. Xe sử dụng bộ pin lithium 8 kWh, có thể di chuyển tối đa khoảng 245 km ở điều kiện tiêu chuẩn, cùng hệ thống sạc 2,1 kW tương thích nguồn điện dân dụng.

Nuen N1-S mang kiểu dáng của một chiếc scrambler đi cùng phong cách tối giản. Ảnh: Nuen Moto.

Bên cạnh thông số, N1-S còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ, khung nhôm, trọng lượng khoảng 175 kg, chiều cao yên 795 mm, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm mô tô điện ở phân khúc cao cấp, thay vì xe máy điện phổ thông.

Trước câu hỏi về việc liệu N1-S có phải là sản phẩm của Việt Nam khi các cấu phần có xuất xứ từ nhiều quốc gia, đại diện Nuen Moto cho biết nguồn gốc sản phẩm không chỉ được xác định bởi nơi sản xuất hay tỷ lệ nội địa hóa, mà còn nằm ở tư duy thiết kế và quá trình phát triển. Theo doanh nghiệp, các bộ phận quan trọng như khung sườn hay gói pin đều do đội ngũ của Nuen Moto nghiên cứu và phát triển.

“Chiếc xe Nuen N1S là một sản phẩm của Việt Nam, mang danh tính Việt Nam, mang đậm bản sắc và chất xám của người Việt”, đại diện Nuen Moto cho biết.

N1-S hiện được chào bán với hai phiên bản là Signature Edition có giá từ 170 triệu đồng và Founder Edition có giá từ 190 triệu đồng (mức niêm yết ban đầu khoảng 220 triệu đồng). Khách hàng đặt trước cần đặt cọc 1 triệu đồng.

Với mức giá 170-190 triệu đồng, N1-S cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của xe máy điện tại Việt Nam, nơi phần lớn sản phẩm tập trung ở phân khúc phổ thông vài chục triệu đồng, cao nhất khoảng gần 90 triệu đồng. Một số startup khác như Dat Bike cũng tham gia thị trường nhưng ở phân khúc thấp hơn đáng kể về công suất và giá bán.

N1-S từng được người yêu mô tô chờ đợi. Ảnh chụp màn hình: X.L.

Theo Nuen Moto, doanh nghiệp lựa chọn định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng hiểu rõ giá trị của thiết kế, hiệu suất và trải nghiệm.

Sau khi ra mắt N1-S, Nuen Moto từng liên tục cập nhật hình ảnh và video nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm trên website và fanpage Facebook của doanh nghiệp. Dù mức giá xe được cho là khá cao nhưng nhiều người dùng Facebook vẫn bày tỏ sự hào hứng với mẫu xe được giới thiệu là “sản phẩm mang đậm bản sắc và chất xám của người Việt”, đồng thời đặt câu hỏi với nhà sản xuất về thời điểm bàn giao.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Nuen Moto có tốc độ tăng vốn đáng chú ý trong thời gian ngắn.

Nuen Moto được thành lập ngày 23/5/2023, với ngành nghề đăng ký chính là sản xuất mô tô, xe máy, cụ thể là sản xuất mô tô điện có phân khối lớn và động cơ cho mô tô. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký các ngành liên quan như bán, bảo dưỡng, sửa chữa mô tô, xe máy, sản xuất pin và ắc quy...

Thời điểm thành lập, Nuen Moto có vốn điều lệ vỏn vẹn 100 triệu đồng. Cơ cấu ban đầu gồm 3 thành viên góp vốn là cá nhân trong nước, trong đó Nguyễn Hoàng Gia, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật, nắm 40% vốn; Võ Thanh Tâm nắm 30% và Võ Thị Hồng Hải nắm 30%.

Bà Võ Thị Hồng Hải (giữa) và ông Nguyễn Hoàng Gia (bìa phải), người đại diện theo pháp luật của Nuen Moto. Ảnh: InsightEV.

Quy mô vốn ban đầu ở mức rất nhỏ cho thấy doanh nghiệp khởi đầu theo mô hình startup truyền thống, tận dụng nguồn lực cá nhân thay vì có sự tham gia của tổ chức hay quỹ đầu tư. Tuy vậy, tỷ lệ sở hữu ngay từ đầu đã thể hiện cấu trúc quyền lực tương đối rõ khi ông Nguyễn Hoàng Gia vừa nắm tỷ lệ cao nhất vừa giữ vai trò pháp lý cao nhất trong doanh nghiệp.

Đến ngày 2/7/2024, doanh nghiệp ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi thay đổi ngành nghề kinh doanh chính là bán mô tô, xe máy.

Trong khi cơ cấu thành viên góp vốn và lần đầu xuất hiện vốn ngoại, đánh dấu sự chuyển đổi từ doanh nghiệp nội địa sang mô hình có yếu tố quốc tế. Cụ thể, Nielsen Timothy Joseph, quốc tịch Australia, nắm 10% vốn góp; Hoang Han Mai, quốc tịch Mỹ, nắm 30%. Nguyễn Hoàng Gia tiếp tục nắm 40%, trong khi Võ Thị Hồng Hải giảm xuống còn 20%; Võ Thanh Tâm không còn trong danh sách thành viên góp vốn.

Danh mục ngành nghề kinh doanh của Nuen Moto theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2026. Ảnh: X.L.

Hơn 3 tuần sau, ngày 24/7/2024, Nuen Moto bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đồng thời thực hiện bước tăng vốn đột biến, nâng vốn điều lệ từ 100 triệu đồng lên hơn 61,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, danh sách thành viên góp vốn không thay đổi và tỷ lệ sở hữu được giữ nguyên.

Việc các thành viên góp vốn cùng góp thêm vốn theo đúng tỷ lệ cho thấy doanh nghiệp chủ động mở rộng quy mô mà không làm thay đổi cấu trúc quyền lực. Đây là chiến lược thường thấy ở các công ty trong giai đoạn chuyển từ thử nghiệm sang triển khai thực tế.

Trên thực tế, giai đoạn này cũng trùng với thời điểm doanh nghiệp bắt đầu giới thiệu sản phẩm ra thị trường khi ra mắt mẫu xe N1-S vào tháng 9/2024. Thông tin về sản phẩm thu hút sự quan tâm của truyền thông trong nước.

Đầu năm 2026, Nuen Moto mở rộng danh mục ngành nghề sang các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan, đồng thời có sự điều chỉnh về cơ cấu thành viên góp vốn.

Theo đó, Nielsen Timothy Joseph không còn xuất hiện trong danh sách, thay vào đó là pháp nhân Essential Holding Pty Ltd (Australia) tham gia và nắm 13% vốn, trong khi các thành viên còn lại gồm Nguyễn Hoàng Gia nắm 40%, Hoang Han Mai nắm 30% và Võ Thị Hồng Hải nắm 20%.

Theo công bố thông tin doanh nghiệp ngày 24/4/2026, Nuen Moto hiện có 4 thành viên góp vốn. Ảnh: X.L.

Đến ngày 24/4/2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 63,5 tỷ đồng và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu, trong đó Nguyễn Hoàng Gia giảm xuống còn 38,8%, Hoang Han Mai còn 29,1% và Võ Thị Hồng Hải còn 19,1%, trong khi Essential Holding Pty Ltd tăng tỷ lệ lên 13%, qua đó nâng tổng tỷ lệ vốn nước ngoài lên hơn 42%.

Việc chuyển từ nhà đầu tư cá nhân sang pháp nhân nước ngoài phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa dòng vốn, đồng thời cho thấy ảnh hưởng của nhà đầu tư ngoại trong cấu trúc sở hữu doanh nghiệp ngày càng rõ nét.

Trong khi dữ liệu về vốn và sản phẩm cho thấy một doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh, các dấu hiệu thực tế lại đặt ra nhiều câu hỏi về tiến độ triển khai.

Trong một cuộc trò chuyện cùng chuyên trang InsightEV được Nuen Moto đăng tải trên trang website chính thức của công ty hồi tháng 3/2025, nhà sáng lập Nuen Moto Gia Nguyễn (Nguyễn Hoàng Gia) đã khẳng định công ty đặt mục tiêu gút lại những tinh chỉnh trong vài tuần tới, và bắt đầu đưa vào sản xuất trong tháng sau và giao lô xe 200 chiếc đầu tiên vào Quý 4/2025".

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại nhiều người yêu mô tô phân khối lớn vẫn chưa được chứng kiến những chiếc xe N1-S thương mại lăn bánh trên đường. Lý giải nguyên nhân khiến kế hoạch giao xe bị chậm lại, Nuen Moto cho biết chuỗi cung ứng toàn cầu bất ngờ gặp biến động nặng. Linh kiện quan trọng bị kéo dài thời gian. Một số nhà cung cấp tạm ngừng sản xuất.

Văn phòng Nuen Moto tại khu đô thị Sala (TP.HCM) đóng cửa vào sáng 30/6. Ảnh: Thượng Tâm.

Ghi nhận trên website doanh nghiệp ngày 1/7 cho thấy phiên bản N1-S Founder Edition đã hết hàng, trong khi phiên bản N1-S Signature vẫn mở nhận đặt trước. Thông tin từ Nuen Moto, lô xe II hiện đã mở đặt trước cho đợt giao hàng vào quý IV/2026.

Tuy nhiên, các kênh mạng xã hội như Facebook hay TikTok của Nuen Moto đã ngừng cập nhật từ tháng 12/2025 dù trước đó thường xuyên cập nhật các hoạt động. Đây là khoảng lặng thông tin đáng chú ý trong bối cảnh nhà sản xuất vẫn mở nhận đặt cọc.

Nuen Moto vẫn mở nhận đặt trước phiên bản N1-S Signature. Ảnh chụp màn hình website Nuen Moto.



Phóng viên VietTimes đã tới văn phòng của Nuen Moto tại khu đô thị Sala, TP.HCM trong các ngày 17/6 và 30/6 để tìm hiểu thông tin liên quan tới sản phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, biển hiệu và nhận diện thương hiệu Nuen Moto vẫn còn hiện diện, song văn phòng đóng cửa, không có người làm việc dù trên website công ty ghi rõ giờ làm việc từ 10h đến 17h, từ thứ ba đến chủ nhật.

Phóng viên VietTimes đã liên hệ theo số đường dây nóng của Nuen Moto (được đăng kèm thông tin đăng ký lái thử và đặt trước trên website) nhưng không thể kết nối do “số máy… đang tạm khóa”. Đồng thời, PV cũng gửi email đến địa chỉ do hãng công bố để làm rõ các thông tin liên quan, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.