Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng E10

Xăng sinh học E10 đã được bán trên toàn quốc từ 1/6/2026. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng sinh học theo lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc, ngày 8/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn; đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng “Quanh tôi”, Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12/6/2026.

Kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026.

Mục đích của kế hoạch là kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về pha chế, chất lượng nhiên liệu; hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn công bố áp dụng, không bảo đảm yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông.

Xăng E10 bán tại cây xăng của PVOIL. Ảnh: PVOIL.

Thời gian thực hiện Kế hoạch về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trong năm 2026, trọng tâm trong các tháng 6, 7 và 8/2026.

Đối tượng, phạm vi kiểm tra gồm: các tổ chức sản xuất, pha chế xăng sinh học E10; một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường; việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10.

Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có cơ sở sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng, đo lường.

Trước đó, ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước; đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.