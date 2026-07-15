Warren Buffett "chia tay" Quỹ Gates sau hơn hai thập kỷ, chuyển toàn bộ tài sản từ thiện cho gia đình

Warren Buffett lần đầu dừng tài trợ Quỹ Gates sau hơn 20 năm và chuyển khoản quyên góp 6 tỷ USD cho các quỹ gia đình. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Bill Gates tiếp tục chịu sức ép từ bê bối Jeffrey Epstein.

Tỷ phú Warren Buffett đã chính thức chấm dứt mối quan hệ tài trợ kéo dài hơn hai thập kỷ với Quỹ Gates (Gates Foundation), sau khi những thông tin liên quan đến các cuộc gặp giữa nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein tiếp tục gây tranh cãi.

Thông báo được đưa ra cùng thời điểm Buffett công bố khoản quyên góp thường niên trị giá khoảng 6 tỷ USD bằng cổ phiếu Berkshire Hathaway, nhưng lần đầu tiên Quỹ Gates không còn nằm trong danh sách nhận tài trợ.

Buffett dừng tài trợ Quỹ Gates sau hơn 20 năm

Trong thông báo ngày 15/7, Chủ tịch Berkshire Hathaway cho biết sẽ quyên góp khoảng 12 triệu cổ phiếu loại B, tương đương gần 6 tỷ USD, cho bốn quỹ từ thiện do ba người con của ông quản lý.

Các quỹ này bao gồm: Susan Thompson Buffett Foundation , Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation và NoVo Foundation.

Đáng chú ý, Buffett không nhắc đến Quỹ Gates.

Kể từ năm 2006, ông đã chuyển cho tổ chức này hơn 47 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway, sau khi tuyên bố sẽ "không thể đảo ngược" cam kết hiến tặng phần lớn tài sản của mình để phục vụ hoạt động thiện nguyện.

Trong cùng khoảng thời gian, bốn quỹ từ thiện của gia đình Buffett cũng nhận hơn 17 tỷ USD cổ phiếu Berkshire.

"Dĩ nhiên không ai đoán trước được tuổi thọ, nhưng toàn bộ số cổ phiếu còn lại của tôi sẽ được chuyển cho bốn quỹ này trước ngày 31/12/2034, bằng cách này hay cách khác," ông Buffett cho biết.

Quỹ Gates lên tiếng

Trong phản hồi gửi truyền thông, Quỹ Gates bày tỏ sự biết ơn đối với Buffett sau nhiều năm đồng hành.

"Quỹ Gates trân trọng sự hỗ trợ của Warren Buffett trong nhiều thập kỷ qua," quỹ này cho hay.

Tổ chức này cũng khẳng định vẫn đang ở trong tình trạng tài chính rất vững mạnh nhờ cam kết 200 tỷ USD từ Bill Gates nhằm duy trì các hoạt động cho đến khi quỹ dự kiến kết thúc sứ mệnh vào năm 2045.

Berkshire Hathaway từ chối bình luận thêm.

Cam kết năm 2006 liệu còn ràng buộc?

Trong bức thư năm 2006, Buffett từng yêu cầu Quỹ Gates sử dụng toàn bộ khoản quyên góp để mở rộng hoạt động, đồng thời khẳng định quỹ có thể dựa vào cam kết của ông để xây dựng kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, theo Ray Madoff, giáo sư luật tại Đại học Boston College, vẫn chưa rõ cam kết đó có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý hay không.

Bà cho rằng một lời hứa tặng tài sản trong tương lai thường không có tính bắt buộc, trừ khi bên nhận đã dựa vào lời hứa đó để đưa ra các quyết định có thể gây thiệt hại nếu cam kết không được thực hiện.

Bill Gates lao đao vì hồ sơ Epstein

Quyết định của Buffett được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm nhiều tài liệu liên quan tới Jeffrey Epstein hồi tháng 2.

Trong số đó có các bức ảnh Bill Gates chụp cùng Epstein và nhiều phụ nữ đã bị che mặt, cũng như các email trao đổi giữa Epstein với nhân viên Quỹ Gates.

Epstein qua đời trong nhà tù Manhattan năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Bill Gates không bị cáo buộc phạm tội.

Gates thừa nhận gặp Epstein và nói từng bị tống tiền

Tháng trước, Bill Gates khai trước Quốc hội Mỹ rằng ông được giới thiệu với Epstein vào năm 2011, ba năm sau khi Epstein nhận tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên tại bang Florida.

Theo Gates, các cuộc gặp chỉ xoay quanh khả năng hợp tác từ thiện nhưng không mang lại kết quả, và mối quan hệ kết thúc vào cuối năm 2014.

Ông cũng cho biết sau này phát hiện Epstein biết chuyện ngoại tình của mình và từng tìm cách dùng thông tin đó để gây sức ép nhằm nối lại quan hệ.

Bill Gates nhiều lần bày tỏ hối tiếc vì từng có liên hệ với Epstein, khẳng định chưa từng chứng kiến bất kỳ hành vi phạm pháp nào và cũng không tiếp xúc với các nạn nhân của Epstein.

Theo tờ Wall Street Journal, Buffett đã chờ kết quả rà soát của hãng luật WilmerHale về mối liên hệ giữa Quỹ Gates và Epstein trước khi đưa ra quyết định có tiếp tục tài trợ hay không.

Buffett tiếp tục chuyển tài sản cho các quỹ gia đình

Sau đợt hiến tặng mới nhất, Buffett đã trao đi hơn một nửa số cổ phần Berkshire Hathaway mà ông từng sở hữu.

Theo Forbes, tỷ phú 95 tuổi hiện vẫn nắm gần 14% cổ phần Berkshire Hathaway với khối tài sản ước tính khoảng 147 tỷ USD.

Khoản quyên góp lần này bao gồm: 9 triệu cổ phiếu Berkshire loại B cho Susan Thompson Buffett Foundation; 1 triệu cổ phiếu cho mỗi quỹ Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation và NoVo Foundation.

Các quỹ này tập trung vào nhiều lĩnh vực như sức khỏe sinh sản, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, chống buôn người, giảm xung đột, hỗ trợ phụ nữ yếu thế và cộng đồng bản địa.

Buffett từng rời Hội đồng quản trị Berkshire của Bill Gates vào năm 2020 và thôi giữ vai trò thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Gates năm 2021, ngay sau khi Bill và Melinda Gates tuyên bố ly hôn.

Trước đó, ông cũng khẳng định các khoản tài trợ cho Quỹ Gates sẽ chấm dứt sau khi mình qua đời. Với quyết định mới nhất, mối quan hệ thiện nguyện kéo dài hơn 20 năm giữa hai tỷ phú nổi tiếng nước Mỹ đã chính thức khép lại.

Theo Reuters, WSJ