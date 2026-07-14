Bị cáo buộc phạm nhiều tội nghiêm trọng, ông Mã Hưng Thụy bị Trung Quốc khai trừ đảng và cách chức

Bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ, "tham nhũng gia tộc", đổi quyền lấy tiền và tình dục, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc Mã Hưng Thụy bị khai trừ đảng và cách chức, chuyển cơ quan viện kiểm sát truy tố.

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo, sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, cơ quan này đã hoàn tất điều tra đối với Mã Hưng Thụy, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, về các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Mã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bãi bỏ toàn bộ chức vụ trong bộ máy nhà nước (hình thức kỷ luật gọi là "song khai"), đồng thời bị xác định có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. Hồ sơ vụ án cùng toàn bộ tài sản liên quan đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét truy tố theo quy định.

Theo thông báo của CCDI, Bộ Chính trị Trung Quốc trong cuộc họp ngày 30/6 đã thông qua báo cáo điều tra và đề xuất xử lý đối với ông Mã Hưng Thụy. Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận Mã Hưng Thụy đã đánh mất lý tưởng, niềm tin và lập trường chính trị, phản bội tôn chỉ cũng như sứ mệnh ban đầu của Đảng; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và các quy định chính trị của Đảng. Ông cũng bị xác định không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý, siết chặt kỷ luật Đảng, buông lỏng giám sát đối với cấp dưới, để những người làm việc xung quanh vi phạm kỷ luật, pháp luật, thậm chí bị nghi phạm tội, gây ảnh hưởng rất xấu.

Kết luận điều tra cũng nêu hàng loạt sai phạm của cựu quan chức cấp cao này, trong đó bao gồm:

Lợi dụng công tác bổ nhiệm cán bộ để mưu lợi cho người khác; bản thân và người thân sắp xếp việc làm trái quy định cho nhiều cá nhân.

Nhận quà biếu và tiền trái phép; giúp người thân mua nhà với giá ưu đãi bất hợp pháp.

Thực hiện các hành vi "đổi quyền lực lấy tình dục" và "đổi tiền bạc lấy tình dục".

Dung túng người thân lợi dụng ảnh hưởng từ chức vụ của mình để thu lợi bất chính với số tiền rất lớn, hình thành "tham nhũng mang tính gia tộc".

Biến quyền lực công thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân; lợi dụng chức vụ để giúp doanh nghiệp trúng thầu, nhận dự án, được đề bạt chức vụ, đổi lại bản thân cùng người thân và các cá nhân có quan hệ đặc biệt nhận hối lộ số tiền và tài sản đặc biệt lớn.

Sau khi rời khỏi Tân Cương, Mã Hưng Thụy gần như biến mất, gây nên nhiều đồn đoán. Ảnh: Getty.

Ông Mã Hưng Thụy sinh tháng 10/1959 tại huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như:

Năm 2015: Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh và Bí thư Thành ủy Thâm Quyến; tháng 1/2017: Tỉnh trưởng Quảng Đông.

Năm 2021: Bí thư Khu ủy Tân Cương, đồng thời giữ chức Bí thư thứ nhất và Chính ủy thứ nhất Binh đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương.

Tháng 10/2022: được bầu vào Bộ Chính trị Trung Quốc. Tháng 7/2025, Tân Hoa xã thông báo ông thôi giữ các chức vụ tại Khu tự trị Tân Cương để nhận công tác khác. Đến tháng 4/2026, CCDI thông báo ông bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Theo Sina