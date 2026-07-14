Tên lửa đạn đạo FP-9 mới của Ukraine tạo mối đe dọa mới với các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga

Ukraine chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo nội địa FP-9 có tầm bắn 850 km, mang đầu đạn 800 kg. Nếu thành công, vũ khí này có thể đe dọa nhiều mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine đang tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực xây dựng năng lực tấn công tầm xa khi tên lửa đạn đạo nội địa FP-9 được cho là sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm bay. Nếu chương trình diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những dự án vũ khí tham vọng nhất của Kiev kể từ khi xung đột với Nga leo thang năm 2022.

Theo công ty quốc phòng tư nhân Fire Point, đơn vị phát triển FP-9, hệ thống hiện chỉ còn chờ hoàn tất bước xác nhận động cơ trước khi bước vào chiến dịch thử nghiệm. Các cuộc thử nghiệm trong điều kiện chiến trường có thể được tiến hành trong năm 2026.

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho quân đội Ukraine một loại tên lửa đạn đạo do trong nước phát triển, đủ khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka của Quân đội Ukraine. Ảnh: MW.

Ukraine muốn thay thế sự phụ thuộc vào ATACMS

Khi xung đột bùng phát, Ukraine chủ yếu dựa vào các tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka có từ thời Liên Xô. Đến năm 2024, năng lực này được tăng cường đáng kể khi Mỹ viện trợ tên lửa ATACMS.

ATACMS đã được Kiev sử dụng để tập kích nhiều mục tiêu quân sự giá trị của Nga, bao gồm bệ phóng và radar thuộc hệ thống phòng không S-400, các trạm radar khác, bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M cũng như máy bay chiến đấu Nga ngay trên đường băng.

Tuy nhiên, loại tên lửa do Mỹ cung cấp vẫn tồn tại hai hạn chế lớn.

Thứ nhất là tầm bắn tối đa khoảng 300 km, chưa đủ để vươn tới nhiều mục tiêu chiến lược của Nga.

Thứ hai là nguồn cung hạn chế do Washington vẫn phải ưu tiên sản xuất cho lực lượng của mình và nhiều khách hàng quốc tế.

Chính vì vậy, Ukraine đang nỗ lực phát triển một hệ thống tên lửa nội địa có tầm bắn xa hơn và không phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.

Hệ thống phóng HIMARS của Lục quân Mỹ với tên lửa đạn đạo ATACMS. Ảnh: MW.

FP-9 có thể mang đầu đạn 800 kg, vươn tới Moscow

Theo Fire Point, FP-9 là tên lửa đạn đạo lớn nhất mà công ty từng phát triển.

Trước đó, doanh nghiệp này đã chế tạo tên lửa hành trình FP-5 Flamingo cùng nhiều mẫu UAV tấn công tầm xa từng được Ukraine sử dụng trong các chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Các thông số được công bố cho thấy FP-9 có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 800 kg với tầm bắn lên tới 850 km.

Nếu đạt được năng lực này, nhiều mục tiêu chiến lược như Moscow, St. Petersburg, các sở chỉ huy quân sự, trung tâm hậu cần và hạ tầng năng lượng của Nga đều có thể nằm trong tầm bắn từ các khu vực do Ukraine kiểm soát.

Fire Point cũng cho biết tên lửa được thiết kế để đạt tốc độ lao xuống mục tiêu rất cao ở giai đoạn cuối quỹ đạo, đồng thời có sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 20 m, mức được xem là khá chính xác đối với một tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Sự tàn phá sau cuộc tấn công của hệ thống ATACMS vào đường băng tại căn cứ không quân Belbek, nơi đóng quân của các máy bay tiêm kích MiG-31BM. Ảnh: MW.

Ukraine sẽ phải vượt qua "lá chắn" phòng thủ tên lửa của Nga

Dù Nga gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với các đợt tập kích bằng số lượng lớn UAV giá rẻ của Ukraine, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Moscow vẫn được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Nga hiện sở hữu mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, gồm các hệ thống A-135 và A-235 chuyên đối phó tên lửa đạn đạo tầm xa, cùng các tổ hợp S-500, S-400, S-300V4 và S-300VM, đều có khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo.

Cuối tháng 6, ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang xây dựng thêm một vành đai trận địa phòng không mới quanh Moscow. Ít nhất 5 vị trí mới được cho là phù hợp để triển khai hệ thống S-400, làm dấy lên nhận định rằng Nga đang chuẩn bị đối phó nguy cơ Ukraine sở hữu tên lửa đạn đạo tầm xa.

Đầu tháng 7, truyền thông Nga cũng xác nhận S-400 lần đầu tiên đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Moscow. Đây được xem là lần đầu tiên hệ thống này được ghi nhận thực hiện nhiệm vụ đánh chặn một mục tiêu đạn đạo chiến lược kể từ khi đi vào hoạt động gần 20 năm trước.

Các tên lửa đánh chặn 48N6DM và 40N6 của S-400 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu ở tốc độ vượt Mach 14, giúp chúng nhanh chóng tiếp cận các đầu đạn đang lao xuống với vận tốc rất lớn.

Theo nhiều đánh giá, tốc độ của các tên lửa đánh chặn này gần gấp ba lần so với tên lửa của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, tạo ra thách thức đáng kể đối với nỗ lực của Ukraine trong việc phát triển các loại tên lửa có khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của Nga.

Theo MW