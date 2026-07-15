Ukraine tuyên bố tập kích 116 tàu trên biển Azov, Nga tố Kiev mở chiến dịch "khủng bố trên biển"

Ukraine tuyên bố sử dụng UAV tập kích 116 tàu trên biển Azov nhằm làm tê liệt mạng lưới vận chuyển dầu của Nga. Moscow cáo buộc Kiev tiến hành "khủng bố trên biển", trong khi hoạt động hàng hải và xuất khẩu ngũ cốc bị ảnh hưởng.

Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào hoạt động vận tải trên biển Azov, sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công hàng trăm tàu trong hơn một tuần qua. Trong khi đó, Nga lên án đây là hành động "khủng bố", đồng thời cho biết hoạt động hàng hải tại khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ukraine nói đã tấn công 116 tàu trong 9 ngày

Theo Thiếu tá Robert Brovdi, thành viên đơn vị UAV "Birds" thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, các máy bay không người lái của đơn vị đã tấn công 116 tàu trên biển Azov trong vòng 9 ngày.

Danh sách mục tiêu bao gồm 5 tàu chở dầu, 5 tàu hàng rời và 1 tàu kéo.

Theo Brovdi, mục tiêu của chiến dịch không phải đánh chìm các tàu mà là khiến chúng mất khả năng hoạt động, trôi dạt trên biển nhằm phá vỡ mạng lưới vận tải dầu mỏ mà Ukraine gọi là "đội tàu trung chuyển" của Nga.

Ông cho rằng đây là các tàu cỡ nhỏ và trung bình dùng để vận chuyển dầu từ các cảng kết nối với kênh Volga-Don và biển Azov ra những tàu chở dầu lớn đang neo ngoài khơi Biển Đen.

Nếu chiến dịch thành công, việc vận chuyển nhiên liệu tới bán đảo Crimea sẽ trở nên khó khăn hơn, buộc Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào vận tải đường bộ và đường sắt - những tuyến mà Ukraine thường xuyên tập kích.

Hoạt động hàng hải ở biển Azov bị gián đoạn

Theo ba nguồn tin trong ngành vận tải biển được Reuters dẫn lại, hoạt động tàu thuyền tại biển Azov vẫn bị hạn chế vì lý do an ninh sau các cuộc tấn công của Ukraine.

Các biện pháp hạn chế được áp dụng từ hôm thứ Sáu tuần trước đối với tàu ra vào khu vực, góp phần đẩy giá lúa mì trên sàn Euronext tăng tới 4%, mức cao nhất trong sáu tuần.

Nga hiện là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và cũng là một trong những nhà cung cấp dầu hướng dương hàng đầu.

Một nguồn tin cho biết tàu thương mại vẫn có thể hoạt động trong vùng biển Azov nhưng không thể đi qua eo biển Kerch - tuyến nối biển Azov với Biển Đen - hoặc kênh Azov-Don.

Theo Reuters, phía Nga chưa công bố chính thức các biện pháp hạn chế này.

Nga tố Ukraine tiến hành "khủng bố trên biển"

Ngày 15/7, Nga cáo buộc Ukraine tiến hành các hành động mang tính khủng bố khi liên tục tập kích tàu thuyền hoạt động trên biển Azov.

Các nguồn tin trong ngành vận tải cho biết nhiều tàu chở ngũ cốc đã bị trúng đòn tấn công trong các ngày 13 và 14/7, dẫn tới hỏa hoạn.

"Các con tàu đang nằm đó như những mục tiêu trước đội hành quyết. Chỉ vài ngày nữa sẽ không còn chiếc tàu nào nguyên vẹn trên biển Azov", một nguồn tin nói với Reuters.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên án gay gắt: "Những gì chính quyền Ukraine đang làm còn vượt xa cả cướp biển. Ít nhất cướp biển còn cướp tài sản để hưởng lợi."

Một nguồn tin quân sự Ukraine khẳng định các lực lượng của Kiev chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc những mục tiêu góp phần tăng cường năng lực tác chiến của Nga.

Nguồn tin này nhấn mạnh: "Hàng hóa dân sự không phải là mục tiêu của chúng tôi. Việc Nga nói rằng Ukraine tấn công tàu dân sự chỉ nhằm tạo cớ để biện minh cho các cuộc tập kích vào hạ tầng dân sự của Ukraine."

Theo Reuters