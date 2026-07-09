Lũ cuốn trôi trại nuôi rắn ở Quảng Tây, nhiều người bị rắn cắn, có trường hợp tử vong

Nhiều trại nuôi rắn ở Hoành Châu, Quảng Tây bị ngập vì mưa lũ, số lượng lớn rắn bị thoát ra ngoài gây lo ngại về an toàn khi nhiều người bị rắn cắn, đã có người bị chết.

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Meisa đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Hoành Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khiến một trại nuôi rắn ở thị trấn Vân Biểu bị nước lũ tràn qua đánh sập. Khoảng 800-900 con rắn, trong đó có nhiều loài rắn độc, đã thoát ra môi trường tự nhiên. Một phụ nữ hơn 40 tuổi sau khi bị rắn cắn đã không qua khỏi vì việc đưa đi cấp cứu gặp nhiều trở ngại do giao thông bị chia cắt. Cái chết của bà càng khiến người dân hoảng sợ.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào tối 6/7. Người phụ nữ bị rắn cắn trong bối cảnh khu vực đang ngập lụt. Do nhiều tuyến đường bị nước lũ cắt đứt, nạn nhân phải chuyển qua nhiều phương tiện mới có thể đến bệnh viện. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được để hỗ trợ, bà đã rơi vào tình trạng hôn mê. Bệnh viện địa phương sau đó xác nhận nạn nhân đã tử vong do bị rắn cắn.

Hình ảnh đàn rắn bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Creaders.

Hàng trăm con rắn, gồm cả rắn cực độc, trôi theo dòng lũ

Chính quyền địa phương cho biết trại nuôi bị nước lũ phá hủy làm khoảng 800-900 con rắn sổng chuồng. Các loài được nuôi gồm rắn hổ mang, rắn cạp nong và rắn nước. Trong số này, rắn nước chiếm tỷ lệ lớn và không có nọc độc, tuy nhiên vẫn có không ít cá thể là rắn độc, làm dấy lên lo ngại về an toàn đối với người dân.

Một số người dân khác tiết lộ, tại thị trấn Vân Biểu có khá nhiều trại nuôi rắn nằm ở vùng trũng và sườn đồi. Khi nước lũ dâng cao, rắn từ các cơ sở chăn nuôi nhỏ bị cuốn vào những khu dân cư đang ngập nước, con số rắn thoát ra ngoài khó có thể thống kê được. Một số nạn nhân bị rắn cắn nhưng không thể đến bệnh viện ngay vì đường sá bị lũ chia cắt.

Tuy nhiên, một chủ trại nuôi rắn nhận định phần lớn số rắn sổng chuồng khó có khả năng sống sót sau khi ngâm trong nước lũ quá lâu. Theo ông, hiện chỉ còn một lượng nhỏ bám trên các mảng rác và vật nổi trôi theo dòng nước.

Một người dân bị rắn cắn, được cứu chữa kịp thời. Ảnh: Jimu.

Thêm nhiều trường hợp bị rắn cắn sau lũ

Một người dân khác thị trấn Vân Biểu cho biết sau khi nước rút vào ngày 7/7, trong lúc dọn dẹp bùn đất và rác thải trước nhà, ông bị một con rắn màu đen, đầu dẹt cắn vào ngón tay phải.

Người này đã tự tìm cách hút nọc độc trước khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực ngập lụt để đến bệnh viện tiêm huyết thanh kháng nọc rắn. Hiện bàn tay phải của ông vẫn sưng tấy nhưng tình trạng đã ổn định.

Nhân viên bệnh viện địa phương cho biết số người bị rắn cắn sau trận lũ không chỉ có hai trường hợp trên. Lực lượng cứu hộ cũng nhiều lần nhận được cuộc gọi khẩn cấp về các vụ bị rắn tấn công, trong đó có một số trường hợp nghi do rắn hổ mang gây ra.

Các cơ quan chức năng địa phương đã khuyến cáo người dân khi dọn dẹp nhà cửa, rác thải và đống đổ nát sau lũ nên gõ hoặc khua động các vật dụng xung quanh trước khi tiếp cận, nhằm xua đuổi những con rắn đang ẩn nấp.Trước nguy cơ rắn xuất hiện trong khu dân cư, một số người dân đã tự lập ra đội bắt rắn, mang theo vợt và các dụng cụ đánh bắt thủy sản để tìm kiếm, thu gom rắn trong các ngôi làng bị ngập. chính quyền các địa phương đã yêu cầu người dân không tự ý bắt rắn nếu không có chuyên môn, mà cần báo ngay cho lực lượng chức năng xử lý nhằm tránh nguy cơ bị rắn độc tấn công.

Hình ảnh những con rắn độc "trốn trại" bị người dân chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Ảnh: TVBS.

Chính quyền địa phương cũng cho biết nguồn dự trữ huyết thanh kháng nọc rắn hiện vẫn đủ đáp ứng nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát khu vực để truy tìm bắt lại số rắn thất lạc và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng.

Theo Creaders, TVBS