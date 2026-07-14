Ông chủ DeepSeek Lương Văn Phong trở thành nhà sáng lập công ty AI giàu nhất thế giới

Tuy OpenAI và Anthropic có giá trị vốn hóa cao gấp 20 lần DeepSeeek, nhưng Lương Văn Phong, ông chủ của DeepSeek mới là nhà sáng lập AI giàu nhất thế giới.

Sau vòng gọi vốn mới đây của startup trí tuệ nhân tạo DeepSeek, tài sản của nhà sáng lập Lương Văn Phong đã tăng hơn gấp đôi, đưa ông trở thành nhà sáng lập doanh nghiệp AI giàu nhất thế giới.

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), giá trị tài sản ròng của Lương Văn Phong hiện đạt khoảng 36 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 16,7 tỷ USD trước đó. Nhờ vậy, ông đã vượt qua Dario Amodei, đồng sáng lập Anthropic, và Greg Brockman, đồng sáng lập OpenAI, để dẫn đầu bảng xếp hạng các nhà sáng lập doanh nghiệp AI giàu có nhất.

Bloomberg cho biết, trong quá trình khảo sát các công ty công nghệ, phần lớn doanh nghiệp AI hiện nay tập trung phát triển các mô hình nền tảng (foundation models) và tạo ra phần lớn doanh thu từ lĩnh vực này.

Phần lớn khối tài sản của Lương Văn Phong đến từ cổ phần nắm giữ tại DeepSeek. Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đã đẩy định giá của công ty tăng vọt, từ 100 tỷ USD vào tháng 4 lên 500 tỷ USD hiện nay, tức gấp 5 lần chỉ sau vài tháng.

Theo Bloomberg Billionaires Index, sau khi DeepSeek huy động thành công 7,4 tỷ USD trong vòng gọi vốn hồi tháng 6, tỷ lệ sở hữu của Lương Văn Phong tại công ty được dự báo giảm xuống còn khoảng 78% do pha loãng cổ phần. Dù vậy, với mức định giá mới 500 tỷ USD, ông vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ và còn trực tiếp đầu tư thêm khoảng 3 tỷ USD vào DeepSeek trong đợt huy động vốn này.

Lương Văn Phong thay đổi hình ảnh, phong cách khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Sohu.

Theo thông tin công khai, Lương Văn Phong sinh năm 1985 tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp Đại học Chiết Giang, với bằng cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Thông tin và Kỹ thuật Điện tử.

Năm 2015, ông đồng sáng lập High-Flyer Quant (Huyễn Phương Lượng hóa) – một trong những quỹ đầu tư định lượng hàng đầu Trung Quốc. Quỹ này ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các mô hình toán học trong giao dịch định lượng, giúp Lương Văn Phong trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của lĩnh vực đầu tư định lượng tại Trung Quốc.

Tháng 7/2023, ông thành lập DeepSeek tại Hàng Châu, tập trung nghiên cứu các công nghệ AI nền tảng. Dưới sự dẫn dắt của Lương Văn Phong, công ty đã phát triển nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được đánh giá có năng lực cạnh tranh ở tầm quốc tế và được xem là một trong những động lực quan trọng giúp ngành AI Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với các công ty AI hàng đầu thế giới.

Theo Zaobao