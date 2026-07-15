Vụ IPO lớn nhất Trung Quốc trong năm: ChangXin Technology nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 16/7

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của ChangXin dự kiến đạt 110–120 tỷ NDT, tăng 612,5–677,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 50–57 tỷ NDT, tăng tới 2.244–2.544%.

Theo Bắc Kinh Nhật báo, ngày 9/7, ChangXin Technology Group (Tập đoàn Trường Hâm) – doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực chip nhớ DRAM – đã công bố bản cáo bạch dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn STAR Market của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, chính thức khởi động quá trình phát hành. Các nhà đầu tư sẽ bắt đầu đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 16/7.

Vụ IPO lớn nhất Trung Quốc năm 2026

Sau khi được Ủy ban niêm yết thông qua hôm 27/5 và được cơ quan quản lý chứng khoán chấp thuận đăng ký vào ngày 12/6, ChangXin Technology dự kiến huy động 29,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,1 tỷ USD). Đây sẽ là đợt IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong năm 2026, đồng thời là thương vụ IPO lớn thứ hai trong lịch sử sàn STAR Market, chỉ sau SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Theo bản cáo bạch, mã chứng khoán của ChangXin Technology là 688825, mã đăng ký mua trực tuyến là 787825. Quá trình book-building (dựng sổ) đã diễn ra vào ngày 13/7, thông báo phát hành chính thức được công bố ngày 15/7, các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu vào ngày 16/7. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu kết thúc ngày 20/7.

Bản cáo bạch do Tập đoàn ChangXin công bố. Ảnh: BJD.

Trong đợt IPO này, ChangXin dự kiến phát hành khoảng 6,688 tỷ cổ phiếu mới, tương đương 10% vốn điều lệ sau phát hành, toàn bộ là cổ phiếu phát hành mới, không có cổ phiếu hiện hữu được bán ra. Công ty cũng trao cho đơn vị bảo lãnh phát hành CICC (China International Capital Corporation) quyền phân bổ thêm tối đa 15% lượng cổ phiếu phát hành (greenshoe). Nếu quyền này được thực hiện toàn bộ, tổng số cổ phiếu phát hành sẽ tăng lên khoảng 7,691 tỷ cổ phiếu.

Một nửa lượng cổ phiếu phát hành ban đầu, tương đương khoảng 3,344 tỷ cổ phiếu, sẽ được dành cho các nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, CICC Wealth (công ty quản lý tài sản và môi giới chứng khoán trực thuộc China International Capital Corporation (CICC) và Công ty đầu tư tài chính CSC mỗi bên đăng ký mua khoảng 133,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2% lượng phát hành ban đầu.

DRAM – loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (RAM) dùng trong máy tính, điện thoại và máy chủ – là một trong những loại chip cốt lõi của nền kinh tế số, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh hạ tầng thông tin quốc gia. Mặc dù Trung Quốc là thị trường tiêu thụ DRAM lớn nhất thế giới, tỷ lệ tự chủ nguồn cung trong nước vẫn còn khá thấp.

Trong thư gửi nhà đầu tư, Chủ tịch tập đoàn, ông Chu Nhất Minh cho biết ChangXin Technology hiện là nhà sản xuất DRAM lớn nhất Trung Quốc và đứng thứ tư thế giới về quy mô công suất. Theo ông, việc niêm yết sẽ tạo động lực phát triển đồng bộ cho toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn trong nước, từ các công ty thiết kế chip nhớ, doanh nghiệp phần mềm EDA, nhà cung cấp vật liệu bán dẫn, thiết bị và linh kiện, các hãng sản xuất module nhớ cho đến các doanh nghiệp ứng dụng cuối.

Chủ tịch tập đoàn Changxin , ông Chu Nhất Minh. Ảnh: Sohu.

Nguồn vốn huy động từ IPO sẽ được sử dụng để triển khai ba dự án trọng điểm, gồm: Nâng cấp dây chuyền sản xuất wafer chip nhớ; nâng cấp công nghệ DRAM thế hệ mới; nghiên cứu và phát triển các công nghệ DRAM tiên tiến trong tương lai.

Thành tích kinh doanh đáng nể

Trước đó, ChangXin cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ rất khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 110–120 tỷ NDT, tăng 612,5–677,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 50–57 tỷ NDT, tăng tới 2.244–2.544%.

Công ty cho biết sau khi hoàn tất IPO và các dự án đầu tư được triển khai, ChangXin Technology sẽ đẩy nhanh quá trình nâng cấp công nghệ sản xuất, qua đó giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sinh lời, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường chip nhớ toàn cầu.

Theo BJD