Ông Trump quảng bá tiền mã hóa, nhưng hồ sơ tài sản lại kể một câu chuyện khác

Hồ sơ tài sản mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump thu hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền số, nhưng phần lớn tài sản vẫn được phân bổ vào cổ phiếu và trái phiếu truyền thống, làm dấy lên nhiều tranh luận về niềm tin thực sự với crypto.

Ông Trump liên tục quảng bá cho tiền mã hóa, nhưng phần lớn tài sản của ông lại không đổ vào loại tài sản này. Ảnh: Newsweek.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện như một trong những gương mặt cổ vũ mạnh mẽ nhất cho tiền mã hóa (crypto). Ông hứa biến nước Mỹ thành "thủ phủ crypto của thế giới", trực tiếp tham gia hàng loạt dự án blockchain cùng hai con trai và thu về hơn 1,4 tỷ USD chỉ trong một năm.

Thế nhưng, hồ sơ tài sản mới được công bố lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn khác: phần lớn số tiền kiếm được từ tiền mã hóa dường như không tiếp tục nằm trong thế giới tiền số, mà được chuyển sang những tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Điều đó đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: liệu người quảng bá mạnh mẽ nhất cho tiền mã hóa có thực sự đặt niềm tin tài sản của chính mình vào thị trường này?

Tỷ phú đầu tiên biến Nhà Trắng thành "sân khấu" của tiền mã hóa

Nếu phải chọn một chính trị gia thay đổi thái độ với tiền mã hóa nhiều nhất trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Donald Trump gần như chắc chắn đứng đầu danh sách.

Năm 2019, ông từng viết trên mạng xã hội rằng Bitcoin và các đồng tiền mã hóa "không phải tiền", giá trị của chúng "dựa trên hư vô" và có thể tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp. Khi đó, lập trường của ông không khác nhiều so với quan điểm hoài nghi phổ biến tại Washington.

Nhưng chỉ vài năm sau, mọi thứ đảo chiều gần như hoàn toàn.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump liên tục xuất hiện tại các hội nghị blockchain, cam kết chấm dứt điều mà ông gọi là "cuộc chiến của chính quyền Biden với tiền số". Ông tuyên bố Mỹ phải trở thành "crypto capital of the world" – thủ phủ tiền mã hóa toàn cầu – đồng thời hứa sẽ xây dựng môi trường pháp lý thân thiện hơn với các doanh nghiệp blockchain.

Đó không chỉ là thông điệp tranh cử. Gia đình Trump nhanh chóng biến những lời hứa ấy thành một đế chế kinh doanh mới.

Từ đồng meme coin mang tên TRUMP, nền tảng tài chính phi tập trung World Liberty Financial cho đến hàng loạt dự án NFT và blockchain khác, gia đình Trump gần như xuất hiện ở mọi phân khúc nóng nhất của thị trường tiền mã hóa. Eric Trump và Donald Trump Jr. trở thành những gương mặt quảng bá tích cực tại các diễn đàn crypto, trong khi bản thân Tổng thống Mỹ nhiều lần công khai khẳng định đây là tương lai của hệ thống tài chính.

Kết quả mang lại vô cùng ấn tượng.

Theo hồ sơ công bố tài sản gửi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (Office of Government Ethics - OGE), riêng trong năm 2025, Donald Trump khai nhận đã thu về hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa của gia đình, bao gồm World Liberty Financial và đồng meme coin TRUMP.

Đây là con số đủ lớn để biến crypto trở thành một trong những nguồn tạo tài sản lớn nhất trong toàn bộ đế chế kinh doanh của ông.

Thế nhưng, khi các chuyên gia tài chính bắt đầu bóc tách chi tiết hồ sơ này, họ phát hiện một điều đáng chú ý hơn nhiều so với con số 1,4 tỷ USD. Không phải ông Trump kiếm được bao nhiêu từ crypto, mà là sau khi kiếm được số tiền khổng lồ đó, ông đã làm gì với nó.

Gia đình ông Trump hương lợi lớn từ tiền mã hóa. Ảnh: BBC.

Tiền từ crypto chảy về đâu?

Có một nguyên tắc quen thuộc trong giới đầu tư: muốn biết một người thực sự tin vào điều gì, đừng nghe họ nói, hãy nhìn vào danh mục tài sản của họ.

Trong trường hợp của ông Trump, chính hồ sơ tài chính công bố trước Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ đã kể một câu chuyện thú vị.

Phân tích của Reuters cho thấy, chỉ trong vòng một năm, danh mục đầu tư truyền thống của ông Trump – bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ đầu tư – đã tăng vọt lên quy mô lớn hơn nhiều lần so với trước đó.

Nếu cuối năm 2024, giá trị các khoản đầu tư này được khai báo ở mức khoảng 225-608 triệu USD, thì đến cuối năm 2025, con số đã tăng lên khoảng 703 triệu đến 2,6 tỷ USD. Do quy định của OGE chỉ yêu cầu khai báo theo khoảng giá trị thay vì số liệu tuyệt đối, không thể xác định chính xác quy mô tài sản, nhưng xu hướng thì rất rõ ràng: lượng tài sản truyền thống mà ông Trump nắm giữ đã phình to cùng thời điểm dòng tiền từ các dự án crypto đổ về.

Reuters lưu ý rằng hồ sơ không cho phép xác định từng USD được chuyển dịch như thế nào. Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy toàn bộ số tiền kiếm được từ tiền mã hóa đã được dùng để mua cổ phiếu hay trái phiếu.

Tuy nhiên, xét trên dòng thời gian của các khoản thu nhập và sự thay đổi trong cơ cấu tài sản, nhiều chuyên gia cho rằng khó có thể bỏ qua mối liên hệ giữa hai hiện tượng này.

Nói cách khác, khi thế giới đổ tiền mua các token mang thương hiệu Trump, chính danh mục đầu tư của ông lại ngày càng nghiêng về những tài sản đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm trên Phố Wall.

Điều đó tạo nên một nghịch lý thú vị.

Trong các bài phát biểu, ông Trump liên tục mô tả tiền mã hóa là tương lai của tài chính toàn cầu. Nhưng hồ sơ tài sản lại cho thấy phần lớn "kho báu" của ông vẫn nằm ở những công cụ đầu tư truyền thống vốn nổi tiếng ổn định hơn nhiều so với Bitcoin hay các đồng meme coin.

Theo Timothy Massad – cựu Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), hiện là Giám đốc Dự án Chính sách Tài sản số tại Trường Harvard Kennedy – hồ sơ này phản ánh một chiến lược đầu tư khá rõ ràng.

Ông nhận định ông Trump đang kiếm tiền từ làn sóng tiền mã hóa, nhưng sau đó lại chuyển lợi nhuận sang các tài sản quen thuộc như cổ phiếu và trái phiếu thay vì tiếp tục giữ phần lớn tài sản trong thế giới tiền số.

Ông Trump kiếm tiền từ làn sóng tiền mã hóa, nhưng sau đó lại chuyển lợi nhuận sang các tài sản quen thuộc như cổ phiếu và trái phiếu. ảnh: Financial Express.

Đó là cách hành xử mà nhiều nhà đầu tư lâu năm vẫn áp dụng sau mỗi chu kỳ tăng nóng của thị trường: tận dụng cơ hội ở tài sản rủi ro cao, rồi "khóa" lợi nhuận ở những nơi an toàn hơn.

Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao, dù quảng bá mạnh mẽ cho tiền mã hóa, ông Trump vẫn không xây dựng danh mục đầu tư cá nhân theo mô hình mà nhiều người ủng hộ tiền mã hóa kỳ vọng.

Ông không biến toàn bộ tài sản thành Bitcoin. Ông cũng không đưa phần lớn của cải vào các token mà chính mình quảng bá. Thay vào đó, các khoản đầu tư truyền thống vẫn tiếp tục đóng vai trò như "kho chứa" chính của khối tài sản gia đình Trump.

Đối với nhiều chuyên gia tài chính, đây không phải điều bất thường. Một doanh nhân có thể rất tin vào tiềm năng của một lĩnh vực, nhưng vẫn lựa chọn phân bổ tài sản theo nguyên tắc đa dạng hóa để hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, trong trường hợp Donald Trump, vấn đề trở nên nhạy cảm hơn bởi ông không chỉ là một nhà đầu tư. Ông còn là Tổng thống Mỹ – người có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thị trường và đồng thời là gương mặt quảng bá nổi bật nhất cho các dự án crypto mang chính thương hiệu của mình.

Khi người mua chịu rủi ro, người bán đã kịp thu tiền

Điều khiến nhiều chuyên gia tài chính quan tâm không chỉ là cách Donald Trump phân bổ tài sản, mà còn là mô hình kinh doanh đứng sau các dự án crypto mang tên ông.

Khác với việc một nhà đầu tư bỏ tiền mua Bitcoin rồi chờ giá tăng, phần lớn nguồn thu của gia đình Trump đến từ việc phát hành token, bán quyền sở hữu dự án, thu phí giao dịch và cấp phép sử dụng thương hiệu. Nói cách khác, doanh thu được tạo ra ngay khi dòng tiền của nhà đầu tư chảy vào hệ sinh thái.

Theo phân tích của Reuters công bố hồi tháng 6, bốn dự án tiền mã hóa lớn nhất gắn với gia đình Trump đã mang về khoảng 2,3 tỷ USD, trong khi các nhà đầu tư bên ngoài chịu khoản lỗ (bao gồm lỗ thực tế và lỗ trên giấy) cũng xấp xỉ 2,3 tỷ USD tính đến cuối tháng 4/2026.

Sự đối lập này khiến nhiều người đặt câu hỏi: ai mới là bên thực sự hưởng lợi từ "cơn sốt tiền mã hóa Trump"?

Những người biểu tình bên ngoài Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, Virginia, trước bữa tối riêng dành cho các nhà đầu tư vào token tiền mã hóa của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 năm ngoái. Ảnh: NYTimes.

Trong hồ sơ tài sản mới nhất, Trump vẫn nắm giữ 15,75 tỷ token quản trị của World Liberty Financial, được định giá trên 50 triệu USD. Do là đồng sáng lập, lượng token này bị ràng buộc bởi thời gian khóa dài hơn so với nhiều nhà đầu tư khác và chưa thể bán ngay. Ngoài ra, các công ty quản lý lợi ích của ông còn nắm giữ Bitcoin, Ethereum và một số tài sản số khác trị giá hàng trăm triệu USD. Điều đó cho thấy ông Trump vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể trong thị trường tiền mã hóa.

Tuy nhiên, nếu đặt các con số này cạnh quy mô danh mục cổ phiếu và trái phiếu, bức tranh lại thay đổi đáng kể.

Ngay cả khi sở hữu lượng token khổng lồ, phần tài sản được xem là "neo" giá trị dài hạn của ông vẫn chủ yếu nằm ở các công cụ tài chính truyền thống.

Đáng chú ý hơn, hồ sơ cũng không cho thấy Donald Trump trực tiếp mua cổ phần tại hai doanh nghiệp tiền mã hóa niêm yết mà hai con trai Eric Trump và Donald Trump Jr. hậu thuẫn. Với nhiều chuyên gia, đây là chi tiết đáng suy ngẫm. Nếu một người thực sự tin rằng tiền mã hóa sẽ thay thế hệ thống tài chính truyền thống trong tương lai gần, việc tiếp tục tăng tỷ trọng tài sản vào lĩnh vực này sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với việc mở rộng danh mục cổ phiếu và trái phiếu.

Timothy Massad, cựu Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), cho rằng hồ sơ tài sản phản ánh chiến lược khá rõ: ông Trump kiếm lợi nhuận từ việc bán token và các dự án tiền mã hóa, nhưng sau đó lại đưa phần đáng kể lợi nhuận sang những tài sản có mức biến động thấp hơn.

Ở chiều ngược lại, Tổ chức Trump bác bỏ những suy luận cho rằng Tổng thống Mỹ không tin vào tiền mã hóa. Đại diện tập đoàn khẳng định báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì bảng cân đối kế toán "thận trọng", đồng thời nhấn mạnh các khoản đầu tư của ông Trump được quản lý thông qua những tài khoản toàn quyền do các tổ chức tài chính độc lập điều hành. Nhà Trắng cũng đưa ra lập luận tương tự, cho biết Tổng thống không trực tiếp quyết định các giao dịch trong danh mục đầu tư.

Dẫu vậy, tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Bởi điều khiến giới quan sát chú ý không chỉ là Trump đầu tư vào đâu, mà còn là khoảng cách giữa những gì ông nói trước công chúng với cách tài sản của chính ông đang được phân bổ sau hậu trường.

Việc ông Trump vừa hưởng lợi từ tiền mã hóa, vừa là người hoạch định chính sách về tiền mã hóa đã gây nên xung đột lời ích. Ảnh: Getty.

Khi chính sách và lợi ích cá nhân giao nhau

Điểm khiến câu chuyện về tài sản của ông Trump trở nên đặc biệt không nằm ở việc ông kiếm được bao nhiêu tiền từ tiền mã hóa.

Điều gây tranh cãi là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ, một Tổng thống đương nhiệm vừa đóng vai trò hoạch định chính sách đối với ngành tiền mã hóa, vừa có lợi ích tài chính trực tiếp trong chính lĩnh vực đó.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đảo ngược đáng kể cách tiếp cận của Washington với thị trường tài sản số.

Nhiều cuộc điều tra và vụ kiện nhằm vào các công ty tiền mã hóa dưới thời chính quyền Joe Biden đã được thu hẹp hoặc dừng lại. Chính quyền Trump cũng thúc đẩy hàng loạt chính sách nhằm đưa Mỹ trở thành "thủ phủ crypto của thế giới", đồng thời thể hiện lập trường cởi mở hơn với stablecoin, Bitcoin và các tài sản số.

Trong khi đó, gia đình Trump lại là một trong những bên hưởng lợi nhiều nhất nếu thị trường crypto tiếp tục mở rộng.

World Liberty Financial vẫn tiếp tục bán token ra thị trường. Đồng meme coin TRUMP nhiều lần trở thành tâm điểm của các đợt đầu cơ lớn. Hai con trai Eric Trump và Donald Trump Jr. liên tục xuất hiện tại các hội nghị blockchain, quảng bá cho các dự án tiền số cũng như khẳng định crypto sẽ đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính tương lai.

Eric Trump từng tuyên bố Bitcoin là "tài sản vĩ đại nhất của thời đại hiện nay" và dự báo đồng tiền này có thể đạt mốc 1 triệu USD trong tương lai. Ông cũng nhiều lần khẳng định cha mình "tin tưởng rất lớn vào tài sản số".

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đạo đức công vụ cho rằng rất khó tách bạch hoàn toàn giữa chính sách công và lợi ích kinh doanh của gia đình Tổng thống.

Mỗi phát biểu tích cực từ Nhà Trắng về tiền mã hóa đều có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Mỗi quyết định nới lỏng quản lý cũng có khả năng làm gia tăng giá trị các dự án gắn với thương hiệu Trump.

Điều này không đồng nghĩa có bằng chứng cho thấy các chính sách được ban hành nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, chỉ riêng khả năng xuất hiện xung đột lợi ích cũng đã đủ để tạo ra những tranh luận lớn.

Reuters dẫn ý kiến của nhiều học giả và chuyên gia tài chính cho rằng đây là tình huống gần như chưa từng có tiền lệ tại Mỹ. Bởi trước đây, các Tổng thống thường cố gắng tách mình khỏi các hoạt động kinh doanh có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách của chính họ.

Ông Trump lại lựa chọn cách khác.

Tài sản của ông được đưa vào quỹ tín thác do các con quản lý và Nhà Trắng khẳng định toàn bộ danh mục đầu tư được vận hành bởi các tổ chức tài chính độc lập. Tuy nhiên, quyền sở hữu kinh tế cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống và gia đình ông.

Đó cũng là lý do những bản công bố tài sản hàng năm của ông Trump luôn được giới đầu tư, giới học giả và truyền thông theo dõi sát sao, không chỉ để biết ông giàu thêm bao nhiêu, mà còn để xem dòng tiền của người đàn ông đang muốn biến nước Mỹ thành "kinh đô crypto" thực sự đang chảy về đâu.

Đến thời điểm hiện tại, câu trả lời dường như khá rõ ràng. Ông Trump vẫn đặt cược vào tương lai của tiền mã hóa bằng thương hiệu, bằng các dự án và bằng ảnh hưởng chính trị của mình.

Nhưng khi nói đến việc bảo toàn phần lớn khối tài sản cá nhân, những con số trong hồ sơ tài chính lại cho thấy ông vẫn dành sự ưu ái đáng kể cho các công cụ đã làm nên Phố Wall suốt hàng trăm năm qua: cổ phiếu, trái phiếu và những tài sản truyền thống.

Đó có thể đơn giản là nguyên tắc quản trị rủi ro của một doanh nhân nhiều kinh nghiệm. Nhưng với những người đang bỏ tiền mua các token mang tên Trump vì tin vào tương lai của tiền mã hóa, câu hỏi vẫn còn đó: Nếu ngay cả người quảng bá mạnh mẽ nhất cũng chưa đặt toàn bộ niềm tin tài sản của mình vào tiền số, thì các nhà đầu tư cá nhân nên đặt cược đến mức nào?

Theo WSJ, Reuters, JP