Bán kết World Cup 2026: Đại chiến châu Âu, tái hiện duyên nợ Anh - Argentina

4 đội tuyển hàng đầu thế giới gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Argentina đã góp mặt ở bán kết World Cup 2026. Trong khi Pháp và Tây Ban Nha tái ngộ trên sân khấu World Cup sau hai thập kỷ, Anh và Argentina tiếp tục viết thêm chương mới cho một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá.

Vòng tứ kết mang đến hàng loạt trận cầu hấp dẫn với đủ mọi cung bậc cảm xúc: các siêu sao tiếp tục tỏa sáng, những "siêu dự bị" ghi bàn quyết định, cùng những màn ngược dòng nghẹt thở trong hiệp phụ.

Rạng sáng 15 và 16/7 (giờ Việt Nam), World Cup sẽ bước vào hai trận bán kết được chờ đợi: Pháp gặp Tây Ban Nha và Anh đấu Argentina.

Trong bốn đội bóng sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới, hai đội nào sẽ giành quyền góp mặt ở trận chung kết?

Pháp - Tây Ban Nha: Cuộc đấu cân tài cân sức

Tuyển Pháp giành vé vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Morocco. Đội bóng của HLV Didier Deschamps tiếp tục thể hiện hình ảnh quen thuộc: thực dụng, hiệu quả và giàu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Người tạo nên khác biệt vẫn là Kylian Mbappe. Tiền đạo số một của tuyển Pháp ghi một bàn và kiến tạo một bàn ở tứ kết, nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên 8 bàn, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén, tuyển Pháp còn cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng thủ khi giữ sạch lưới cả ba trận knock-out. Sự cân bằng giữa công và thủ đang trở thành điểm tựa lớn nhất giúp Les Bleus tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ World Cup 2010 trở lại vòng bán kết sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ.

Tài năng trẻ Lamine Yamal góp phần đưa tuyển Tây Ban Nha vượt qua Bỉ để có mặt ở trận bán kết. Ảnh: Xinhua.

Đội bóng xứ bò tót mở tỷ số nhờ công của Fabian Ruiz nhưng bị gỡ hòa trong hiệp hai. Khi trận đấu tưởng như sẽ kéo dài sang hiệp phụ, Mikel Merino một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở những phút cuối, tiếp tục sắm vai người hùng sau khi từng ghi bàn loại Bồ Đào Nha ở vòng trước.

Qua sáu trận đấu, Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới một lần. Lối chơi kiểm soát bóng giàu tính tổ chức cùng khả năng luân chuyển trạng thái nhanh giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente trở thành một trong những tập thể thuyết phục nhất giải đấu.

Bên cạnh cuộc đấu chiến thuật giữa hai trường phái bóng đá hàng đầu châu Âu, trận bán kết còn thu hút sự chú ý bởi màn so tài giữa Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Một bên là ngôi sao số một của tuyển Pháp, người đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới; bên kia là tài năng trẻ được xem như tương lai của bóng đá thế giới. Phong độ của hai cầu thủ này hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt trong một trận đấu được dự báo cân bằng.

Lần gần nhất Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại World Cup là vòng 1/8 năm 2006. Khi đó, Pháp giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu ghi dấu màn trình diễn xuất sắc của Zinedine Zidane trên hành trình tiến vào trận chung kết.

Hai mươi năm sau, họ lại gặp nhau ở vòng bán kết, trong bối cảnh cả hai đều sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng và khát khao chinh phục đỉnh cao.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương bằng khả năng phối hợp ở tuyến giữa. Trong khi đó, Pháp được dự báo sẽ phát huy sở trường phản công với tốc độ của Mbappe, Dembele cùng các mũi nhọn trên hàng công.

Cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu chất lượng chuyên môn cao nhất của World Cup 2026.

Lịch thi đấu 2 cặp đấu bán kết World Cup 2026 theo giờ Việt Nam. Ảnh: Livescore.

Anh - Argentina: Mối duyên nợ tiếp diễn

Nếu Pháp - Tây Ban Nha là cuộc đấu về chiến thuật, thì Anh - Argentina lại là trận bán kết chất chứa lịch sử, cảm xúc và những ký ức không thể phai mờ.

Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Argentina tiếp tục cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Con đường vào bán kết của họ không hề bằng phẳng.

Họ phải vất vả thắng Cape Verde 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16, lội ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, rồi tiếp tục vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng ở tứ kết.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng sau khi giành chiến thắng trước Thụy Sĩ ở trận tứ kết. Ảnh: Xinhua.

Đáng chú ý, trận gặp Thụy Sĩ là trận đấu thứ 100 của World Cup 2026, đồng thời cũng là lần thứ 13 Argentina phải đá hiệp phụ tại các kỳ World Cup, một thống kê đặc biệt trong lịch sử giải đấu.

Ở trận này, Alexis Mac Allister mở tỷ số ngay từ phút thứ 10. Tuy nhiên, Thụy Sĩ liên tục gây sức ép và gỡ hòa nhờ Ndoye ở phút 67.

Bước ngoặt đến khi Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Chơi hơn người trong hiệp phụ, Argentina tái lập thế dẫn bàn bằng siêu phẩm sút xa của Julian Alvarez trước khi Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 3-1 ở những phút bù giờ.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Anh dưới thời HLV người Đức Thomas Tuchel cũng cho thấy bản lĩnh không kém. Ở vòng 1/8, dù phải chơi thiếu người sau khi Quansah bị truất quyền thi đấu, "Tam sư" vẫn giành chiến thắng 3-2.

Đến tứ kết gặp Na Uy, Anh cũng bị dẫn trước nhưng Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa trước khi hoàn tất cú đúp trong hiệp phụ, giúp đội nhà thắng ngược 2-1.

Bellingham đã ghi 4 bàn trong hai trận knock-out liên tiếp, nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên 6 bàn, ngang bằng Harry Kane và chỉ kém hai chân sút dẫn đầu là Mbappe và Messi (8 bàn).

Harry Kane, Jude Bellingham và đồng đội ăn mừng sau khi lội ngược thành công, loại Na Uy để vào gặp đối thủ nhiều duyên nợ Argentina. Ảnh: Xinhua.

Trận cầu Anh - Argentina là một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Đây là hai đối thủ có lịch sử đối đầu đặc biệt tại World Cup.

Năm 1986 tại Mexico, Diego Maradona tạo nên hai khoảnh khắc bất tử: "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ", giúp Argentina thắng Anh 2-1 ở tứ kết.

Đến World Cup 1998, Michael Owen ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu, nhưng David Beckham bị đuổi khỏi sân sau chiếc thẻ đỏ tai tiếng, trước khi Anh gục ngã trước Argentina trên chấm luân lưu.

Bốn năm sau, tại World Cup 2002, Beckham chuộc lại sai lầm bằng quả phạt đền mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Anh, phần nào giải tỏa sức ép đè nặng suốt nhiều năm. Kể từ đó cho đến nay, hai đội chưa từng gặp lại nhau ở World Cup.

Liệu họ có tiếp tục viết nên một chương mới trong lịch sử của một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất bóng đá thế giới?

Câu trả lời sẽ có sau tiếng còi mãn cuộc.