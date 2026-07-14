Xác định có hành vi gian lận, "thần đồng văn chương" Trung Quốc đã bị thu hồi bằng thạc sĩ

Nữ nhà văn trẻ Trung Quốc Tưởng Phương Châu, người từng được mệnh danh là "thần đồng văn chương", vừa bị Đại học Nhân dân Trung Quốc (RUC) thu hồi bằng thạc sĩ sau khi trường kết luận luận văn của cô “có hành vi vi phạm chuẩn mực học thuật”.

Điều đáng chú ý là mới chưa đầy 10 ngày trước, cũng chính trường Đại học Nhân dân Trung Quốc từng ra thông báo khẳng định không phát hiện hành vi gian lận học thuật trong luận văn thạc sĩ văn học của cô. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các chứng cứ mới trên mạng, nhà trường đã tiến hành điều tra lại và đi đến kết luận hoàn toàn khác.

Sau quyết định trên, Tưởng Phương Châu đã đăng bài trên Weibo cho biết cô chấp nhận kết luận và hình thức xử lý của nhà trường, đồng thời gửi lời xin lỗi tới độc giả cũng như các giảng viên bị ảnh hưởng vì vụ việc.

Theo thông báo do Đại học Nhân dân Trung Quốc công bố ngày 13/7, sau khi xuất hiện thêm nhiều manh mối liên quan đến nghi vấn đạo văn, trường đã thành lập một tổ điều tra gồm nhiều chuyên gia trong và ngoài trường. Nhóm điều tra đã tiến hành đối chiếu nguồn tài liệu, xác minh theo quy định, đồng thời lắng nghe phần giải trình của đương sự.

Kết quả cho thấy luận văn thạc sĩ của Tưởng Phương Châu có 9 đoạn nội dung trùng lặp với một bài báo khoa học của tác giả khác đăng trên tạp chí ở nước ngoài, nhưng không ghi chú trích dẫn và cũng không đưa tài liệu này vào danh mục tài liệu tham khảo.

Sự nghiệp văn chương của Tưởng Phương Châu có thể chấm dứt vì vụ gian lận bằng cấp này. Ảnh: HK01.

Căn cứ các quy định hiện hành, nhà trường kết luận nữ nhà văn đã vi phạm quy định về đạo đức học thuật, đồng thời quyết định thu hồi bằng thạc sĩ của cô.

Trước đó, Giáo sư Tiêu Ưng (Xiao Ying), giảng viên Khoa Triết học Đại học Thanh Hoa, đã công khai đứng tên tố cáo, cho rằng luận văn thạc sĩ chuyên ngành văn học của Tưởng Phương Châu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc có dấu hiệu làm giả, sao chép và ngụy tạo nội dung.

Ngày 5/7, Đại học Nhân dân Trung Quốc từng công bố kết quả kiểm tra ban đầu, cho rằng luận văn của cô chỉ tồn tại một số sai sót về chú thích và cách trình bày học thuật, chưa đủ căn cứ để xác định là hành vi gian lận.

Tuy nhiên, sau đợt điều tra bổ sung với các chứng cứ mới, nhà trường đã thay đổi kết luận và đưa ra quyết định thu hồi bằng thạc sĩ đối với nữ nhà văn từng nổi tiếng là “thiếu nữ thần đồng” này.

Theo Dongfang