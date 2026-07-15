Pháp cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa phòng không

Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận Pháp sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa SCALP-EG, bom lượn AASM và tên lửa đánh chặn Aster 30 ngay trên lãnh thổ nước này, đồng thời tiếp tục viện trợ hệ thống phòng không SAMP/T.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất nhiều loại vũ khí hiện đại ngay trên lãnh thổ nước này, bao gồm tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đánh chặn phòng không.

Phát biểu tại hội nghị của "Liên minh tự nguyện" (Coalition of the Willing) tổ chức ở Paris ngày 14/7, ông Macron cho biết Pháp và Ukraine đã đạt được các thỏa thuận chuyển giao giấy phép sản xuất đối với tên lửa đánh chặn Aster 30, bom lượn dẫn đường AASM và tên lửa hành trình SCALP-EG.

"Chúng tôi đã thống nhất các thỏa thuận cấp phép cho những năng lực quân sự mới. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cùng các đối tác Ukraine sản xuất các loại vũ khí này nhanh hơn ngay trên lãnh thổ Ukraine", ông Macron nói.

AASM và SCALP-EG đều là những loại vũ khí mà Pháp đã viện trợ cho Kiev trong thời gian qua. Phía Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng các loại tên lửa này trong những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Ngoài việc chuyển giao công nghệ sản xuất, ông Macron cho biết Pháp và Italy sẽ tiếp tục bàn giao thêm các tổ hợp phòng không SAMP/T cùng tên lửa đánh chặn Aster cho Ukraine trong vài tuần tới.

Tổng thống Pháp cũng xác nhận 16 tiêm kích Rafale dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong giai đoạn 2028-2029.

"Liên minh tự nguyện" là sáng kiến do Pháp và Anh dẫn đầu, tập hợp nhiều quốc gia ủng hộ việc đưa ra các bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng tới nước này nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận kịch bản này.

Cũng tại hội nghị, 9 quốc gia đã công bố thành lập Liên minh phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, hướng tới xây dựng mạng lưới phòng không tích hợp của châu Âu dựa trên năng lực sản xuất chung, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất ngày càng khan hiếm vì các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

Điện Kremlin tiếp tục chỉ trích sáng kiến này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đây là "một nhóm quốc gia không mong muốn hòa bình mà muốn cuộc chiến tiếp tục." Ông còn gọi đây là "liên minh của những người ảo tưởng và hiếu chiến".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cũng cáo buộc các nước NATO đang biến Ukraine thành "bãi thử nghiệm cho công nghệ quân sự phương Tây".

Theo một số nguồn tin châu Âu, nhiều doanh nghiệp quốc phòng EU đã bắt đầu chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Ukraine sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách các cơ sở được cho là sản xuất linh kiện UAV cho Kiev.

Hồi tháng 3, Moscow từng cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu đang "lôi kéo chính đất nước của mình vào một cuộc chiến với Nga".

Theo RT