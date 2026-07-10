Nga tung thêm Su-34M: Tiêm kích có thể bay thẳng từ Moscow tới Washington

Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-34M mới với tầm bay lên tới khoảng 8.000 km, đủ khả năng bay từ Moscow tới Washington và mang nhiều loại bom lượn, tên lửa tấn công tầm xa.

Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vừa tiếp nhận thêm một lô tiêm kích - cường kích Su-34M mới do Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC) bàn giao, trong bối cảnh Moscow tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa và hiện đại hóa lực lượng không quân.

Theo UAC, toàn bộ số máy bay đã hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra mặt đất và bay thử trước khi được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga.

Trong thông báo chính thức, UAC cho biết Su-34 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không cũng như các cơ sở hạ tầng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và nằm cách xa căn cứ xuất phát. Ngoài nhiệm vụ tấn công, máy bay còn có thể đảm nhiệm trinh sát điện tử và trinh sát hình ảnh.

Su-34 với thùng nhiên liệu phụ bên ngoài dung tích 3000 lít. Ảnh: MW.

Dòng tiêm kích được Nga mua nhiều nhất sau Chiến tranh Lạnh

Su-34 hiện là loại máy bay chiến đấu được Bộ Quốc phòng Nga đặt mua với số lượng lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đây cũng được đánh giá là máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm hoạt động xa nhất đang phục vụ trên thế giới, với khả năng bay đường dài tiệm cận nhiều dòng máy bay ném bom chiến lược.

Theo các thông số được công bố, khi mang theo ba thùng dầu phụ 3.000 lít, Su-34 có thể đạt tầm bay hành trình khoảng 8.000 km, đủ để thực hiện chuyến bay từ Moscow tới Washington D.C. mà không cần tiếp nhiên liệu trên không, dù tầm bay thực tế còn phụ thuộc tải trọng chiến đấu và điều kiện khai thác.

Bên cạnh kho vũ khí gồm nhiều loại bom và tên lửa dẫn đường, Su-34 còn có thể mang theo các tổ hợp trinh sát điện tử, radar và trinh sát ảnh chuyên dụng nhằm mở rộng khả năng tác chiến đa nhiệm.

Một phi công Su-34 của Không quân Vũ trụ Nga nhận định mẫu máy bay này sở hữu "tiềm năng phát triển rất lớn", đồng thời có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại để thực hiện đa dạng nhiệm vụ tác chiến.

Chiến đấu cơ Su-34. Ảnh: MW.

Sản lượng gần gấp đôi so với trước xung đột Ukraine

Theo các báo cáo công bố trước đó, Nhà máy chế tạo máy bay Chkalov tại Novosibirsk – cơ sở duy nhất sản xuất Su-34 – đã nâng công suất lên gần gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2022.

Sản lượng hiện được ước tính đạt gần 30 máy bay mỗi năm, phản ánh ưu tiên của Moscow trong việc mở rộng lực lượng cường kích tiền tuyến.

Giới phân tích cho rằng việc tăng sản lượng Su-34 diễn ra thuận lợi hơn so với Su-35 hay Su-57 do thiết kế của Su-34 đơn giản hơn và chi phí sản xuất thấp hơn.

Một phần dây chuyền hiện được dành để thực hiện hợp đồng xuất khẩu cho Algeria, quốc gia đã bắt đầu tiếp nhận những chiếc Su-34 đầu tiên từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, năng lực sản xuất hiện tại vẫn đủ để Nga vừa bù đắp tổn thất trong chiến sự Ukraine, vừa tiếp tục mở rộng quy mô phi đội.

Trong dài hạn, Su-34 được kỳ vọng sẽ thay thế các dòng cường kích Su-24M và máy bay trinh sát Su-24R vốn đã phục vụ từ thời Liên Xô.

Máy bay Su-34M với ăng-ten mới dự kiến ​​sản xuất vào giữa năm 2025. Ảnh: MW.

Xuất hiện biến thể mới với hệ thống liên lạc vệ tinh

Đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố hình ảnh một biến thể Su-34 mới với phần gù thiết bị phía sau buồng lái được thiết kế lại.

Các chuyên gia nhận định vị trí này nhiều khả năng dành cho hệ thống thông tin vệ tinh, liên kết dữ liệu hoặc thiết bị tác chiến điện tử mới, giúp máy bay duy trì kết nối ổn định trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa.

Khả năng liên lạc vệ tinh được cải thiện được cho là đặc biệt hữu ích khi Su-34 sử dụng các loại bom lượn dẫn đường, vốn đòi hỏi dữ liệu mục tiêu được cập nhật liên tục trước và sau khi vũ khí được phóng.

Máy bay chiến đấu Su-34. Ảnh: MW.

Bom lượn tầm gần 200 km trở thành vũ khí đáng chú ý

Theo nhiều nguồn tin, từ cuối năm 2025 các phi đội Su-34 đã bắt đầu sử dụng một loại bom lượn tầm cực xa mới.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine từng cho biết loại bom này có thể đạt tầm bắn khoảng 193 km, cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ ngoài vùng nguy hiểm của nhiều hệ thống phòng không tiền tuyến.

Sau khi Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái, Su-34 cũng được Nga triển khai trong các chiến dịch tấn công nhằm vào các trung tâm điều khiển UAV của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố video từ máy bay không người lái cho thấy các mục tiêu bị phá hủy, tuy nhiên thông tin này chưa được phía Ukraine xác nhận độc lập.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây, binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cũng nhiều lần đề cập đến sức công phá của các đợt không kích bằng bom lượn. Một số quân nhân cho biết những quả bom mang đầu nổ nặng tới 500 kg có khả năng phá hủy cả các hầm trú ẩn kiên cố dưới lòng đất.

Sự xuất hiện của các biến thể Su-34M mới cùng việc mở rộng năng lực sản xuất cho thấy Nga tiếp tục coi lực lượng cường kích tầm xa là một trong những thành phần chủ lực trong chiến lược tác chiến tại Ukraine cũng như trong quá trình hiện đại hóa Không quân Vũ trụ Nga.

Theo MW