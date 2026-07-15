Hải Nam sẽ trở thành tỉnh đầu tiên của Trung Quốc ngừng bán xe chạy xăng, dầu từ năm 2030

Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vừa công bố Quy hoạch xây dựng Khu thí điểm văn minh sinh thái quốc gia giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trong đó tái khẳng định mục tiêu chấm dứt bán mới ô tô chạy xăng, dầu vào năm 2030.

Thực hiện đúng lộ trình, Hải Nam sẽ trở thành tỉnh đầu tiên của Trung Quốc áp dụng chính sách này. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, Hải Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Đến năm 2030, xe năng lượng mới (NEV) sẽ chiếm 45% tổng số ô tô đang lưu hành, tăng mạnh so với mức 23,75% của năm 2025.

"Ngừng bán xe chạy xăng, dầu" không đồng nghĩa với "cấm xe xăng, dầu lưu thông"

Chính sách này quy định cụ thể:

Đối với xe công vụ và vận tải công cộng như xe công, xe khách, xe vệ sinh môi trường, xe logistics..., toàn bộ xe mua mới hoặc thay thế (trừ các phương tiện chuyên dụng) sẽ phải là xe năng lượng mới hoặc xe sử dụng năng lượng sạch (xăng sinh học).

Đối với xe cá nhân, tất cả các xe mua mới hoặc thay thế từ năm 2030 cũng sẽ phải là xe năng lượng mới.

Tuy nhiên, chính quyền Hải Nam nhấn mạnh rằng "ngừng bán xe chạy xăng, dầu" không đồng nghĩa với "cấm xe xăng lưu thông".

Ngừng bán xe xăng mới không đồng nghĩa với cấm xe xăng đã đăng ký lưu hành. Ảnh: Sohu.

Sau năm 2030, chỉ không còn được bán trên thị trường xe chạy xăng, dầu mới. Những xe đã đăng ký và cấp biển số trước đó vẫn được phép lưu hành, đăng kiểm và sử dụng bình thường cho đến khi hết vòng đời khai thác.

Đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc và lưới điện

Để đáp ứng sự phổ cập của xe điện, Hải Nam sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trạm sạc. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ xe/trạm sạc không vượt quá 2,5 xe cho mỗi cột sạc, qua đó bảo đảm nguồn cung hạ tầng sạc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ xây dựng hệ thống điện kiểu đảo thế hệ mới, phát triển mô hình tích hợp giữa nguồn điện, lưới điện, phụ tải và hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm nâng cao khả năng điều phối điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước

Ý tưởng ngừng bán xe chạy xăng, dầu tại Hải Nam không phải là mới. Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2018, Tỉnh trưởng Hải Nam khi đó, ông Thẩm Hiểu Minh từng đề xuất mục tiêu đến trước năm 2030, toàn đảo sẽ chuyển sang sử dụng xe năng lượng sạch.

Hải Nam đã sớm đầu tư cơ sở hạ tầng cho xe năng lượng mới. Ảnh: Sohu.

Cũng trong năm đó, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành văn bản về việc hỗ trợ Hải Nam xây dựng khu cải cách mở cửa toàn diện, trong đó nêu rõ định hướng từng bước chấm dứt bán xe chạy xăng, dầu.

Vì sao tỉnh Hải Nam được chọn đi đầu?

Theo các chuyên gia, Hải Nam có nhiều điều kiện mà các địa phương khác khó có được.

Thứ nhất, đây là một hòn đảo tương đối biệt lập, người dân chủ yếu di chuyển quãng đường ngắn, phù hợp với phạm vi hoạt động của xe điện hiện nay. Điều này cũng giúp việc xây dựng và quản lý mạng lưới trạm sạc thuận lợi hơn.

Thứ hai, Hải Nam có khí hậu nhiệt đới, thời tiết ấm áp quanh năm nên không gặp tình trạng pin xe điện suy giảm hiệu suất vào mùa đông như các tỉnh miền Bắc Trung Quốc.

Ngoài ra, Hải Nam hiện là cảng thương mại tự do và cũng là Khu thí điểm văn minh sinh thái quốc gia của Trung Quốc, nên phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải luôn là một trong những định hướng trọng tâm.

Hiện nay, năng lượng sạch đã trở thành nguồn điện lớn nhất của Hải Nam. 87% công suất phát điện lắp đặt của tỉnh đến từ các nguồn năng lượng sạch, trong khi 54,6% sản lượng điện được tạo ra từ các nguồn năng lượng phi hóa thạch.

Về thị trường ô tô, Hải Nam cũng đang dẫn đầu Trung Quốc về tỷ lệ xe năng lượng mới trong doanh số bán xe, đồng thời đứng thứ hai cả nước về tỷ trọng xe năng lượng mới trong tổng số phương tiện đang lưu hành. Theo giới chuyên môn, với cơ cấu năng lượng, hạ tầng và mức độ chấp nhận của thị trường như hiện nay, Hải Nam là địa phương có nhiều điều kiện nhất để tiên phong thực hiện lộ trình ngừng bán ô tô chạy xăng, dầu.

Theo Worldjournal