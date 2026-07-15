Mỹ "đốt" tới một nửa kho tên lửa sau chiến dịch Iran: Chuyên gia gióng hồi chuông báo động

Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là khiến Mỹ tiêu hao lượng lớn tên lửa Patriot, THAAD, Tomahawk và bom dẫn đường. Chuyên gia cảnh báo kho vũ khí chính xác của Washington đang cạn nhanh trong khi năng lực sản xuất không theo kịp.

Quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng kho vũ khí dẫn đường chính xác sau nhiều tháng tiến hành các chiến dịch cường độ cao nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì sức mạnh quân sự nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Theo các nhà phân tích quốc phòng, những loại vũ khí bị tiêu hao nhiều nhất gồm tên lửa phòng không Patriot và THAAD, tên lửa hành trình Tomahawk, bom xuyên phá GBU-57 cùng nhiều loại bom dẫn đường chính xác. Đây đều là các khí tài công nghệ cao với thời gian sản xuất kéo dài và phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đặc biệt, khiến việc bổ sung kho dự trữ không thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Máy bay B-2 Spirit thả bom GBU-57 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: MW.

Mỹ có thể đã tiêu hao tới một nửa kho tên lửa chủ lực

Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian, hiện là chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng Washington có thể đã sử dụng từ 1/3 đến một nửa lượng dự trữ của nhiều loại vũ khí dẫn đường quan trọng trong cuộc xung đột với Iran.

Mặc dù số liệu chính thức vẫn được giữ bí mật, đánh giá này làm gia tăng lo ngại trong Quốc hội và Lầu Năm Góc về khả năng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có thể nhanh chóng bù đắp lượng vũ khí đã tiêu hao.

Một báo cáo của CSIS công bố cuối tháng 5 cũng nhận định mức tiêu hao hiện nay đã ảnh hưởng đáng kể tới khả năng triển khai lực lượng của Mỹ trên phạm vi toàn cầu.

Phóng tên lửa MIM-104 Patriot. Ảnh: MW.

Tốc độ sản xuất không theo kịp chiến trường

Theo giới phân tích, năng lực sản xuất hiện nay thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tiêu thụ trong chiến tranh.

Ví dụ, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chỉ sản xuất khoảng 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm. Với lượng đạn đã sử dụng trong vài tháng giao tranh, Mỹ có thể phải mất hơn một năm chỉ để khôi phục kho dự trữ, ngay cả khi toàn bộ sản lượng đều được ưu tiên cho quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, điều này gần như không thể xảy ra vì các dây chuyền hiện vẫn phải thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và đơn đặt hàng đã ký trước đó.

Giới chức Mỹ thừa nhận nhiều khách hàng hiện phải chờ 4-5 năm mới có thể nhận được các đơn hàng Patriot do năng lực sản xuất đã kín lịch.

Tình trạng tương tự cũng được cho là xảy ra với tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD, tên lửa hành trình Tomahawk và bom xuyên boong-ke GBU-57.

Các bệ phóng thuộc hệ thống THAAD của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc trước khi được rút về và triển khai lại đến Trung Đông trong cuộc chiến chống Iran. Ảnh: MW.

Lộ điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ

Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cũng làm lộ rõ những hạn chế mang tính cấu trúc của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Sau Chiến tranh Lạnh, Washington chủ yếu duy trì dây chuyền sản xuất ở quy mô thời bình thay vì chuẩn bị cho nhu cầu tiêu thụ khổng lồ trong một cuộc chiến quy ước kéo dài.

Nhiều loại tên lửa hiện đại còn phụ thuộc vào các linh kiện đặc biệt do số ít doanh nghiệp cung cấp, khiến việc mở rộng công suất sản xuất trong thời gian ngắn gần như không khả thi.

Để ưu tiên nguồn lực, Mỹ đã phải tạm dừng một số chương trình chuyển giao vũ khí cho các đồng minh tại châu Á và châu Âu, đồng thời điều chuyển nhiều hệ thống phòng thủ khỏi các khu vực chiến lược, trong đó có việc rút tổ hợp THAAD khỏi Hàn Quốc.

Hiệu quả phòng thủ cũng bị đặt dấu hỏi

Bên cạnh vấn đề cạn kiệt kho đạn, cuộc xung đột còn đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống phòng không Mỹ trước các dòng tên lửa mới của Iran.

Theo bài viết, một số nguồn tin từ Israel từng cho biết trong giai đoạn cuối tháng 3, khoảng 80% các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran đã đánh trúng mục tiêu, cho thấy năng lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Tehran đã có những bước tiến đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng nếu cường độ tác chiến hiện nay tiếp tục kéo dài, Mỹ sẽ phải đối mặt đồng thời với hai thách thức lớn: vừa nhanh chóng tái bổ sung kho vũ khí chính xác, vừa mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của các chiến trường và đồng minh trên toàn cầu.

Theo MW