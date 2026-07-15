Pháp lỡ hẹn chung kết, HLV Deschamps chỉ trích trọng tài không đủ trình độ bắt bán kết World Cup

HLV Didier Deschamps đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài sau khi tuyển Pháp thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Dù khẳng định không muốn lấy trọng tài làm lý do biện minh cho thất bại, ông vẫn đặt câu hỏi liệu trọng tài Ivan Barton (người El Salvador) có thực sự đủ năng lực điều hành một trận bán kết World Cup hay không.

Trong trận đấu, Tây Ban Nha với dàn cầu thủ trẻ do tài năng 19 tuổi Lamine Yamal dẫn dắt đã đánh bại đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe để giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, các quyết định của trọng tài Barton đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau tiếng còi mãn cuộc.

Phát biểu sau trận, HLV Deschamps nói: "Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi đang cay cú vì thua trận". Ông không chỉ trích quá gay gắt các quyết định của trọng tài, nhưng cho rằng công chúng, giới truyền thông và người hâm mộ nên tự đánh giá xem Ivan Barton có đủ đẳng cấp để điều hành một trận bán kết World Cup hay không.

Theo Deschamps, điều khiến tuyển Pháp bức xúc không chỉ riêng tình huống dẫn đến quả phạt đền cho Tây Ban Nha, mà là hàng loạt quyết định gây tranh cãi xuyên suốt trận đấu.

Mbappe phản ứng với quyết định của trọng tài người El Salvador Ivan Barton. Ảnh: AFP.

Tình huống gây tranh cãi nhất xảy ra khi các cầu thủ Pháp cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ Tây Ban Nha trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Barton không cho Pháp hưởng lợi mà ngược lại đã “bẻ còi” cho Tây Ban Nha được hưởng một quả phạt đền sau tình huống liên quan đến Lamine Yamal, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ áo lam.

Ngoài các quyết định chuyên môn, Ivan Barton còn khiến người hâm mộ bàn tán vì một số sự cố hiếm gặp: Có thời điểm ông quên mang bình xịt đánh dấu vị trí đá phạt, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Cuối hiệp một, ông thổi phạt tiền vệ Fabián Ruiz trong một tình huống mà nhiều người cho là không hề có lỗi.

Nhiều người cũng nhắc lại một sự cố trước đây của Barton khi điều hành một trận đấu của tuyển Nhật Bản. Khi đó, ông yêu cầu một cầu thủ Nhật phải thay tất ngay trong lúc bóng còn lăn, khiến đội bóng rơi vào tình thế thiếu người trong vài chục giây và bị đối phương ghi bàn gỡ hòa. Quyết định này từng gây nhiều tranh cãi trong giới bóng đá.

Những tình huống trên tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu FIFA có nên phân công những trọng tài ít kinh nghiệm điều hành các trận đấu quan trọng nhất của World Cup hay không.