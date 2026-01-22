Mitsubishi Destinator hết xe tại nhiều đại lý, khách phải chờ sau Tết?

Destinator đang được giảm giá mạnh dịp cận Tết, nhưng tình trạng khan hàng khiến nhiều đại lý không còn xe sẵn, khách phải đặt cọc và chờ giao.

Thị trường ô tô bước vào cao điểm mua sắm cuối năm luôn đi kèm "mưa" khuyến mãi. Trong đó, Mitsubishi Destinator đang được áp dụng mức giảm 35 triệu đồng, giúp giá lăn bánh dễ chịu hơn cho nhóm khách gia đình muốn chốt xe trước kỳ nghỉ dài. Tuy nhiên, ưu đãi đi kèm một thực tế là nguồn xe tại đại lý không còn dồi dào như thời điểm tháng 12/2025.

Mitsubishi Destinator ghi điểm bởi ngoại hình hầm hố cùng kết cấu 7 chỗ ngồi. Ảnh: Mitsubishi.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Destinator thời điểm này không có xe giao ngay do đang trong tình trạng khan hàng, nhiều đại lý không còn xe sẵn để giao. Nhân viên bán hàng Mitsubishi tại TP.HCM tư vấn rằng khách muốn nhận xe phải đặt cọc và chờ lịch xe về.

Cụ thể, nhân viên này cho biết nếu khách đặt cọc sớm, phiên bản Premium vẫn có khả năng kịp giao trước Tết, tùy màu và kế hoạch phân bổ xe. Trong khi đó, khách mua phiên bản Ultimate phải chờ đến sau Tết Nguyên đán.

Không chỉ giảm tiền mặt, người bán còn kèm thêm quà để tăng sức hút. Theo chia sẻ từ đại lý, khách mua Destinator trong giai đoạn này có thể được tặng gói phủ gầm cùng một số quà tặng khác, tùy chính sách từng điểm bán cũng như số lượng và thời điểm chốt cọc.

Tình trạng khan hàng xuất phát từ sức mua lớn ngay từ giai đoạn đầu mở bán. Ở tháng 12/2025, Mitsubishi Destinator đạt doanh số 2.377 xe, vươn lên vị trí thứ 2 phân khúc SUV cỡ C, chỉ đứng sau Mazda CX-5. Thành tích này tạo hiệu ứng tích cực dù mới là tháng đầu tiên lên kệ, đồng thời khiến nguồn xe về đại lý bị kéo căng đúng lúc nhu cầu mua sắm cận Tết tăng mạnh.

Destinator sở hữu màn hình giải trí trung tâm nối liền với đồng hồ, điều hòa tự động kèm cửa gió hàng ghế sau. Ảnh: Mitsubishi.

Ra mắt vào đầu tháng 12/2025, Mitsubishi Destinator là mẫu xe gầm cao hướng đến nhóm khách gia đình cần không gian rộng rãi, cấu hình 7 chỗ, đồng thời muốn một lựa chọn "vừa túi tiền" trong nhóm SUV cỡ C. Xe được định vị để cạnh tranh với các đối thủ đang bán chạy trong phân khúc, nơi người mua thường cân nhắc rất kỹ giữa giá bán và thương hiệu.

Mitsubishi Destinator được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Premium và Ultimate, giá niêm yết lần lượt 780 triệu đồng và 855 triệu đồng. Mẫu xe này gia nhập nhóm SUV cỡ C vốn rất đông đúc, nơi người dùng thường cân nhắc cùng các cái tên quen mặt như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-889 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (779-999 triệu đồng) hay Honda CR-V (1,03-1,31 tỷ đồng).

Hai phiên bản của Destinator khác biệt chủ yếu ở danh sách tiện nghi, trang bị. Một số trang bị nổi bật của xe gồm đèn LED, màn hình giải trí trung tâm, điều hòa tự động kèm cửa gió hàng ghế sau, cùng các trang bị an toàn cơ bản gồm nhiều túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi.

Phần đuôi xe của Destinator mang nhiều cảm hứng từ "đàn em" Xforce, tiêu biểu là cụm đèn hậu. Ảnh: Mitsubishi.

Destinator sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, ưu tiên sự êm ái và dễ điều khiển trong đô thị, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu đi xa của gia đình. Điểm cộng của mẫu xe này nằm ở dáng gầm cao, tầm nhìn thoáng và khoang cabin rộng rãi, phù hợp nhu cầu di chuyển đa dụng của người dùng Việt.

Bên cạnh đó, Destinator cũng là một trong số ít mẫu xe ở phân khúc có cấu hình 7 chỗ, qua đó mở rộng lựa chọn cho nhóm khách cần thêm chỗ ngồi nhưng không muốn chi ngân sách lớn như khi lên các mẫu SUV hạng D.