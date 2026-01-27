Khả năng đặc biệt của Geely EX5 PHEV sắp ra mắt tại Việt Nam

Sau nhiều đồn đoán, Geely EX5 bản hybrid cắm sạc (PHEV) đã có mặt tại Việt Nam và nhiều khả năng sẽ ra mắt sau Tết Nguyên đán 2026. Động thái này được xem như bước bổ sung quan trọng của Geely nhằm mở rộng lựa chọn xe điện hóa, đồng thời tăng sức cạnh tranh cho dòng EX5 bên cạnh bản thuần điện.

Ngoại hình Geely EX5 bản PHEV hầm hố hơn bản thuần điện khi một số chi tiết được thay đổi. Ảnh: L.C.T.H.

Geely EX5 PHEV có thể sạc cho xe khác

So với bản thuần điện, Geely EX5 PHEV có ngoại hình hầm hố hơn ở phần đầu xe. Do sử dụng động cơ đốt trong, mẫu hybrid được bổ sung lưới tản nhiệt nhỏ thay vì dạng kín hoàn toàn như bản chạy điện, kết hợp dải đèn LED ban ngày liền mạch và cụm đèn pha thanh mảnh, sắc nét hơn. Phía sau vẫn là điểm nhấn quen thuộc với đèn hậu liền khối, trong khi cản dưới được tạo hình gọn gàng và tích hợp ống xả ẩn.

Về kích thước, xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. So với EX5 thuần điện đang bán tại Việt Nam, bản PHEV nhỉnh hơn ở hầu hết thông số. Khoang hành lý đạt 428 lít, khoảng sáng gầm ở mức 172 mm, phù hợp với điều kiện đường sá phổ biến trong nước.

Tại Trung Quốc, EX5 PHEV được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, HUD, sạc không dây, ghế trước chỉnh điện kèm thông gió, dàn âm thanh 16 loa và camera 540 độ. Các tính năng an toàn gồm 6 túi khí cùng các tính năng hỗ trợ lái như ga tự động thích ứng, giữ làn và phanh khẩn cấp tự động, đi kèm các cảnh báo nâng cao kiểu giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo cắt ngang phía sau kèm phanh.

Nội thất của EX5 PHEV nổi bật với màn hình trung tâm cỡ lớn, sạc điện thoại không dây, dàn âm thanh 16 loa. Ảnh: L.C.T.H.

Điểm nhấn của EX5 hybrid nằm ở cấu hình truyền động PHEV. Xe dùng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp kết hợp mô tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 98 mã lực, mô men xoắn 125 Nm, trong khi mô tơ điện đạt 235 mã lực và 262 Nm. Tổng công suất kết hợp 259 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,1 giây và tốc độ tối đa 170 km/h.

EX5 PHEV đi kèm pin LFP dung lượng 18,4 kWh, cho quãng đường chạy thuần điện theo NEDC khoảng 105 km. Xe hỗ trợ sạc chậm AC khoảng 3,1 giờ từ 25% đến 100% và sạc nhanh DC dưới 20 phút từ 30% đến 80%.

Điều đặc biệt, EX5 hybrid có tính năng cấp điện ra ngoài như V2L cho thiết bị và V2V để hỗ trợ sạc cho xe khác.

Giải "bài toán" doanh số cho EX5 thuần điện

Giá bán của EX5 PHEV là chi tiết được quan tâm nhất. Dựa trên mức 839 đến 889 triệu đồng của EX5 thuần điện, bản hybrid cắm sạc nhiều khả năng sẽ nằm quanh 900 triệu đến gần 1 tỷ đồng, tùy cấu hình, nhằm cạnh tranh trong nhóm SUV điện hóa.

Trong nhóm đối thủ PHEV Trung Quốc tại Việt Nam, EX5 hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD Sealion 6 (799-899 triệu) và Jaecoo J7 PHEV (879 triệu), đều hướng tới nhóm khách muốn chạy tiết kiệm trong phố nhưng vẫn linh hoạt khi đi xa. Mở rộng ra nhóm xe hybrid dưới 1 tỷ đồng, mẫu xe này cũng chịu sức ép từ Haval Jolion (669-719 triệu), Haval H6 HEV (986 triệu) và Toyota Corolla Cross HEV (865 triệu).

Jaecoo J7 PHEV là một trong những đối thủ của Geely EX5 bản hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Thượng Tâm.

Sự xuất hiện của EX5 hybrid được xem là bước xoay trục hợp lý, nhất là khi EX5 thuần điện ra mắt trước đó chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Trên thị trường, mẫu xe điện này thường xuyên đi kèm các chương trình ưu đãi để kích cầu, cho thấy hành trình chinh phục người dùng vẫn còn nhiều thách thức. Với bản PHEV, Geely có thể mở rộng tệp khách hàng, giảm nỗi lo hạ tầng sạc, qua đó tăng cơ hội bứt lên trong phân khúc SUV hạng C điện hóa đang nóng dần.