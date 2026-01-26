Xe tay ga siêu đắt Vespa 946 ra mắt phiên bản Bính Ngọ

Piaggio vừa giới thiệu Vespa 946 phiên bản dành cho năm Bính Ngọ 2026 mang tên 946 Horse. Mẫu xe được công bố sản xuất giới hạn 888 chiếc trên toàn cầu và dự kiến bán ra từ đầu năm 2026.

Vespa 946 phiên bản Ngựa vẫn được phát triển trên ngôn ngữ đặc trưng, vừa cổ điển vừa hiện đại. Ảnh: Piaggio.

Theo nhà sản xuất, 946 Horse tiếp nối chuỗi phiên bản 946 theo chủ đề năm âm lịch sau 946 bản Thỏ (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025). Trong biểu tượng 12 con giáp của văn hóa Trung Quốc, con giáp thứ 4 là thỏ, thay vì mèo như Việt Nam.

Tương tự các đời trước, Vespa 946 Horse vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng 946 với thân xe thanh thoát, các đường cong mềm, tỷ lệ tối giản và phong cách cổ điển pha hiện đại. Mẫu xe tiếp tục sử dụng kết cấu khung liền khối, kết hợp nhiều chi tiết kim loại gia công như tay lái, chắn bùn và các mảng ốp. Xe có các thông số dài 1.965 mm, rộng 730 mm, chiều dài cơ sở 1.405 mm và chiều cao yên 790 mm.

Điểm nhấn của 946 Horse nằm dưới yên với hình móng ngựa mạ vàng, đi kèm ký hiệu chữ V - viết tắt của Vespa. Xe sử dụng tông nâu ánh kim làm chủ đạo, phối cùng các chi tiết màu vàng và vật liệu da. Bộ kẹp phanh mạ vàng cũng được bổ sung như một chi tiết nhận diện của phiên bản giới hạn.

Biểu tượng móng ngựa mạ vàng là điểm nhấn riêng cho phiên bản 946 Horse. Ảnh: Piaggio.

Danh mục trang bị cho thấy xe tiếp tục giữ cấu hình đặc trưng của dòng 946, gồm đèn chiếu sáng LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số và vành đúc đa chấu hai tông màu. Yên xe vẫn là kiểu yên đơn, đi kèm baga trang trí phía sau. Xe vẫn đi kèm hệ thống phanh ABS như các đời trước.

Vespa chưa công bố thông số động cơ của 946 Horse đời 2026. Nhiều khả năng, 946 phiên bản Ngựa vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 155 cc tương tự bản Rồng và bản Rắn.

Mức giá của mẫu xe này là yếu tố được quan tâm hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Trước đó, các phiên bản Vespa 946 nhập khẩu chính hãng có giá tăng dần qua các năm, từ 425 triệu cho bản Thỏ (2023) đến 460 triệu đồng cho bản Rắn (2025). Với việc được sản xuất giới hạn hơn các bản trước đó, Vespa 946 Horse có thể chạm mốc 500 triệu đồng.

Trong nhóm dưới 175 cc, Vespa 946 đang là dòng xe tay ga có giá niêm yết đắt đỏ nhất Việt Nam. Có thời điểm, 946 phiên bản Dior bị đội giá lên đến gần 700 triệu do nguồn hàng khan hiếm nhưng nhu cầu sưu tầm của dân chơi Việt quá lớn. Mức giá của Vespa 946 bỏ xa Honda SH 125-150 nhập khẩu Italy (140-200 triệu đồng).

Vespa 946 Horse mang tông màu nâu, một trong những màu sắc đặc trưng của loài ngựa. Ảnh: Piaggio.

Với tầm tiền của Vespa 946, khách hàng có thể chuyển sang một số mẫu ô tô như VinFast VF 3 (302 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng), Toyota Wigo (405 triệu đồng) hoặc Kia Morning (439-469 triệu đồng).

Với giá bán cao và nguồn cung hạn chế, Vespa 946 khó tiếp cận số đông, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng coi đây là sản phẩm sưu tầm.