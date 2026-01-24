Sedan hạng C tụt dốc dù liên tục giảm giá, lộ diện cái tên “gánh” cả phân khúc

Doanh số sedan hạng C năm 2025 giảm sâu so với năm 2024 vì người mua chuyển mạnh sang xe gầm cao và xe năng lượng mới.

Năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam vẫn có nhịp hồi phục, nhưng đà tăng chủ yếu đến từ xe điện và nhóm gầm cao đa dụng như SUV, Crossover hay MPV. Ở chiều ngược lại, các dòng sedan tiếp tục giảm sức hút trên diện rộng, từ sedan hạng D đến sedan hạng C - phân khúc từng là lựa chọn quen thuộc của nhóm khách mua xe lần đầu.

Sedan hạng C tụt dốc

Bức tranh ảm đạm của sedan hạng C thể hiện rất rõ ngay ở nhịp mua sắm cuối năm. Tháng 12/2025, Mazda3 bán 423 xe, Kia K3 193 xe, Honda Civic 90 xe, Hyundai Elantra 74 xe và Toyota Corolla Altis 28 xe, theo số liệu thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor. Tức là ngay giai đoạn chốt sổ, sức mua vẫn thấp và doanh số nghiêng mạnh về vài mẫu dẫn đầu, cho thấy phân khúc không còn độ lan tỏa như trước.

Doanh số sedan hạng C tại Việt Nam năm 2025. Nguồn: VAMA, TC Motor.

Ở tầm rộng hơn, sedan hạng C đang mất dần vị thế "lựa chọn mặc định" trong tầm giá 600-900 triệu đồng. Khi SUV và crossover trong cùng tầm tiền ngày càng đa dạng, lại rộng rãi và nhiều trang bị, sedan hạng C dần bị đẩy ra rìa cuộc chơi.

Số liệu bán hàng phản ánh xu hướng này: năm 2025, tổng doanh số sedan hạng C đạt 6.368 xe, giảm 5.653 xe, tương đương 47% so với 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp phân khúc đi xuống và là mức thấp nhất trong 5 năm gần đây. Nếu so với đỉnh 2022 (29.918 xe), quy mô năm 2025 đã thu hẹp khoảng 4,7 lần - khoảng cách cho thấy rõ rệt xu hướng của người dùng.

Một yếu tố khác là sức hấp dẫn sản phẩm. Trong khi nhóm gầm cao liên tục có phiên bản mới, nâng cấp mạnh và dày công nghệ, nhiều mẫu sedan hạng C lại chủ yếu cập nhật theo hướng bổ sung trang bị hoặc tinh chỉnh nhẹ. Trong giai đoạn người dùng bị thuyết phục bởi công nghệ an toàn, hỗ trợ lái, trải nghiệm số hóa và cảm giác mới, sedan hạng C khó tạo được lý do mua mới đủ mạnh, kể cả khi được giảm giá.

Sự trỗi dậy của phân khúc SUV đô thị phần nào khiến "miếng bánh" sedan hạng C bị co lại. Ảnh: Mitsubishi.

Thêm vào đó, các lựa chọn điện hóa bắt đầu xuất hiện rõ hơn trong tầm tiền này, như BYD Seal 5 (plug-in hybrid) ra mắt giữa tháng 10/2025. Dù không công bố doanh số, sự hiện diện của "làn gió công nghệ" vẫn tác động đến quyết định mua: cùng ngân sách, nhiều khách hàng sẵn sàng nghiêng về xe điện hóa hoặc xe gầm cao thay vì chọn sedan truyền thống. Vì thế, ưu đãi có thể giúp giữ nhịp bán hàng, nhưng khó kéo cả phân khúc quay lại đà tăng.

Thị phần co cụm, Mazda3 áp đảo phân khúc

Khi "miếng bánh" doanh số ngày càng thu hẹp, cuộc đua ngôi vị trong phân khúc sedan hạng C năm 2025 dường như không còn là ưu tiên số một. Thay vào đó, các mẫu xe phải tự tìm cách giữ nhịp bán hàng và giữ chân nhóm khách hàng sẵn có, trước khi nghĩ đến chuyện vượt mặt đối thủ. Nói cách khác, trọng tâm dịch chuyển từ cạnh tranh thứ hạng sang bài toán tồn tại và duy trì sức hút trong một thị trường đang thay đổi.

Mazda3 vẫn đứng đầu phân khúc nhưng doanh số giảm rõ rệt. Ảnh: Mazda.

Theo số liệu VAMA và TC Motor, Mazda3 vẫn dẫn đầu với 2.969 xe, giảm 1.989 xe so với 2024. Xét trên bình diện phân khúc, Mazda3 chiếm khoảng 47% thị phần. Đáng chú ý, trong bối cảnh cả nhóm sedan hạng C lao dốc, Mazda3 vẫn "neo" lại nhờ thiết kế dễ tạo cảm xúc và định vị ổn định, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng còn gắn với sedan.

Kia K3 xếp thứ hai với 1.682 xe, giảm 1.921 xe. Dù có lợi thế giá dễ tiếp cận (584-689 triệu đồng) và nhiều phiên bản, K3 vẫn khó bứt lên khi khách hàng đã nghiêng về SUV và crossover. Ưu đãi giúp duy trì nhịp bán hàng nhưng chưa đủ để đảo chiều cuộc đua.

Nhóm giữa chứng kiến Honda Civic đạt 767 xe (giảm 362 xe) và vượt Hyundai Elantra 665 xe (giảm 1.180 xe). Civic có giá niêm yết cao (789-999 triệu) nhưng lại có tệp khách riêng, ưu tiên cảm giác lái, thương hiệu và cá tính. Elantra chịu sức ép mạnh hơn vì nằm đúng vùng giá mà người mua dễ "bẻ lái" sang xe gầm cao đang khuyến mại tốt. Sự chênh lệch mức giảm cũng cho thấy: trong giai đoạn phân khúc co lại, nhóm xe có định vị rõ ràng và tệp khách trung thành thường "đỡ rơi" hơn.

Civic vẫn có tệp khách hàng riêng dù mức giá cao nhất phân khúc. Ảnh: Honda.

Toyota Corolla Altis đứng cuối với 285 xe, giảm 201 xe so với năm 2024. Có giá niêm yết khá cao nhưng Altis lại chưa tạo được tệp khách riêng rõ rệt như Civic, trong khi trang bị và nhịp làm mới sản phẩm chậm hơn các đối thủ. Vì vậy, lợi thế "ổn định, bền bỉ" của Toyota không còn đủ mạnh để níu khách ở thời điểm thiết kế và công nghệ trở thành tiêu chí quyết định.

Nhìn chung, đà giảm của sedan hạng C trong năm 2025 là diễn biến đã được dự báo từ trước và nhiều khả năng còn kéo dài sang năm 2026. Thị hiếu người mua đang nghiêng rõ về các mẫu xe gầm cao nhờ tính thực dụng, trong khi xe năng lượng mới ngày càng sôi động và mở rộng lựa chọn ở tầm giá phổ thông. Nếu không có những cú làm mới đủ mạnh về sản phẩm và công nghệ để tạo lực kéo, sedan hạng C sẽ tiếp tục phải "gồng mình" trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của khách hàng.