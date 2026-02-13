Vụ kiện BBC trị giá 10 tỷ USD của ông Trump sẽ được đưa ra xét xử vào năm 2027 tại Florida

Thẩm phán bang Florida ấn định ngày 15/2/2027 xét xử vụ ông Donald Trump kiện BBC 10 tỷ USD vì cáo buộc biên tập “đánh lừa” bài phát biểu trước vụ bạo loạn Điện Capitol.

Một thẩm phán liên bang tại bang Florida hôm 12/2 đã ấn định ngày 15/2/2027 để mở phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng trị giá 10 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Đài BBC.

Ông Trump đệ đơn kiện hãng truyền thông Anh này từ năm ngoái liên quan đến việc biên tập bài phát biểu của ông trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ trong một bộ phim tài liệu thuộc chương trình thời sự chủ lực Panorama của BBC.

Ông Trump cáo buộc cách biên tập bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông đã khiến công chúng hiểu rằng ông công khai kêu gọi những người ủng hộ tấn công Điện Capitol – nơi các nhà lập pháp đang chứng nhận chiến thắng bầu cử năm 2020 của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Thẩm phán quận Roy Altman – người do ông Trump bổ nhiệm – đã ấn định ngày xét xử có bồi thẩm đoàn vào 15/2/2027. Đây là một trong nhiều vụ kiện mà ông Trump, người nổi tiếng thường xuyên sử dụng biện pháp pháp lý, đã khởi kiện các cơ quan truyền thông.

Thẩm phán cũng yêu cầu Tổng thống Mỹ và BBC tham gia tiến trình hòa giải trước ngày 3/11.

Tổng thống Trump đang yêu cầu mức bồi thường “không dưới 5 tỷ USD” cho mỗi trong hai cáo buộc đối với BBC, bao gồm phỉ báng và vi phạm Deceptive and Unfair Trade Practices Act (Luật về các hành vi thương mại không công bằng và lừa đảo, gọi tắt là DTPA) của bang Florida.

Khi công bố vụ kiện vào năm ngoái, người phát ngôn nhóm pháp lý của ông Trump cho rằng “BBC – từng được tôn trọng nhưng nay đã mất uy tín – đã phỉ báng Tổng thống Trump bằng cách cố ý, ác ý và đánh lừa trong việc chỉnh sửa bài phát biểu của ông nhằm can thiệp trắng trợn vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024”.

“BBC có một lịch sử lâu dài trong việc đánh lừa khán giả khi đưa tin về Tổng thống Trump, tất cả nhằm phục vụ chương trình nghị sự chính trị thiên tả của riêng mình”, người phát ngôn nói thêm.

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh (BBC), có lượng khán giả vượt xa phạm vi Vương quốc Anh, đã trải qua một giai đoạn biến động sau khi một báo cáo truyền thông làm dấy lên sự chú ý mới đối với đoạn clip bị chỉnh sửa.

Làn sóng tranh cãi dẫn đến việc Tổng giám đốc BBC và lãnh đạo cao nhất phụ trách tin tức của tổ chức này phải từ chức.

BBC phủ nhận cáo buộc phỉ báng của ông Trump, dù Chủ tịch BBC Samir Shah đã gửi thư xin lỗi ông Trump.

Ông Shah cũng nói với một ủy ban quốc hội Anh rằng BBC lẽ ra nên hành động sớm hơn để thừa nhận sai sót sau khi lỗi này được nêu trong một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ cho tờ Daily Telegraph.

Vụ kiện BBC là động thái mới nhất trong chuỗi hành động pháp lý mà ông Trump tiến hành chống lại các công ty truyền thông trong những năm gần đây, một số vụ đã dẫn đến các thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu USD.

Luật sư của BBC đã đề nghị bác bỏ vụ kiện với lý do tòa án tại Florida không có thẩm quyền xét xử.

Họ cũng lập luận rằng ông Trump sẽ không thể chứng minh bộ phim tài liệu – được phát sóng trước cuộc bầu cử năm 2024 nhưng không chiếu tại Mỹ – đã “gây ra bất kỳ thiệt hại có thể xác định nào”.

“Ông ấy đã tái đắc cử vào ngày 5/11/2024 sau khi bộ phim được phát sóng. Ông ấy thắng bang Florida với cách biệt áp đảo 13 điểm phần trăm, cải thiện so với thành tích năm 2020 và 2016”, phía luật sư cho biết.

Theo Bloomberg